Лидер АдГ Вайдель выступила за возобновление закупок газа и нефти из России
В условиях обсуждения бюджета на 2026 год сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель призвала возобновить закупки российского газа и нефти, назвав их ключом к доступной энергии для Германии.
Вайдель выступила в Бундестаге с требованием возобновить закупки российского природного газа и нефти. Она заявила: «Германии нужна немедленная программа реформирования государства, экономики и общества», подчеркнув, что необходима доступная и надежная энергия, передает ТАСС.
Политик раскритиковала нынешнюю политику энергоперехода и заявила: «Мы должны немедленно положить конец провалившемуся эксперименту энергетического перехода». По словам Вайдель, интересы Германии требуют покупать энергоносители там, где это дешевле всего, то есть в России, отметив, что даже американцы, по ее мнению, отстаивают свои национальные интересы.
Вайдель также вновь призвала остановить демонтаж атомных электростанций и ускорить возвращение к атомной энергетике.
Ранее сообщалось, что пять крупнейших импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе в октябре суммарно оплатили поставки нефти и газа на 938 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Нидерландов Дик Схоф призвал Евросоюз ввести меры по образцу американских против российских нефтяных компаний.
Напомним, Минфин США 23 октября ввел санкции в отношении российских компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».