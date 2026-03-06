План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
Власти Шри-Ланки решили эвакуировать экипаж IRIS Bushehr после поломки
Шри-Ланка взяла под контроль иранский военно-морской корабль IRIS Bushehr, который столкнулся с техническими проблемами в ее территориальных водах, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, решение оказать содействие кораблю было принято после консультаций с министерством иностранных дел Ирана и посольством, в строгом соответствии с международными конвенциями, сообщил президент Анура Кумара Диссанаяке в телеобращении.
Корабль будет перемещен в порт Тринкомали на северо-востоке страны, а весь экипаж из 204 человек эвакуирован и доставлен в порт Коломбо для оформления документов, уточнил представитель вооруженных сил Ф. Джозеф. Позднее моряков переведут на военную базу Велисара, расположенную к северу от столицы.
Президент Диссанаяке особо отметил: «Необходимо четко понимать, что это неординарная ситуация. Нейтральное государство, корабль, принадлежащий одной из сторон конфликта, и просьба о заходе в порт должны рассматриваться строго в соответствии с международными конвенциями». Он также подчеркнул, что Шри-Ланка придерживается политики неприсоединения и гуманитарные ценности остаются приоритетом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский фрегат IRIS Dena был атакован американской подлодкой. В районе крушения у берегов Шри-Ланки нашли тела 80 погибших.
Накануне власти Ирана сообщили, что более 100 моряков погибли в результате потопления фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки после удара американской подводной лодки.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал неминуемое возмездие Вашингтону за потопление корабля. А военный эксперт Алексей Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата.