На минах у Ормузского пролива подорвались и загорелись два танкера

Tекст: Антон Антонов

По данным Reuters, которое ссылается на иранское госТВ, «два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту».

Инцидент произошел к югу от Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

КСИР заявил, что «американцы обманом заставили» танкеры пройти по заминированному маршруту. В военно-морских силах КСИР подчеркнули, что Ормузский пролив остаётся закрытым для прохода из-за чрезмерной опасности, которую, по их заявлению, создали действия США, передает ТАСС со ссылкой на Tasnim.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления.

В Ормузском проливе два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана.