Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
В результате украинской агрессии в ДНР погибли два человека
Жертвами агрессии со стороны Киева в пятницу в ДНР стали два человека, еще 12 получили ранения, сообщил руководитель региона Денис Пушилин.
«Два человека погибли, еще 12 мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», – сообщил Пушилин в «Максе».
По его словам, при атаках ударных БПЛА в Никитовском районе Горловки при ударе по легковому автомобилю погиб мужчина, еще один водитель погиб на автодороге Донецк – Горловка в Ясиноватском округе.
Пострадали жители Макеевки, Дебальцево, Горловки, Шахтерского и Великоновоселковского округов. При ударах по автобусам городских маршрутов ранения получили женщина и мужчина, еще двое мужчин пострадали при ударе по микроавтобусу.
Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь и пожелал им скорейшего выздоровления. По его данным, повреждены три жилых домостроения, три объекта гражданской инфраструктуры, два городских автобуса, спецтехника, семь грузовых и четыре легковых автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы.
Ранее ВСУ устроили атаки на белорусские автобусы.