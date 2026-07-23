Государства – это социальные организмы и точно так же, как обычные люди, могут стать жертвой телефонных мошенников. И механизмы тут не особо различаются. Вот только речь идет не о разовой потере средств, а о системном использовании находящихся в распоряжении государства средств.13 комментариев
Дмитриев поделился «скромным предсказанием» цен на нефть выше 150 долларов
Дмитриев предрек рост цен на нефть выше 150 долларов
Стоимость барреля эталонной марки может достигнуть рекордных значений на фоне надвигающегося глобального энергетического кризиса, который приближается с каждым днем и не без помощи США, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Скромное предсказание: мы увидим самые высокие цены на нефть в истории человечества. Цунами энергетического кризиса наступает», – написал он в соцсети Х.
Дмитриев добавил к записи репост Эрика Доэрти, американского журналиста и политического обозревателя, который разместил новость о заявленной президентом США Дональдом Трампом грядущей «массированной атаке» на Иран.
Чуть раньше Дмитриев сделал репост материала в Financial Times о том, что нефть достигла стодолларовой отметки.
«Снова на пути к 150 долларов плюс», – написал глава РФПИ.
Днем 23 июля цена марки Brent на бирже ICE превысила 100 долларов впервые с 26 мая, а к вечеру рекорд 22 мая был обновлен, когда цены превысили 101 доллар за баррель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев оценил потери европейских стран от бойкота отечественных энергоресурсов в три триллиона евро. В Германии отметили «взлетающие до небес» цены на бензин. Летняя жара разогреет мировые цены на топливо.