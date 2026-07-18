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    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    2 комментария
    18 июля 2026, 01:20 • Новости дня

    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера

    На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Два нефтяных танкера загорелись после взрывов на заминированном маршруте к югу от Ормузского пролива, сообщает иранский Корпус стражей исламской революции.

    По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

    Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

    В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.

    17 июля 2026, 03:30 • Новости дня
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    Reuters: Иран попросил хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран обратился к йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситам) с призывом подготовиться к перекрытию нефтяных маршрутов в Красном море, сообщает Reuters.

    Иранское руководство обсудило план действий и передало соответствующие просьбы союзникам в Йемене, передает Reuters.

    Источник, близкий к йеменскому движению, сообщил о завершении подготовки к атакам на суда. Хуситы уже развернули беспилотники и ракетные комплексы в районе Баб-эль-Мандебского пролива и ожидают приказа о начале масштабной операции.

    Блокировка Красного моря угрожает серьезным усугублением глобального энергетического кризиса, поскольку Ормузский пролив уже перекрыт. «Любой человек с винтовкой может прервать судоходство. Вам не нужно иметь слишком сложные ракеты, чтобы прервать судоходство», – отметил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители йеменского движения «Ансар Аллах» предупредили о скором закрытии Баб-эль-Мандебского пролива.

    Вашингтон заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума.

    В апреле хуситы уже грозились закрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

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    18 июля 2026, 00:14 • Новости дня
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    Иран нанес удары по ИИ-хабу и складу американских БПЛА в Бахрейне
    @ Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане, сообщили Корпус стражей исламской революции и СМИ.

    «В ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР сообщил об ударе по складу американских БПЛА в Бахрейне, многие объекты сгорели», – приводит IRNA сообщение КСИР.

    КСИР Ирана также заявил, что поразил «главный ИИ-хаб» Бахрейна баллистическими ракетами и БПЛА. Кроме того, иранские военные нанесли «сильные и продолжительные удары» по американским базам и «сепаратистским группировкам курдов» в иракском Курдистане. По данным компании, атаки пришлись по целям в городе Сулеймании на севере Ирака, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB.

    Также сообщается, что КСИР сбил американский дрон RQ-11 Raven.

    Ранее вооруженные силы Ирана также атаковали судно под флагом Таиланда, которое пыталось пройти Ормузский пролив без разрешения Тегерана, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные продолжают бомбить цели в Иране седьмую ночь подряд.

    8 июля американская сторона объявила о прекращении режима остановки огня между США и Ираном.

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    17 июля 2026, 21:15 • Видео
    Протесты против Зеленского: главное

    На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

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    17 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении американских истребителей на базе в Иордании

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары баллистических ракет и беспилотников привели к потере нескольких американских самолетов-заправщиков и истребителей, дислоцированных на территории военной базы в Иордании, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана.

    «В ходе 14-й волны операции «Наср-2» в ответ на акты агрессии воины ислама в два этапа нанесли удары при помощи баллистических ракет и беспилотников по американским истребителям и заправщикам, дислоцированным в Иордании, что привело к уничтожению нескольких заправщиков и истребителей, а также серьезному ущербу еще большему числу», – говорится в сообщении КСИР, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские вооруженные силы атаковали американские системы связи и хранилища топлива в Иордании.

    В пятницу Корпус стражей исламской революции уничтожил радиолокационную станцию и вертолеты США в Сирии.

    Неделей ранее военные Ирана поразили ключевую инфраструктуру на американских базах в Кувейте и Бахрейне.

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    17 июля 2026, 23:21 • Новости дня
    США атаковали Иран седьмую ночь подряд

    CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд

    США атаковали Иран седьмую ночь подряд
    @ Matthew Daniels/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    «CENTCOM начал серию ударов по Ирану сегодня в 15.00 по восточному времени (22.00 мск) седьмую ночь подряд. Удары предназначены для дальнейшего снижения иранского военного потенциала по указанию главнокомандующего», – сообщает CENTCOM в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней.

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    17 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Россельхознадзор призвал Иран приостановить сертификацию цветов для России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки иранских цветов на российский рынок могут временно прекратиться из-за инициативы о приостановке выдачи экспортных сертификатов, сообщили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве подчеркнули необходимость пересмотра текущих условий ввоза продукции, передает РИА «Новости».

    «Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для экспорта в Россию», – говорится в сообщении.

    В текущем 2026 году объемы поставок из исламской республики резко возросли, а упаковка продукции оказалась идентична цветам из Армении. Ввоз армянских растений в Россию ограничен с 22 мая. Представители службы подчеркнули, что ранее уже информировали иранскую сторону о действующих временных запретах.

    Поскольку официального ответа от партнеров не последовало, ведомство инициировало приостановку сертификации. Эта мера направлена на поддержание фитосанитарной безопасности России и других государств ЕАЭС. Ограничения продлятся до проведения двусторонних переговоров и полного прояснения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российское ведомство призвало Казахстан ограничить поставки продовольственного подсолнечника.

    В июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Перед этим Россельхознадзор ограничил импорт цветочной продукции из этой закавказской республики.

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    17 июля 2026, 07:41 • Новости дня
    Fars: Иран нанес удар по базам США в Кувейте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские дроны атаковали силы США и центры материально-технического обеспечения армии противника в Кувейте, передает агентство Fars.

    Атака стала ответной мерой на недавние действия американских военных, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars. Удары наносились по местам дислокации подразделений противника.

    «Несколько часов назад в рамках двенадцатого этапа операции «Молния» разрушительные беспилотники «Араш» армии Исламской Республики Иран нанесли удары по дислоцированным силам и центрам материально-технического обеспечения террористической и совершающей убийства детей армии США в Кувейте», – говорится в заявлении иранских военных.

    Ранее Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов отчиталось о проведении серии бомбардировок иранской территории. В результате этих действий взрывы прогремели вблизи Бендер-Аббаса и острова Кешм.

    Кроме того, нападению подверглись города Ахваз, Бушер, Бендер-Хомейни и Бендер-Ленге. Также удары были зафиксированы в Вейсиане, Чабахаре и на территории аэропорта Ираншахр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее Тегеран сообщил о ракетном ударе по объекту логистики американской армии в Кувейте.

    В ходе операции воины КСИР уничтожили американские комплексы Patriot и пусковые установки HIMARS.

    Немногим ранее иранские военные нанесли удар по складам боеприпасов армии США.

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    17 июля 2026, 06:38 • Новости дня
    Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе

    Американские военные разбомбили пять мостов в иранском городе Бендер-Хомейни

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов провели масштабную атаку на портовую инфраструктуру Ирана, жертвами которой стали семь человек, сообщают иранские СМИ.

    Американская авиация нанесла прицельные удары по пяти мостовым переходам в портовом городе Бендер-Хомейни, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Fars.

    В результате обстрела населенного пункта погибли семь местных жителей, еще девять человек получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американские военные разрушили мост в городе Бендер-Хемир. До этого Вооруженные силы США атаковали как минимум 13 иранских городов. В результате серии воздушных ударов погибли 17 мирных жителей.

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    17 июля 2026, 22:30 • Новости дня
    В Иране пригрозили перейти к наступательным действиям против США

    Советник Хаменеи Резаи: Иран начнет наступление в случае продолжения атак США

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней, заявил военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи.

    «Если атаки США продолжатся в течение ближайших двух-трех дней, Вооруженные силы Исламской Республики Иран перейдут от этапа сдерживания и ответных действий к фазе «наступления и полного уничтожения»», – заявил Резаи в эфире иранского гостелевидения.

    Резаи подчеркнул, что в случае эскалации Тегеран будет наносить удары не только по американским базам, расположенным в зоне конфликта. По его словам, под удар могут попасть и объекты США за пределами района нынешнего противостояния, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля.

    Центральное командование американской армии разместило на Ближнем Востоке более 50 тысяч военнослужащих.

    Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил, что в результате серии американских атак в Иране погибли 38 человек, ранения получили более 400 человек, включая женщин и несовершеннолетних.

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    17 июля 2026, 08:20 • Новости дня
    США обвинили Россию, Иран и Китай в «кибератаках» на избиркомы

    США обвинили Россию, Иран и Китай в кибератаках на избиркомы

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство внутренней безопасности США опубликовало документ, в котором сообщается, что хакеры, якобы работающие на Россию, Иран и Китай, пытались получить доступ к базам данных об американских избирателях.

    Американские власти обнародовали доклад, обвиняющий хакеров из трех стран в многократных попытках взломать базы данных избирательных систем США с 2016 года, передает ТАСС.

    В докладе говорится, что якобы российские злоумышленники в 2016 году искали уязвимости в системах всех 50 штатов.

    В тексте документа отмечается, что хакеры якобы «похитили информацию о примерно 500 тыс. избирателей». Кроме того, авторы доклада заявляют, что в 2022 году пророссийские хакеры «провели DDoS-атаку на избирком одного из штатов». Представители элитных частей иранских вооруженных сил, по мнению Вашингтона, пытались воспользоваться уязвимостями сайтов в 2020 году.

    Со слов авторов доклада, китайские хакеры накануне выборов 2020 года якобы взломали системы регистрации избирателей в нескольких штатах. Американские власти не впервые возлагают ответственность за сбои в работе избирательных систем на Москву, Тегеран и Пекин. Россия неоднократно подчеркивала беспочвенность подобных обвинений, называя выборы внутренним делом США. Представители Ирана и Китая также отвергли заявления о вмешательстве в американские политические процессы.

    Ранее президент США обвинил Китай в крупнейшей компрометации электоральных данных.
    Несколькими днями ранее Евросоюз объявил о введении санкций против «российских государственных хакеров».

    Американская разведка сообщила, что зафиксировала попытки иранских киберопераций против избирательных штабов кандидатов в президенты.

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    17 июля 2026, 13:12 • Новости дня
    Власти Кувейта сообщили о повреждении электроопреснительной станции

    Электроопреснительная станция Кувейта получила повреждения после воздушной атаки

    Tекст: Мария Иванова

    В результате воздушного нападения на территорию эмирата пострадал важный инфраструктурный объект, что привело к возникновению пожара и нарушению работы оборудования.

    Министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемой энергетики Кувейта подтвердило факт атаки на стратегически важный объект, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в пятницу, 17 июля.

    «В результате иранской атаки, которой подверглось государство Кувейт, одна из электроопреснительных станций подверглась нападению, что вызвало повреждения инфраструктуры станции и пожар. Пострадали многие установки генерации электроэнергии», – заявили в ведомстве.

    Руководство страны оперативно ввело в действие чрезвычайный план реагирования. Возникшее возгорание удалось локализовать и взять под полный контроль.

    В настоящее время профильные специалисты проводят оценку причиненного ущерба и предпринимают усилия для скорейшего восстановления работоспособности поврежденных энергетических установок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские беспилотники атаковали центры материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

    За несколько дней до этого военные Ирана нанесли ракетные удары по американским объектам на территории эмирата.

    Весной беспилотные аппараты Тегерана уже повреждали кувейтские электростанции и водоочистные установки.

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    17 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    В Иране назвали число погибших от американских ударов

    Число жертв ударов США по Ирану увеличилось до 38 человек

    Tекст: Мария Иванова

    В результате серии американских атак в Иране погибли 38 человек, ранения получили более 400 человек, включая женщин и несовершеннолетних.

    Последствия обострения конфликта оказались масштабными, передает РИА «Новости». Глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур сообщил об увеличении количества жертв.

    «К 6.30 (6.00 мск) число раненых в результате американских атак превысило 400 человек, 38 соотечественников погибли», – написал Керманпур в соцсети. Среди погибших числятся три женщины и один подросток. Ранения получили 22 женщины и девять несовершеннолетних.

    Американские военные начали серию атак на Иран 8 июля. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на угрозу коммерческим судам в Ормузском проливе. Иранские силы нанесли ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили около 140 целей на территории Ирана.

    Ранее сообщалось, что число погибших при атаках возросло до 17 человек.

    Израиль выразил готовность присоединиться к военной операции.

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    17 июля 2026, 14:19 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы

    Аракчи: Израиль ведет кампанию по одурачиванию администрации США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Исламской республики Аббас Аракчи прокомментировал заявления Дональда Трампа о попытках Тегерана повлиять на американскую избирательную систему.

    Дипломат подчеркнул, что настоящей проблемой для Вашингтона является целенаправленная политика Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    «Американцев предупреждают об иностранном влиянии. А как насчет масштабной израильской кампании по одурачиванию администрации США, чтобы втянуть ее в невыигрышную войну?» – написал глава ведомства в соцсетях.

    Ранее Трамп обвинил Иран во вмешательстве в американские выборы.

    Американская разведка заявила о кибероперациях Тегерана против избирательных штабов.

    В начале июля президент США объявил о прекращении перемирия с Исламской республикой.

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    17 июля 2026, 21:46 • Новости дня
    Захарова поинтересовалась, когда ЕС введет санкции против Киева за Старобельск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским политикам следует вводить санкции против Украины за убийства россиян и обстрелы гражданской инфраструктуры, а также против США за удары по Ирану, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат задалась вопросом о сроках введения европейских ограничений в отношении украинских властей за террористические акты против России, передает ТАСС.

    Она также упомянула необходимость наказания США и Израиля за обстрелы Тегерана.

    Поводом для реакции послужило недавнее решение Совета Европы. Европейские чиновники впервые применили новый вид рестрикций против пяти граждан России и промышленной группы «АБС электро» за удары по Киеву.

    «Когда будут санкции ЕС против киевского режима «За массовое убийство девушек и юношей в Старобельске»? «За неоднократный обстрел ЗАЭС и убийство ее главного инженера»?», – задалась вопросом Захарова.

    Она также поинтересовалась реакцией Запада на многолетние обстрелы гражданской инфраструктуры, убийства журналистов и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». Дипломат с иронией добавила, что Брюссель наверняка не оставит без внимания и недавние удары по иранской столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС впервые ввел санкции против пяти россиян за удары по Киеву.

    Мария Захарова указала на отсутствие осуждения со стороны МАГАТЭ убийства главного инженера Запорожской АЭС.

    Месяцем ранее дипломат обратила внимание на молчание мирового сообщества о гибели студентов в Старобельске.

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    17 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    В Иране призвали население оптимизировать потребление электроэнергии

    В Минэнерго Ирана призвали экономить электричество после ударов США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жителей южных провинций Ирана попросили сократить потребление электроэнергии в часы пик из-за сильной жары и повреждения инфраструктуры, сообщило министерство энергетики страны.

    Министерство энергетики Ирана обратилось к населению с просьбой оптимизировать энергопотребление после американских ударов по южным регионам страны, передает РИА «Новости».

    «Чтобы помочь обеспечить стабильное электроснабжение южных провинций, которые сейчас сталкиваются с сильной жарой и атаками на объекты энергоснабжения, в часы пикового потребления пусть каждая семья выключит кондиционер всего на один час», – сообщается в официальном заявлении правительства Ирана.

    Ведомство ранее сообщало о повреждении линий электропередачи в Бендер-Аббасе провинции Хормозган. Кроме того, в последние дни целями обстрелов стали порты и коммуникационные вышки возле Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли серию новых ударов по иранским городам Бендер-Аббас и Сирик.

    Центральное командование ВС США отчиталось о поражении около 140 различных целей на территории исламской республики.

    Весной из-за атак на электростанции без света остались Тегеран и несколько северных провинций страны.

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    17 июля 2026, 16:35 • Новости дня
    Израильские военные ликвидировали командира роты ХАМАС

    Армия обороны Израиля уничтожила командира ХАМАС, удерживавшего заложников в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Хан-Юниса израильские военные нанесли удар, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный командир палестинского движения ХАМАС, ответственный за удержание заложников.

    Армия обороны Израиля ликвидировала командира роты палестинского движения ХАМАС Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, передает РИА «Новости». Он удерживал заложников в секторе Газа, захваченных в ходе атаки седьмого октября 2023 года.

    «Вчера силы ЦАХАЛ и ШАБАК нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана, командира роты ХАМАС, который играл ключевую роль в удержании израильских заложников в секторе Газа», – сообщили в пресс-службе армии.

    В израильском ведомстве уточнили, что Хамдан на протяжении многих лет выступал в роли помощника высокопоставленных командиров военного крыла движения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее израильские военные ликвидировали командира отряда «Нухба» Яхъю Хамдана на юге сектора Газа. В конце мая Армия обороны Израиля уничтожила нового главаря вооруженных формирований палестинского движения Мухаммеда Уде. Чуть раньше представители ХАМАС подтвердили гибель высокопоставленного военачальника Изз ад-Дина аль-Хаддада.

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    Демарш Болгарии в отношении Украины удивил всех в Европе

    Став первым государством, официально покинувшим так называемую коалицию желающих, Болгария и ее руководство оказались под особым наблюдением со стороны стран НАТО и ЕС, которые продолжают поддержку режима на Украине. Но как небогатая и маловлиятельная София решилась на этот шаг? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Протесты против Зеленского: главное

      На Украине проходят митинги против Владимира Зеленского и в защиту министра обороны Михаила Федорова, уволенного вместе со всем правительством. В то же время украинскую власть начали ругать в западных СМИ. Что происходит?

    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

    • Новые санкции США против России: главное

      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Замена паспорта в 45 лет в 2026 году: сроки, документы, госпошлина и штраф

      В 45 лет гражданин России обязан заменить паспорт по возрасту. В 2026 году подать заявление и документы нужно в течение 90 дней после дня рождения, а госпошлина за обычную замену составляет 300 рублей. Рассказываем, куда обращаться, какие документы понадобятся, сколько делают новый паспорт и что будет, если пропустить срок.

    • Как прописать ребенка в квартире в 2026 году: документы, сроки и порядок регистрации

      Ребенка нужно зарегистрировать по месту жительства или месту пребывания родителей. В 2026 году оформить прописку можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, если услуга доступна в регионе. Для детей до 14 лет действует важное правило: их регистрируют только по адресу регистрации родителя или опекуна. Разбираемся, какие документы нужны, сколько времени занимает регистрация и когда требуется согласие второго родителя или собственника жилья.

    • Яблочный Спас в 2026 году: какого числа, что можно и нельзя делать, традиции и приметы

      В среду, 19 августа 2026 года, православные христиане отмечают Преображение Господне – один из двунадесятых праздников церковного календаря. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В храмах освящают яблоки и другие плоды нового урожая, а в семьях готовят постные блюда с яблоками, вспоминают народные приметы и стараются провести день спокойно, без ссор и суеты.

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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