30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Bloomberg: Отставка Ливитт застала администрацию Трампа врасплох
Отставка пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт стала неожиданностью для администрации Дональда Трампа, вызвав опасения по поводу кадрового дефицита, пишут СМИ.
Решение об отставке Кэролайн Ливитт стало настоящим сюрпризом для части команды Дональда Трампа, передает Bloomberg.
«Уход Ливитт застал некоторых в Белом доме врасплох», – отмечают журналисты издания.
Американский лидер не спешит с поиском преемника. В переходный период брифинги будут проводить члены президентского кабинета. Подобная практика уже применялась ранее в этом году во время отсутствия пресс-секретаря из-за рождения ребенка.
Администрация президента США столкнулась с серией увольнений высокопоставленных чиновников. Свои посты покинули заместитель помощника по национальной безопасности Энди Бейкер и директор по законодательным вопросам Джеймс Брейд. Череда отставок грозит кадровым вакуумом, а поиск новых специалистов может оказаться сложной задачей. Ряд других руководителей также рассматривают возможность ухода в ближайшие месяцы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа Дональд Трамп анонсировал уход Кэролайн Ливитт с поста пресс-секретаря Белого дома ради воспитания детей. Позже американский лидер пошутил о недостатке любви со стороны своей помощницы.
Незадолго до отставки чиновница раскритиковала передачу Джо Байденом огромного количества боеприпасов Украине.