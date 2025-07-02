Трамп заявил о неспособности Байдена понять дело об автоподписи

Трамп счел Байдена не способным осознать суть расследования автоподписи

Tекст: Мария Иванова

Трамп заявил, что Байден даже не смог бы понять сути происходящего, если бы оказался привлечен к ответственности по делу об автоподписи документов, передает ТАСС.

«Байден помиловал многих. Единственный человек, которого он не помиловал, – он сам. Не знаю, сделал бы я с ним то, что он сделал со мной. Проблема заключается в том, что он бы не понял, что происходит», – отметил Трамп на борту президентского самолета.

Трамп также подверг жесткой критике Байдена, назвав его «худшим президентом США в истории». Кроме того, экс-президент высказал негативное мнение о Бараке Обаме и Джордже Буше-младшем, а высокую оценку дал только самому себе.

5 июня Трамп подписал указ о начале расследования состояния здоровья Байдена и использования помощниками автопера для подписания официальных документов. Он заявляет, что президентские указы о помиловании примерно 2,5 тыс. человек, среди которых были и родственники Байдена, недействительны, так как были подписаны без ведома экс-президента.

Во время президентства Байдена против Трампа было возбуждено четыре уголовных дела, а также ряд административных разбирательств.

10 января 2025 года суд в Нью-Йорке вынес Трампу решение об unconditional release – безусловном освобождении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден отверг подозрения в сговоре своих подчиненных относительно использования автоподписи.

Власти США установили личности сотрудников, подписывавших документы от имени Байдена.

Дональд Трамп заявил, что помилования, подписанные автопером Байдена, считаются недействительными.