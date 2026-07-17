В результате украинской агрессии в ДНР погибли два человека

Tекст: Антон Антонов

«Два человека погибли, еще 12 мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии», – сообщил Пушилин в «Максе».

По его словам, при атаках ударных БПЛА в Никитовском районе Горловки при ударе по легковому автомобилю погиб мужчина, еще один водитель погиб на автодороге Донецк – Горловка в Ясиноватском округе.

Пострадали жители Макеевки, Дебальцево, Горловки, Шахтерского и Великоновоселковского округов. При ударах по автобусам городских маршрутов ранения получили женщина и мужчина, еще двое мужчин пострадали при ударе по микроавтобусу.

Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь и пожелал им скорейшего выздоровления. По его данным, повреждены три жилых домостроения, три объекта гражданской инфраструктуры, два городских автобуса, спецтехника, семь грузовых и четыре легковых автомобиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ВСУ в «охоте» на пассажирские автобусы.

Ранее ВСУ устроили атаки на белорусские автобусы.