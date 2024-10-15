Командующий КСИР появился на публике вопреки слухам о гибели

Бригадный генерал Исмаил Каани опроверг слухи о гибели своим появлением на публике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Исмаил Каани появился на публике, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на IRIB. Это произошло после распространения западными СМИ информации о его гибели.

Появление Каани состоялось на церемонии, посвященной возвращению в Иран тела другого высокопоставленного военачальника КСИР, генерал-майора Аббаса Нилфорушана. Он погиб в результате авиаудара израильских вооруженных сил по Бейруту в конце сентября.

Слухи о гибели Исмаила Каани активно распространялись после обострения напряженности в регионе и проведения израильских атак на территории Ливана. Его появление на мероприятии стало доказательством того, что сообщения о его смерти оказались ложными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий спецназом «Аль-Кудс» Исмаил Каани пропал после авиаударов Израиля по Бейруту, однако заместитель командующего спецназом подтвердил, что генерал-майор Исмаил Каани жив и продолжает свою деятельность после сообщений о его возможной гибели.