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Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в свою честь
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой изменить название стратегически важного Ормузского пролива на Пролив Трампа, объяснив это полным контролем над водной артерией со стороны Вашингтона.
Глава государства озвучил новую идею в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости». По мнению политика, водная артерия полностью контролируется американскими силами.
«Теперь, когда Ормузский пролив находится под контролем США, не стоит ли нам переименовать его в Пролив Трампа???», – написал американский президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп назвал Ормузский пролив американской территорией.
Ранее глава Белого дома объявил о намерении присвоить проливу статус территории Соединенных Штатов после «разгрома» Ирана.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов усомнился в серьезности намерений американского лидера.