Исследование выявило рост спроса в России на обереги и осиновые колья в 2025 году

Исследование выявило рост спроса в РФ на обереги и осиновые колья в 2025 году

Tекст: Катерина Туманова

Спрос на магические атрибуты в России в 2025 году вырос на 50% по сравнению с 2024 годом, передает ТАСС со ссылкой на исследование.

Наиболее востребованными оказались обереги, на которые пришлось 36% продаж, а спрос на них поднялся в 2,2 раза. Средняя стоимость одного оберега составила 498 рублей, что на 33% меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что осиновые колья приобретали в четыре раза чаще, при этом средний чек снизился на 6% и составил 333 рубля. Спрос на руны увеличился на 54%, а средняя цена набора рун составила 672 рубля, что на 16% ниже, чем в 2024 году.

В то же время продажи карт таро сократились на 5%, а средняя стоимость одной колоды составила 654 рубля, что на 2% дешевле.

Исследование показало и рост спроса на стеклянные шары на 101%, на кукол вуду – на 63%, на маятники для биолокации – на 34%, на черные свечи – на 8%, а на полынь – в 2,6 раза.

Аналитика основана на 5,7 млн чеков за 2024–2025 годы из сервиса «АТОЛ онлайн».

