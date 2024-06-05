«Ведьма» Полынь перед задержанием подала в суд на поставщика оберегов

Tекст: Валерия Городецкая

Суть претензий Полынь к бизнесмену не разглашается, она намеревалась взыскать с него около 420 тыс. рублей, следует из определения Арбитражного суда Москвы, передает ТАСС.

По данным из единого реестра индивидуальных предпринимателей, Кульбашный занимается розничной торговлей сувенирами и изделиями народных художественных промыслов. В то же время, Суликова является владелицей магазина магических товаров «Чудеса-кудеса» в Новой Москве.

Тем временем в Русской православной церкви (РПЦ) поддержали решение правоохранительных органов о проверке деятельности оккультной организации «Империя сильнейших ведьм», поскольку в адрес церкви поступало множество жалоб на нее.

Там также выразили надежду, что в российском обществе «будет изжит» оккультизм, а его популяризация на телевидении и в литературе будет ограничена. «Этот квази-духовный суррогат отравил жизни очень многих людей», – подчеркнул источник в РПЦ.

Напомним, СК задержал лидера оккультной организации «Империя сильнейших ведьм» Суликову по делу о мошенничестве, позже удалось установить, что она обвиняется в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих.