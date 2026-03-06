План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Женский расчет БПЛА ВСУ уничтожен под Купянском
Российские военные уничтожили украинский женский расчет управления беспилотными летательными аппаратами в районе Купянска в Харьковской области.
ВС России уничтожили женский расчет управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе Купянска в Харьковской области, передает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По данным источника, за последние два месяца на передовой погибли 12 женщин-военнослужащих ВСУ в возрасте от 22 до 30 лет. Отмечается, что сейчас в рядах противника наблюдается значительный дефицит личного состава, из-за чего женщин переводят в боевые части из медицинских подразделений, а также привлекают иностранных наемниц. Среди погибших оказались гражданки Польши.
Ранее зимой глава киевского режима Владимир Зеленский призывал формировать женские роты для управления беспилотными системами.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о действиях женской роты беспилотных систем в зоне ответственности группировки «Запад».
Бойцы группировки «Север» рассказали о появлении женских расчетов БПЛА на Харьковском направлении из-за дефицита кадров в ВСУ.