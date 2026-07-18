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На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.
По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».
Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.
В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.