Песков сообщил о продолжении обсуждения строительства «Силы Сибири – 2»

Tекст: Елизавета Шишкова

Переговоры по проекту магистрали продолжатся в рабочем порядке, передает РИА «Новости».

«Тема затрагивалась в ходе недавнего визита президента Путина в Китай. Разумеется, на корпоративном уровне продолжится обсуждение этой темы, но состоится ли финализация на форуме или нет, этого я вам сейчас сказать не берусь», – отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее торговый представитель Монголии Нинж Дэмбэрэл выразил надежду на продвижение диалога между Москвой и Пекином в рамках Восточного экономического форума. Мероприятие должно пройти в начале сентября текущего года. Улан-Батор выступает ключевым транзитным государством для будущей энергетической магистрали.

Газопровод предназначен для масштабных поставок топлива с месторождений Западной Сибири. Осенью 2025 года глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказывал о подписании с китайской корпорацией CNPC обязывающего меморандума. Документ предполагает создание трубопровода мощностью 50 млрд кубометров в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в скором получении конкретных результатов по этой инициативе.

В прошлом году премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар объявил о полной готовности страны к началу строительных работ.