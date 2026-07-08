  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 415 дронов ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Конфронтация с Западом подстегнула несырьевой экспорт России
    Захарова заявила об уникальной украинской черте бросать пленных, раненных и убитых
    Песков дал европейским странам четыре совета
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    В Таганрогском заливе атакованы два танкера
    Иран объявил об ударах по базам США на Ближнем Востоке
    На саммите НАТО подписали оружейные контракты на 50 млрд долларов
    Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу
    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    20 комментариев
    8 июля 2026, 08:24 • Новости дня

    Подполье сообщило об отказе Киева забирать тела из Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина не будет забирать и хоронить оставленные в Константиновке тела погибших военных ВСУ, предать земле их придется России, сообщили в пророссийском подполье.

    Киевские власти не планируют забирать тела убитых украинских военнослужащих из зоны боевых действий, передает ТАСС. Обязанность по захоронению останков полностью ляжет на плечи российских бойцов.

    По данным представителей пророссийского сопротивления, счет жертв среди личного состава украинской армии идет на тысячи. Точное количество оставленных под завалами погибших на данный момент установить невозможно.

    «Потери же ВСУ в Константиновке – тысячи человек. Сколько тел до сих пор лежит в руинах – неизвестно. В конечном итоге хоронить их придется российской стороне, как это уже было в Артемовске, Авдеевке и на Курщине», – сказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об отказе украинской стороны от гуманитарной инициативы по возвращению тел погибших военнослужащих.

    Отступающие украинские войска оставили в Константиновке до нескольких сотен трупов своих бойцов.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал такое поведение демонстрацией полного безразличия киевских властей к собственным гражданам.

    7 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков объяснил причины начала СВО Россией

    Песков: Россия перед началом СВО говорила об угрозе своей безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва неоднократно говорила об угрозе своей безопасности до начала специальной военной операции, но эти слова игнорировались, заявил пресс-секретарь президента России в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

    «Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев... Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны», – заявил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что именно поэтому российская сторона предупреждала об опасности задолго до старта СВО. Однако, по словам Пескова, никто не захотел услышать позицию Москвы.

    Ранее Песков назвал спецоперацию неизбежным следствием отказа Запада от мирного урегулирования.

    Позже представитель Кремля констатировал трансформацию боевых действий в полномасштабный конфликт из-за вмешательства иностранных государств.

    На фоне этих событий Москва пообещала продолжить наращивание военного давления на киевский режим для достижения поставленных целей.

    Комментарии (18)
    7 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт Кнутов: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ

    Военный эксперт: Уничтожение АЗС кратно осложнило переброску войск ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Анастасия Куликова

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС на левом берегу Днепра. Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее стало известно, что ВС России уничтожили не менее 37 автозаправок на Украине.

    «Важно, что Россия уничтожила все АЗС на трассе Харьков–Днепропетровск. Именно по ней ВСУ перебрасывают войска с юга Донбасса на север. Особую активность украинские силы показывают во время активных наступлений российских войск, например, в Харьковской или Сумской областях», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Отсутствие АЗС именно на этом участке кратно осложняет задачи ВСУ по перераспределению подразделений, указал он. «Украинским войскам придется возить с собой топливозаправщики, которые мы тоже можем выводить из строя атаками с воздуха», – подчеркнул собеседник.

    При этом, указал аналитик, России не обязательно уничтожать все АЗС на левобережной Украине, поскольку это займет непропорционально много времени. «Мы бьем по станциям только на ключевых дорогах. Нужно усилить работу по хранилищам бензина в том числе и на правом берегу Днепра. Таким образом, помимо прочего, будет нарушен подвоз ВСУ комплектующих для сборки дронов», – указал Кнутов.

    России по силам вывести из строя все важнейшие АЗС по крайней мере на левобережье. «Украина даже с помощью Запада не сможет компенсировать ресурсы выведенной из строя топливозаправочной инфраструктуры», – отметил он.

    «России для этого понадобятся регулярные налеты в течение нескольких недель. Противник тоже не будет сидеть сложа руки, а примется сооружать защитные конструкции вокруг автозаправочных станций. Например, скорее всего, будут возведены специализированные мангалы на АЗС или выделены мобильные огневые группы для их защиты», – спрогнозировал собеседник.

    Другая трудность для России состоит в том, что бензин в постоянном режиме поступает на украинскую территорию из Румынии, отметил спикер. «Получается, Украине не всегда нужно завозить и хранить большие объемы топлива на своей территории», – детализировал эксперт.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (41)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 14:28 • Новости дня
    Лавров обвинил ООН в уходе от ответов по Буче

    Tекст: Ольга Иванова

    Руководство Организации Объединенных Наций избегает предоставления конкретной информации относительно перечня погибших во время инцидента в Буче, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что представители всемирной организации уклоняются от предоставления списков жертв в украинском городе, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул отсутствие внятной реакции на официальные обращения Москвы.

    «Я задавал этот вопрос публично и лично генеральному секретарю ООН, он уходит в сторону, не отвечает на наш официальный запрос в управление верховного комиссара по правам человека ООН», – заявил министр по итогам переговоров с председателем комиссии Афросоюза Махмудом Али Юсуфом.

    Эфиопия стала первой страной в рамках африканского турне российского министра. До этого Лавров посещал республику ровно четыре года назад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред России при ООН Василий Небензя назвал издевательством ответ Антониу Гутерреша по инсценировке в Буче.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об умышленном замалчивании этого дела международной организацией.

    Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров счел отказ предоставить списки погибших явкой с повинной.

    Комментарии (3)
    7 июля 2026, 13:04 • Новости дня
    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС

    Экономист Лизан: После уничтожения украинских АЗС начнется охота на бензовозы

    Эксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские атаки по АЗС стали серьезной проблемой для Украины, и офис Владимира Зеленского едва ли сможет ее решить. Тем более, что после уничтожения автозаправок ВС России наверняка начнут «охоту» на бензовозы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что за 12 дней российские военные поразили 37 объектов снабжения горюче-смазочными материалами.

    «Всего на Украине около 6 тыс. АЗС. В основном они представляют отделения крупных сетей», – отметил экономист Иван Лизан. В качестве примера он привел заправки Socar, которые принадлежат Азербайджанской национальной нефтяной компании. Собеседник также напомнил, что к началу СВО своя сеть была у Виктора Медведчука – ее позже национализировали.

    «При этом говорить о государственных станциях на Украине не приходится, поскольку прибыль даже с тех, которые перешли в собственность государства, получают приближенные к власти чиновники», – уточнил Лизан. По его словам, АЗС распределены неравномерно и привязаны к количеству потребителей и трафику автомобилей.

    «Таким образом, больше заправок сосредоточено на юго-востоке и основных трассах, например, Киев – Одесса», – добавил эксперт, отметив, что ВС России наносят удары преимущественно по АЗС в прифронтовой зоне. «Среди целей – инфраструктура, расположенная в Сумской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Одесской областях», – перечислил аналитик.

    Атаки по АЗС стали серьезной проблемой для украинской стороны, и власти едва ли смогут ее решить. Как напомнил Лизан, в идеале схема поставок нефтепродуктов выглядит следующим образом: энергоресурсы отправляются на НПЗ, затем на нефтебазы, откуда уходят на автозаправки. «На Украине рабочих заводов практически не осталось еще до начала СВО: Одесский, который принадлежал Лукойлу, закрыли, Херсонский – с середины нулевых превратился в нефтебазу, Лисичанский – был остановлен в начале 2010-х», – детализировал экономист.

    «Кременчугский НПЗ, вероятно, использовался как нефтехаб. По нему активно наносились удары», – добавил Лизан. Таким образом, продолжил спикер, в украинском случае фактически исключены два звена из обозначенной цепочки. «Схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправочные станции, которые превратились в склады», – пояснил собеседник.

    Этим и объясняется логика нанесения ударов ВС РФ по АЗС. По прогнозам Лизана, после уничтожения украинских автозаправок начнется «охота» на бензовозы. «В ряде населенных пунктов топливо, начнут продавать просто с автоцистерн. Они могут «мигрировать» с улицы на улицу, но будет достаточно организовать десяток прилетов по ним, и у владельцев пропадет желание выезжать на маршруты, ведь такой транспорт совсем не дешевый», – рассуждает экономист.

    «Кроме того, схема заправки с бензовоза менее удобная по сравнению с АЗС: как минимум потому, что пропускная способность меньше. А если мы говорим про прифронтовую территорию – допустим, трасса, соединяющая Днепропетровск и Харьков, – топливо окажется в дефиците, и, соответственно, мобильность транспорта снизится», – заключил Лизан.

    Ранее стало известно, что ВС России в период с 25 июня по 7 июля уничтожили как минимум 37 автозаправок. Это следует из подсчетов ТАСС и РИА «Новости» на основе данных Минобороны. Как отмечали в российском военном ведомстве, регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры парализуют транспортную логистику ВСУ.

    Так, расчеты ударных БПЛА «Герань – 2» 25 июня поразили автозаправки в Николаевской области, 26 июня – АЗС, снабжавшую военную технику украинской армии, в Черниговской области в районе Репок. 27 июня расчеты «Сикеров» уничтожили две станции в Запорожье.

    30 июня Минобороны сообщило, что отдельная бригада войск БПС «Варяг» дальними ударами поразила 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с горюче-смазочными материалами в населенных пунктах Орехов, Марганец, Молодежный, Снегоровка, Берислав, Запорожье, Ямполь, Корюковка, Городня, Сновск, Новгород-Северский, Шостка, Репки, Херсон, Беленькое и Змиевка.

    Ранее 2 июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ. 5 июля расчеты БПЛА «Герань – 2 Сикер» и «Герань – 4 Сикер» нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск.

    6 июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области. Как сообщило Минобороны 7 июля, расчеты центра «Рубикон» поразили автозаправочные станции и цистерны с топливом в населенных пунктах оккупированной ВСУ части ДНР: Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке, Просяной.

    Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах. При этом он уклонился от ответа на вопрос о грядущем топливном кризисе. Газета ВЗГЛЯД писала, почему удары по АЗС стали самым действенным способом вызвать перебои с топливом у ВСУ.

    Видео ударов по украинским АЗС смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Киева обеспечить самоподрыв сбившихся с курса дронов
    Бухарест потребовал от Киева обеспечить самоподрыв сбившихся с курса дронов
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Румыния потребовала от Украины оборудовать морские беспилотники системой автоматического самоуничтожения на случай их попадания в территориальные воды страны.

    С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, передает RT.

    Поводом для обращения стали участившиеся инциденты на побережье Черного моря. В начале июня неподалеку от румынской Констанцы взорвался украинский морской беспилотник. После этого в прибрежной зоне были обнаружены еще четыре ударных морских дрона Украины.

    Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об автоматическом уничтожении украинских аппаратов.

    В начале июня в румынском порту Констанца взорвался новейший украинский безэкипажный катер. Этот морской беспилотник входил в группу из пяти потерянных дронов.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    @ dsns

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли групповой удар по нескольким объектам украинского военно-промышленного комплекса, включая завод «Самсунг-Украина», где производились компоненты для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    «В результате удара поражены: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Отмечается, что удар пришелся по Киеву.

    Также поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

    Удары проводились в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России.

    Несколькими днями ранее ВС России нанесли массированный удар по Киеву. Был поражен целый ряд заводов и производств в украинской столице.

    Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти военных предприятий в городе.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Петро-Ивановку
    Российские войска освободили харьковскую Петро-Ивановку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Петро-Ивановку в Харьковской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великих Проходов, Избицкого и Захаровки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Вольной Слободой, Хотенью и Мирлогами.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и бронемашину «Казак».

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Щурово, Рубцов Донецкой народной республики (ДНР), Ольговки и Подлимана Харьковской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 210 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Николаевки, Першомарьевки и Ореховатки ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Доброполья, Новофедоровки, Анновки, Светлого и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 360 военнослужащих, бронемашина и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся  поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Ивановки, Маломихайловки, Гавриловки, Великомихайловки Днепропетровской области и Даниловки Запорожской области.

    Противник при этом потерял более 475 военнослужащих и шесть бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, на прошлой неделе ВС России полностью освободили Константиновку.

    А за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 09:24 • Новости дня
    Захарова: Отказ Киева забрать тела убитых не имеет аналогов в истории

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отказ киевского режима забирать тела убитых военных ВСУ абсолютно уникален в мировой истории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Отказ киевского режима забирать тела погибших бойцов Вооруженных сил Украины абсолютно уникален в историческом контексте, передает радио Sputnik.

    «Они не забирают своих. Пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить – образования такого не было, которое бы своих не забирало», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат также отметила, что традиция забирать тела павших соплеменников существовала у людей еще до возникновения мировых религий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об отказе Киева забирать тела погибших из Константиновки.

    Отмечалось, что Киев отказался забирать тела ради подготовки к саммиту НАТО.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Киев не хочет забирать погибших солдат ВСУ из информационных соображений.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 15:28 • Новости дня
    Российские войска уничтожили четыре локомотива и грузовики с беспилотниками ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников «Герань» нанесли серию точных ударов по транспортной инфраструктуре противника в Днепропетровской области и Харькове,.

    Министерство обороны в канале в Max опубликовало видеоролики, подтверждающие успешное поражение целей.

    В Днепропетровской области были уничтожены четыре локомотива. Два из них разбиты в районах населенных пунктов Павлоград и Синельниково, еще два состава поражены около Новомосковска.

    Кроме того, атаке подверглась стоянка техники на автодороге Р-73 возле Кирово. Там российские дроны сожгли три фуры и два тягача, которые перевозили беспилотники для нужд украинской армии.

    Оборонное ведомство также отчиталось о ликвидации еще до десяти грузовых автомобилей. Эти машины были уничтожены в Харькове и Павлограде.

    Накануне российские беспилотники атаковали транспортные средства украинских войск на Харьковском направлении.

    В конце июня дроны поразили военные эшелоны с топливом и боеприпасами на железнодорожном узле в Харькове.

    Несколькими днями ранее аппараты «Герань-2 Сикер» нанесли точные удары по пяти локомотивам в Запорожской и Харьковской областях.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 10:47 • Новости дня
    Удары беспилотников обесточили десятки районов Крыма

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабные отключения электроэнергии произошли на Крымском полуострове в результате аварий, спровоцированных атаками украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Двадцать городов и районов Крыма остались без энергоснабжения из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, передает РИА «Новости».

    В энергоснабжающей организации республики ГУП «Крымэнерго» подтвердили факт масштабных отключений.

    «В настоящее время из-за аварий, вызванных ударами вражеских БПЛА, остаются без электроснабжения ряд населенных пунктов», – заявили в пресс-службе компании. На севере полуострова света нет в Армянске, Красноперекопске, Джанкое и прилегающих районах. В центральной части обесточены Симферополь, а также Красногвардейский и Белогорский районы.

    На западе Крыма без электричества остались Саки, Евпатория, Черноморский, Раздольненский и Первомайский районы. В восточной части полуострова энергоснабжение отсутствует в Керчи, частично в Феодосии, Советском, Нижнегорском, Кировском и Ленинском районах. Аварийно-восстановительные бригады «Крымэнерго» и «Россетей» ведут работы в круглосуточном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью украинские военные атаковали объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

    Глава правительства республики Юрий Гоцанюк объявил о восстановительных работах в четырнадцати пострадавших районах.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник указал на целенаправленные удары ВСУ по узловым распределительным подстанциям.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 20:19 • Новости дня
    Песков заявил о вынужденном создании буферной зоны на границе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия украинского руководства, угрожающие приграничным российским регионам, заставляют Москву формировать специальную полосу безопасности вдоль рубежей государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Учитывая линию на создание угрозы для наших приграничных регионов, реализуемую киевским режимом, мы вынуждены создавать буферную зону», – отметил представитель Кремля в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche, передает ТАСС.

    По словам пресс-секретаря, размер этой территории напрямую зависит от интенсивности попыток украинской стороны наносить удары по России. Он пояснил, что в настоящее время военные продвигаются на различных направлениях именно для обеспечения безопасности рубежей страны.

    В конце июня Песков напомнил о потере Киевом территорий из-за вторжения в Курскую область.

    Годом ранее представитель Кремля отмечал попытки украинских властей перенести боевые действия на территорию России.

    Для создания буферной зоны на стыке Белгородской и Харьковской областей начались активные боевые действия.

    Комментарии (2)
    7 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Песков заявил о перерастании спецоперации в войну из-за Запада

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине переросла в настоящую войну из-за активного вмешательства стран Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подчеркнул, что ключевым фактором стали поставки огромных объемов вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    «Итак, с одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия, это уже не операция, это война. Это полномасштабная война», – заявил официальный представитель Кремля в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

    Двумя днями ранее Песков назвал причиной перерастания спецоперации в полномасштабный конфликт активное вмешательство западных государств.

    В прошлом году представитель Кремля обвинил европейские страны в эскалации боевых действий путем непрерывных поставок вооружений Киеву.

    В 2024 году он подтвердил сохранение прежнего юридического статуса специальной военной операции.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 06:38 • Новости дня
    Командование ВСУ запрещало солдатам отступать из Константиновки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование Вооруженных сил Украины запрещало личному составу выходить из города и оставлять свои позиции, рассказал командир взвода беспилотных летательных систем 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Автобус.

    Украинское командование категорически запрещало личному составу отходить из Константиновки и оставлять занимаемые позиции, передает ТАСС. Об этом рассказал командир взвода беспилотных систем Южной группировки войск с позывным Автобус.

    «Вот были пленные, которые сами говорили то, что им не дали добро на откат, и они сами откатывались», – поделился российский военнослужащий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Окруженные в городе украинские военные лишились централизованного командования.

    Киевские власти отказались от выдачи тел погибших военнослужащих.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 07:19 • Новости дня
    Российские бойцы заметили женщину среди отступающих солдат ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передовая двойка штурмовиков 228-го полка видела отступление трех украинских военнослужащих, среди которых была женщина, рассказал командир штурмового взвода российской группировки войск «Центр» Дмитрий Макаревич.

    Командир взвода группировки войск «Центр» Дмитрий Макаревич рассказал о необычном инциденте на передовой, передает РИА «Новости». Российские военные наблюдали, как двое мужчин и одна женщина покидали свой опорный пункт в лесополосе.

    «Да, попадалась женщина в сопровождении двух мужчин в лесополосе. Я так понял, что они покидали опорник. Их наша передовая двоечка бойцов наблюдала, они укрывались от нашего дрона», – сообщил офицер.

    Дальнейшая судьба отступающих остается неизвестной. При этом Макаревич подчеркнул, что в данном районе активно работают расчеты беспилотных систем. По оценке командира, возраст замеченной женщины составляет от 30 до 40 лет.

    Опираясь на особенности экипировки и внешний вид, военный исключил вероятность того, что она является медиком или оператором дронов. Вероятнее всего, участница отступления выполняла задачи рядового стрелка или снайпера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, присутствие женщин в рядах украинских войск стало обычным явлением.

    В конце мая российские силовые структуры ликвидировали женщину-командира взвода связи в Сумской области.

    Весной военные России уничтожили украинский женский расчет управления беспилотниками под Купянском.

    Комментарии (0)
    7 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    Песков назвал домыслами разговоры о применении Россией тактического ядерного оружия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, достигла заметных результатов на поле боя, не прибегая к применению ядерного арсенала.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche отметил продвижение войск, передает ТАСС. Представитель Кремля категорически отверг предположения о неизбежности использования тактического ядерного арсенала. Он назвал подобные рассуждения в информационном пространстве обычными домыслами.

    «Мы вполне можем продолжать [военную] операцию и добиваться успешных для нас результатов без этого. И мы это делаем», – подчеркнул пресс-секретарь.

    Комментарии (3)
    Главное
    За ночь над Россией нейтрализовали 415 дронов ВСУ
    При атаке украинских дронов в Саратовской области погиб мирный житель
    Российские десантники применили украинский язык в штурме опорника ВСУ
    Польский депутат порвала флаг УПА в Европарламенте
    В России спрогнозировали развитие мультибрендовых ПВЗ
    Месси объяснил слезы после матча со сборной Египта
    Россиянин Плотников выиграл юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике

    Конфронтация с Западом подстегнула несырьевой экспорт России

    Масштабная переориентация торговых потоков с Запада на Восток позволила России серьезно нарастить экспорт товаров неэнергетического сектора. Если раньше основу заработка на зарубежных поставках составляло нефтегазовое сырье, то теперь выстрелила обрабатывающая промышленность. За три года она показала рост почти на треть. В чем уникальность этой ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские беспилотники в Киеве взлетели на воздух вместе с заводами

    Россия нанесла массированный удар по Киеву – многие наблюдатели уже называют его самым масштабным за весь период СВО. В результате поражены военные заводы, склады ГСМ и аэродромы, а также сборочные производства БПЛА и ракет. Эксперты отмечают: Киев все чаще прикрывает военные объекты гражданской инфраструктурой, но это не спасает их от ударов. К каким последствиям для ВСУ приведет потеря ключевых мощностей ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит

    Появились прямые свидетельства того, что украинские спецслужбы причастны к терактам в Европе: исполнительница покушения на украинского олигарха в Монако была затем убита сотрудником украинской разведки. Кому было выгодно слить данную информацию и почему происходящее может иметь отношение к политическим играм западных кураторов киевского режима? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    • Бесплатное питание в школе в 2026 году: кому положено и как оформить

      Государство обеспечивает часть школьников бесплатным горячим питанием. Какие именно дети имеют право воспользоваться данной льготой, как зависит размер этой поддержки от класса, в котором учится школьник, статуса семьи и норм, действующих в конкретном регионе?

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации