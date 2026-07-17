Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
США атаковали Иран седьмую ночь подряд
CENTCOM: Американские военные наносят удары по Ирану седьмую ночь подряд
Американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«CENTCOM начал серию ударов по Ирану сегодня в 15.00 по восточному времени (22.00 мск) седьмую ночь подряд. Удары предназначены для дальнейшего снижения иранского военного потенциала по указанию главнокомандующего», – сообщает CENTCOM в X.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о завершении перемирия с Тегераном. Американские военные приступили к серии атак на Иран 8 июля.
Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран сменит оборонительную тактику на наступательную, если Вашингтон не прекратит удары по Ирану в течение ближайших дней.