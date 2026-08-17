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    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

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    Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».

    19 комментариев
    17 августа 2026, 08:30 • В мире

    Бессилие Финляндии перед БПЛА доказывает ложь заявлений о «российской угрозе»

    Бессилие Финляндии перед БПЛА доказывает ложь заявлений о «российской угрозе»
    @ Takimoto Marina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Офицеры и солдаты финской армии бьют тревогу: оказывается, вооруженные силы страны не готовы к ведению боевых действий в современных условиях. Произведенная беспилотниками революция на поле боя прошла мимо Финляндии. Признания военных разоблачают то, что в реальности финское руководство думает о так называемой российской угрозе.

    Финская газета Helsingin Sanomat опубликовала материал, произведший на жителей страны крайне неприятное впечатление. Трое офицеров, служащих в учебных подразделениях cухопутных войск Финляндии, на условиях анонимности открыли финскому обществу то, что в России давно известно: дешевые беспилотники способны уничтожить технику стоимостью в миллионы.

    Для успешного ведения боя требуются скрытность, децентрализация и способность действовать в условиях тотального наблюдения – именно это показывает опыт российской спецоперации на Украине. Однако финские Силы обороны собираются воевать по тем же лекалам, что использовали еще их деды и прадеды, сражавшиеся с Советским Союзом.

    Офицеры утверждают, что проблема в устаревших тактических схемах, которые до сих пор в ходу в финской армии. По их словам, финская пехотная рота (около 200 человек) по-прежнему учится наступать и маневрировать как единое, плотное подразделение – и поэтому уничтожить ее с воздуха труда не составит.

    «Командование ротой в наступлении преподается одинаково уже последние сто лет», – говорит один из этих экспертов. Данная тактика была эффективна во времена Первой и Второй мировой войн, в эпоху господства на поле боя пулеметов и артиллерии. Но сегодня, когда каждый квадратный метр пристально просматривается дронами, она смертельно опасна. «С такими методами у наших войск нет шансов дойти до позиций живыми», – заявляет офицер.

    Финских солдат не учат действовать в условиях, когда в небе находятся сотни БПЛА, а любое подразделение может быть засечено с неба и превратиться в цель для FPV-дрона или артиллерийского удара. Впрочем, критика касается не только пехоты: тактические приемы финских механизированных подразделений, использующих бронетехнику, также были охарактеризованы, как крайне проблемные.

    Но беды финской армии не ограничиваются только тактикой – зачастую и имеющаяся в ее распоряжении техника тоже не соответствует уровню сегодняшнего дня. Так, офицеры указывают, что беспилотники, используемые Силами обороны в учебных целях, для реальной подготовки бойцов совершенно не подходят. Эти БПЛА либо не обладают нужными характеристиками, либо их применение осуществляется неадекватно условиям современной войны.

    Даже там, где обучение солдат методам современной войны и проводится, оно остается чисто теоретическим.

    В финских СМИ появился рассказ призывника по имени Арвид Грипенберг, с января по июнь 2026 года проходившего службу в знаменитой бригаде «Нюланд», дислоцирующейся в деревне Драгсвик. В этом подразделении, основанном еще в 1626 году щведским королем Густавом II Адольфом, служат те граждане Финляндии, что являются этническими шведами.

    По свидетельству Грипенберга, во время его службы практические занятия по боевым действиям в условиях угрозы БПЛА не проводились. Вся подготовка свелась к одной лекции о различных типах беспилотников и о наносимом ими уроне. «Нам не дали никаких инструкций о том, что делать, если мы заметим дрон в лесу. Никаких указаний о том, как действовать», – рассказывает Грипенберг. Солдат заявляет, что «нам нужно больше знаний о дронах и о том, как защищаться от них».

    То же самое говорит и Андерс Гардберг, бывший командир Нюландской бригады: противовоздушной обороне теперь необходимо уделять гораздо больше внимания, чем раньше. «Призывникам нужно уметь действовать, постоянно находясь под угрозой обнаружения», – говорит Гардберг, призывая «не держаться за старые уставы».

    Финские военнослужащие жалуются на довлеющие над ними «консервативную атмосферу» и «бюрократию». По их словам, многие офицеры не хотят адаптироваться к меняющемуся миру: им гораздо проще следовать старым уставам и отработанным схемам, чем переучиваться и искать новые подходы.

    Внедрение новых технологических систем и современного оборудования требует чересчур долгих согласований. Кроме того, время, на которое призывают солдат срочной службы (165 дней), оказывается недостаточным для того, чтобы научиться всему тому, что должен знать военнослужащий.

    Полковник Микко Саарелайнен, возглавляющий учебный отдел сухопутных войск Финляндии, с неохотой признал, что критика «отчасти обоснована». Впрочем, он также заявил, что слышит от своих подчиненных о проблемах в подготовке войск «впервые». Саарелайнен не отрицает, что современное поле боя стало «более прозрачным» и что войскам необходимо действовать «мелкими, рассредоточенными группами». Он заключил: «Я хочу верить, что мы сможем адаптироваться».

    Эти сообщения взбудоражили финское общество главным образом потому, что сделанные в них выводы наглядны уже и в Финляндии. В конце мая на финском полигоне Вуосанка в области Кайнуу (всего в тридцати км от российской границы) прошли масштабные учения НАТО «Северная звезда» (Northern Star). Там планировалась «демонстрация силы», а получилось суровое испытание для финской бронетехники.

    Результат учений получился для финского командования ошеломляющим: менее чем за минуту была условно уничтожена целая колонна из трех немецких танков Leopard 2, считающихся одними из самых лучших в мире. По сценарию учений колонна из трех «леопардов» двигалась по лесной дороге. Вдруг передовая машина была атакована расчетом противотанкового ракетного комплекса, скрывавшимся в зарослях.

    Оставшиеся две единицы бронетанковой техники в считанные секунды оказались «поражены» роем беспилотников и артиллерийскими ударами. Как признался командир экипажа одного из «уничтоженных» танков, финский капрал Юлиус Арккиля, они не смогли вовремя обнаружить угрозу. После финальной атаки силами БПЛА танки были объявлены уничтоженными, а их экипажи – выведенными из строя.

    «Мой наводчик не заметил противника вовремя, поэтому мы все мертвы», – грустно подытожил Арккиля результаты этого учебного боя.

    Для командования НАТО эти учения стали очередным подтверждением того, как украинская спецоперация перевернула представление о современной войне. Напомним, что Финляндия присоединилась к Североатлантическому альянсу в апреле 2023 года. До недавних пор в Хельсинки считали, что их армия обладает высокой боеспособностью. По данным рейтинга Global Firepower Index, в 2023-м финская армия занимала 51-е место в мире. В 2024 году она поднялась на 50-е место, а в 2025-м – признана 48-й, сохранив это место и в 2026-м (тройкой сильнейших армий мира этот рейтинг вот уже несколько лет подряд называет армии США, России и Китая). При этом в Хельсинки заявляют, что намерены поднять свои Силы обороны еще выше в этом рейтинге.

    Однако те финны, которые имеют непосредственный опыт боевых действий, неоднократно выступали с критикой армии своего государства. По их мнению, она сильно недотягивает до современных стандартов.

    С февраля 2022 года, по подсчетам финских военных экспертов, воевать за киевский режим отправилось примерно 250 финнов. По возвращении они рассказывают, что на Украине увидели настоящую войну XXI века, к которой Силы обороны Финляндии ни в малейшей степени не приспособлены. Вернувшиеся наемники предупреждают, что финская армия не готова сражаться в условиях тотального господства дронов над полем боя.

    В частности, финские вооруженные силы не оснащены в достаточной мере средствами радиоэлектронной борьбы, не имеют достаточного количества ударных беспилотников, а тем более БПЛА-перехватчиков. «Мы находимся в ситуации, когда у пехоты нет никакого способа защититься от беспилотников. Русские дроны смогут свободно выбирать, кого убивать», – предупреждает бывший наемник по имени Микко.

    В финских Силах обороны утверждают, что «внимательно следят за событиями украинской войны, изучают современную тактику и технику». Однако наемники настаивают, что военные Суоми не извлекли уроков из боевых действий на Украине. По их словам, на родине их опытом совершенно не интересуются.

    Как отмечают в Helsingin Sanomat, даже если высшее командование в полной мере осознает необходимость перемен, процесс внедрения нового опыта и технологий займет годы. А между тем западные политики – в том числе финские – заявляют о «возможности России напасть в любой момент». Как пишет издание, политики, выделяющие рекордные военные бюджеты, лишь «со стороны наблюдают» за тем, как армия мучительно пытается адаптироваться к эпохе господства на поле боя БПЛА.

    Налицо зримое противоречие – с одной стороны, риторика о «российской угрозе», заявления о необходимости подготовки к «российской агрессии». С другой – реальная подготовка финских вооруженных сил к ведению боевых действий в современных условиях не ведется. Похоже, финские политики и военные лучше других знают цену своим русофобским заявлениям. Они понимают, что на самом деле Россия нападать на Запад, в том числе и Финляндию, не собирается – а значит, нет смысла в настоящей реформе финских вооруженных сил.

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