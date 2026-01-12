Bloomberg: Британия и ФРГ намерены направить контингент в Гренландию

Tекст: Катерина Туманова

В частности, Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты арктического региона, а премьер-министр Британии Кир Стармер призвал союзников усилить свое присутствие в сфере безопасности на Крайнем Севере, передает Bloomberg.

Стармер недавно обратился к лидерам, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, для обсуждения этого вопроса.

По данным источников агентства, захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и усиление риторики о необходимости Гренландии в составе США ради безопасности привели к тому, что европейцы хотят показать способность Европы и Организации Североатлантического договора контролировать безопасность в регионе, а заодно и опротестовать аргументы Трампа в пользу захвата Гренландии.

На этой неделе министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретится с госсекретарем США Марко Рубио , чтобы обсудить вопрос Гренландии и роль НАТО в обеспечении стабильности в регионе.

«Поскольку безопасность в Арктике приобретает все большее значение, я также хочу обсудить в ходе своей поездки, как мы можем наилучшим образом совместно нести эту ответственность в рамках НАТО, учитывая старое и новое соперничество в регионе между Россией и Китаем. Мы хотим обсудить это вместе в рамках НАТО», – заявил в воскресенье Вадефуль.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать США. СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию. При этом Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии.