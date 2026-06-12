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Анонсировано создание антидроновых подразделений в Финляндии
Финляндия решила создать спецподразделения для борьбы с дронами
После обнаружения дронов с неразорвавшимися боеприпасами финская армия сформирует профильные отряды защиты, однако подготовка призывников займет еще несколько лет.
В финских силах обороны появятся специальные структуры для противодействия беспилотникам, передает РИА «Новости».
Инспектор сил противовоздушной обороны Мано-Микаэль Нокелайнен отметил, что новые отряды получат современное оборудование.
«В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые будут оснащены разнообразными средствами защиты от угрозы дронов», – заявил Нокелайнен.
При этом формирование и подготовка специалистов займут время. По словам инспектора ПВО, обучение призывников для этих задач начнется не раньше чем через несколько лет. Потребность в таких мерах возникла после того, как с конца марта в стране начали находить беспилотники украинского происхождения, некоторые из которых были с неразорвавшимися боеприпасами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал появление украинских беспилотников в воздушном пространстве страны случайностью.
Днем ранее Хельсинки и Таллин потребовали от Киева исключить попадание дронов на свои территории.
В середине апреля финская полиция подтвердила украинское происхождение четырех упавших в республике аппаратов.