    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией
    Минобороны рассказало о провале операции ВСУ в Купянске
    Daily Mail: План Стармера по отправке войск на Украину – бред и бравада
    Немецких десантников обвинили в нацизме, наркомании и насилии
    В Британии озвучили характеристики новой ракеты для ВСУ
    Командующий дивизиона раскрыл детали уничтожения F-16
    Президент Кубы ответил на претензии Трампа
    ВСУ по ошибке уничтожили часть своего штурмового полка
    СМИ: США применили секретное оружие во время захвата Мадуро
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как тишина на дне Балтики взорвала Евросоюз изнутри

    Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Не надо бояться империй

    Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.

    34 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это в первую очередь про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, – дело третье.

    21 комментарий
    12 января 2026, 04:25 • Новости дня

    Bloomberg: Британия и ФРГ намерены направить контингент в Гренландию

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа европейских стран во главе с Британией и Германией обсуждает планы военного присутствия в Гренландии, чтобы показать президенту США Дональду Трампу, что континент серьезно относится к безопасности в Арктике.

    В частности, Германия предлагает создать совместную миссию НАТО для защиты арктического региона, а премьер-министр Британии Кир Стармер призвал союзников усилить свое присутствие в сфере безопасности на Крайнем Севере, передает Bloomberg.

    Стармер недавно обратился к лидерам, включая президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, для обсуждения этого вопроса.

    По данным источников агентства, захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и усиление риторики о необходимости Гренландии в составе США ради безопасности привели к тому, что европейцы хотят показать способность Европы и Организации  Североатлантического договора контролировать безопасность в регионе, а заодно и опротестовать аргументы Трампа в пользу захвата Гренландии.

    На этой неделе министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретится с госсекретарем США Марко Рубио , чтобы обсудить вопрос Гренландии и роль НАТО в обеспечении стабильности в регионе.

    «Поскольку безопасность в Арктике приобретает все большее значение, я также хочу обсудить в ходе своей поездки, как мы можем наилучшим образом совместно нести эту ответственность в рамках НАТО, учитывая старое и новое соперничество в регионе между Россией и Китаем. Мы хотим обсудить это вместе в рамках НАТО», –  заявил в воскресенье Вадефуль.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советник Трампа по политике Стивен Миллер также выражал мнение, что Гренландия должна принадлежать США. СМИ сообщали, что Трамп якобы приказал создать план возможного вторжения в Гренландию. При этом Северная Европа опровергла заявления Трампа о «российской угрозе» в Гренландии.

    9 января 2026, 15:34 • Новости дня
    Читатели Die Welt бурно обсудили эффективность удара ракеты «Орешник»

    Читатели Die Welt обсудили эффективность удара ракеты «Орешник»

    Читатели Die Welt бурно обсудили эффективность удара ракеты «Орешник»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Читатели немецкой газеты Die Welt обсуждают эффективность российского оружия после удара ракетой «Орешник» по Львову, который не смогли перехватить западные системы ПВО.

    Читатели Die Welt активно обсуждают применение российскими военными новейшей ракеты «Орешник» по целям на Украине, передает РИА «Новости».

    Один из пользователей, Tom, отметил: «Российский «Орешник» был замечен во Львове, и никакие противовоздушные системы США или НАТО ничего не смогли с ним сделать».

    Другой комментатор, Stephan S., обратил внимание на то, что этот удар ясно показывает готовность России нацелиться на возможные западные миротворческие силы в западной части Украины и что они будут считаться законными целями.

    Пользователь Christian C. выразил недоумение по поводу сообщений о якобы истощении ресурсов России: «Сколько еще раз нам будут говорить, что у россиян заканчиваются энергия, оружие, деньги? А затем ракеты вновь массированно обрушатся на всю территорию Украины».

    В комментариях читателей отмечается обеспокоенность тем, что западные системы ПВО оказались неэффективны против российских новейших ракет.

    Напомним, Российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины высокоточным оружием и комплексом «Орешник» после атаки на резиденцию президента России.

    Политолог Иван Лизан заявил, что ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив его с применением галоперидола.

    Комментарии (18)
    10 января 2026, 01:28 • Новости дня
    Конгрессвумен Луна пригрозила Стармеру санкциями США против Британии
    Конгрессвумен Луна пригрозила Стармеру санкциями США против Британии
    @ Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В случае запрета на территории Великобритании соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) американский Конгресс может рассмотреть введение санкций против британского премьера Кира Стармера и его страны, заявила конгрессвумен Анна Паулина Луна.

    «Если Стармер добьется запрета X в Великобритании, я инициирую принятие законопроекта, который в настоящее время готовится, о введении санкций не только против Стармера, но и против Великобритании в целом», – заявила Луна в соцсети X.

    Стармер заявил о готовности запретить X после сообщений о новой функции, из-за которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok. Он подчеркнул, что поддерживает действия британского медиарегулятора Ofcom и рассматривает «все возможные меры» для контроля ситуации, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

    По словам Стармера, X и ее руководство должны самостоятельно справиться с распространением нежелательного контента. Он добавил, что британские власти поддерживают любые шаги медиарегулятора по недопущению подобного контента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Европой и США обострился из-за вопросов онлайн-цензуры. Госдепартамент США ввел визовые ограничения против бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона и еще четырех европейских активистов. Госдепартамент также назвал решение Еврокомиссии оштрафовать соцсеть Илона Маска на 140 млн долларов нападением «иностранных правительств» на американские цифровые ресурсы и народ США.

    Комментарии (10)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 20:11 • Новости дня
    Маск обвинил британское правительство в фашизме

    Маск обвинил британское правительство в фашизме из-за арестов за посты в соцсетях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Миллиардер Илон Маск выразил возмущение, узнав о рекордном числе задержанных за сообщения в соцсетях в Британии.

    Владелец X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Илон Маск задался вопросом о фашистских тенденциях британского правительства. В социальной сети он отреагировал на новость о том, что в Британии зафиксирован мировой рекорд по числу арестов за комментарии в соцсетях.

    По информации из графика, опубликованного в обсуждаемом посте, на территории Соединенного Королевства по обвинениям, связанным с высказываниями в интернете, задержали более 12 тыс. человек. Маск прокомментировал данные, написав: «Почему правительство Великобритании настолько фашистское?».

    В других странах аналогичные показатели существенно ниже, отмечается в обсуждении новости. Реакция Маска вызвала волну обсуждений ситуации со свободой слова в Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заявил, что Британия стала полицейским государством. Еврокомиссия оштрафовала принадлежащую Маску компанию X на 120 млн евро за якобы несоблюдение Закона о цифровых услугах. Сейчас Илон Маск ратует за ликвидацию Евросоюза и поддерживает партию «Альтернатива для Германии», выступающую против Еврокомиссии.

    Комментарии (5)
    10 января 2026, 19:29 • Новости дня
    Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией

    Сийярто предупредил о риске провокации войны Британии и Франции с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что планы Британии и Франции по отправке военных на Украину могут привести к войне с Россией.

    Великобритания и Франция, являясь ядерными державами, рискуют спровоцировать войну с Россией, если реализуют планы по отправке своих военнослужащих на Украину. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил об этом, выступая на съезде правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» в Будапеште, передает ТАСС.

    Сийярто подчеркнул, что в Европе усиливается «военный фанатизм», а недавние заявления Лондона и Парижа фактически означают начало военных действий против России. По его словам, «их цель – пусть нам это будет ясно – заключается в том, чтобы пламя войны охватило всю Европу».

    Глава МИД Венгрии заверил, что нынешнее правительство страны не допустит втягивания Венгрии в конфликт и не позволит реализовать подобные опасные планы. Однако, по его мнению, это возможно только при условии победы партии ФИДЕС на предстоящих парламентских выборах в апреле. Сийярто отметил, что если партия одержит победу, Венгрия останется в стороне от войны, а в случае поражения будет реализован «план Брюсселя и Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ отметили испуг союзников Киева после заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о возможных последствиях ввода войск в Восточную Европу.

    Напомним, в субботу Медведев осудил планы размещения 6 тыс. французских военных на Украине и сопроводил свою реакцию видеозаписью удара российским комплексом «Орешник» по западу Украины.

    Ранее стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан получил поддержку всех делегатов на съезде ФИДЕС и стал единственным кандидатом правящей партии на будущих выборах в апреле.

    Комментарии (16)
    11 января 2026, 18:53 • Новости дня
    В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании

    FT: В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании

    В Германии обвинили десантников в нацизме, насилии и наркомании
    @ Alex Halada/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Германии ведет расследование в отношении 55 военнослужащих 26-го парашютно-десантного полка по фактам более 50 случаев насилия, употребления наркотиков и пропаганды нацизма, трое военных уже уволены, сообщает Financial Times (FT).

    По данным Financial Times, власти Германии расследуют масштабный скандал в 26-м парашютно-десантном полку бундесвера, базирующемся в Цвайбрюккене, пишет «Коммерсантъ».

    Десятки элитных военных обвиняются в пропаганде нацизма, употреблении наркотиков, насилии и травле женщин-сослуживцев. Прокуратура уже возбудила уголовные дела по ключевым эпизодам.

    Издание отмечает, что впервые информацию о происходящем в полку местные журналисты получили осенью прошлого года. В анонимном сообщении говорилось о нацистских приветствиях, незаконной форме, фотографиях коллег в душевых и употреблении запрещённых веществ. Тогда бундесвер подтвердил факт внутреннего расследования.

    Позднее Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники описала атмосферу антисемитизма и угрозы сексуального насилия в адрес женщин. Кроме того, Der Spiegel сообщил об инциденте, когда командир направил заряженный пистолет в лицо солдатам, а один из военнослужащих получил травмы после избиения инструкторами.

    В общей сложности расследование затрагивает 55 человек, трое из которых уже уволены, 19 могут быть отстранены. В прокуратуру передано 16 дел, большинство из которых связаны с наркотиками, разжиганием ненависти и использованием экстремистской символики.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что потрясен случившимся. Он подчеркнул, что поведение бойцов «противоречит фундаментальным ценностям бундесвера».

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил законопроект об увеличении численности бундесвера примерно с 184 тыс. до 260 тыс. к 2035 году, не считая 200 тыс. резервистов.

    В то же время, в кадровые центры немецкой армии в октябре поступило более 3 тыс. ходатайств от граждан, желающих отказаться от службы.

    Комментарии (9)
    11 января 2026, 22:44 • Новости дня
    В Британии раскрыли планы по созданию новой ракеты для ВСУ

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall

    Tекст: Катерина Туманова

    Британия создаст для Украины баллистическую ракету Nightfall с боеголовками весом 200 кг, которая сможет уничтожать российские объекты на расстоянии до 480 км, пишет британский таблоид Daily Mail.

    Британия намерена «предоставить в руки украинцев передовое оружие» с мощными баллистическими ракетами большой дальности, которые могут уничтожать российские цели на расстоянии более 300 миль (482 км), говорится в статье Daily Mail.

    По данным издания, Министерство обороны ищет британские фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех испытательных ракет по контракту стоимостью 9 млн фунтов стерлингов.

    Высоко оценивая потенциал нового оружия, министр обороны Джон Хили вспомнил, как во время поездки в Киев его поезд был вынужден сделать экстренную остановку, чтобы не попасть под удар.

    «Это был серьезный момент и яркое напоминание о шквале беспилотников и ракет, обрушившихся на украинцев в условиях минусовой температуры. Мы этого не потерпим и полны решимости предоставить в руки украинцев самое современное оружие, чтобы они могли дать отпор», – заявил он.

    Объявление о проекте Nightall прозвучало после того, как министр обороны Джон Хили сообщил, что Великобритания потратит 200 млн фунтов стерлингов на подготовку британских войск к отправке в Украину в случае прекращения огня с Россией.

    При этом та же Daily Mail ранее заявила, что премьер-министру Киру Стармеру нельзя доверять в вопросах обороны и военной политики, так как он теряется в военных вопросах, а его подход сочетает браваду с нереалистичными ожиданиями.

    Напомним, что Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Британия и Франция, по данным СМИ, планируют направить до 15 тыс. военных при условии заключения мирного соглашения с Россией. Премьер Британии Стармер заявил, что Британия и Франция создадут военные базы на Украине в случае прекращения огня.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил о риске войны Британии и Франции с Россией.

    Комментарии (5)
    10 января 2026, 20:17 • Новости дня
    Большинство немцев раскритиковали власти Берлина после блэкаута

    Около 60% немцев раскритиковали ликвидацию последствий блэкаута в Берлине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Большинство опрошенных жителей Германии отрицательно оценили реакцию властей Берлина на блэкаут, вызванный пожаром на кабельном мосту.

    Около 60% жителей Германии негативно оценивают работу властей Берлина по ликвидации последствий крупного блэкаута, который произошёл 3 января, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса института INSA, опубликованные изданием Bild.

    В ходе опроса 59% респондентов дали негативную оценку действиям городских властей, и лишь 21% опрошенных поддержали их. Кроме того, 41% жителей высказались за отставку мэра Кая Вегнера, а 37% считают, что он должен остаться на своём посту.

    Исследование провели 8-9 января среди 1005 граждан Германии. Информация о погрешности в публикации не приводится.

    Напомним, что около 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий на юго-западе Берлина остались без света и частично без отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту.

    Ответственность за инцидент взяла на себя леворадикальная группировка Vulkan. На это время в городе была объявлена чрезвычайная ситуация.

    Ранее в субботу оператор Stromnetz Berlin заявил, что полный ремонт электросети Берлина после блэкаута займет несколько месяцев из-за значительного ущерба.

    Комментарии (5)
    9 января 2026, 16:57 • Новости дня
    Мерц приветствовал соглашение ЕС с Меркосур

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и Меркосур, отметив значимость этого шага для европейской экономики.

    По его словам, соглашение станет важной вехой в торговой политике Евросоюза и свидетельством стратегического суверенитета и способности к принятию решений. Мерц подчеркнул: «Это хорошо для Германии и Европы. Но 25 лет переговоров – это слишком долго, нам нужно действовать быстрее», передает РИА «Новости».

    Источник в европейских структурах ранее сообщил, что министры стран ЕС намерены завершить согласование сделки с Меркосур к 17.00 по местному времени (19.00 по Москве) в пятницу.

    Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил о намерении голосовать против соглашения с МЕРКОСУР, чтобы защитить интересы европейских фермеров накануне голосования в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий также заявил, что договор о свободной торговле между Евросоюзом и странами МЕРКОСУР может уничтожить польское аграрное производство.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию пришлось отложить из-за протестов Франции.

    В итоге подписание масштабного торгового соглашения перенесли на 12 января из-за требований ряда стран усилить защиту европейских фермеров.

    Комментарии (0)
    10 января 2026, 17:32 • Новости дня
    В Берлине сообщили о длительном ремонте электросети после блэкаута

    Stromnetz Berlin: На восстановление электросети потребуется несколько месяцев

    Tекст: Дарья Григоренко

    Полный ремонт электросети Берлина после блэкаута займет несколько месяцев, сообщил оператор Stromnetz Berlin.

    В компании подчеркнули, что сейчас задействованы две временные системы, которые будут функционировать до полного восстановления исходного состояния сети. Восстановительные работы уже спланированы, однако их завершение затянется из-за серьезного ущерба, причиненного поджогом, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе Stromnetz Berlin говорится: «Сами работы займут несколько месяцев. Причина в том, что поджог причинил значительный ущерб».

    Оператор уточнил, что вторую высоковольтную линию удалось ввести в эксплуатацию после возобновления подачи электроэнергии в юго-западной части города 7 января. Подключение прошло по графику и без перебоев.

    По словам компании, новая линия обеспечивает дополнительную надежность электроснабжения для населения и инфраструктуры в пострадавших районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина объявили чрезвычайную ситуацию из-за масштабного отключения электричества. Группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, приведший к перебоям с энергоснабжением.

    Во вторник сообщалось, что экстренные ремонтные работы в районе Целендорф на юго-западе Берлина продолжаются после диверсии, оставившей без электричества более 30 тыс. домов и 2 тыс. предприятий.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 20:59 • Новости дня
    The Times сообщила о планах Британии вооружить флот лазерным оружием

    The Times: Британия начнет оснащать эсминцы лазерным оружием DragonFire

    Tекст: Мария Иванова

    Британское военное ведомство рассматривает возможность оснастить базы и эсминцы системы противовоздушной обороны лазерным оружием DragonFire, отличающимся низкой стоимостью одного выстрела – всего 10 фунтов.

    Министерство обороны Британии планирует внедрить лазерное оружие направленной энергии DragonFire для защиты военных баз и ключевых объектов от атак беспилотников, передает The Times.

    Сейчас ведомство анализирует, как интегрировать DragonFire в существующие системы противовоздушной обороны страны.

    Согласно данным издания, начиная с 2027 года лазерное оружие появится на эсминцах типа 45 военно-морских сил Британии.

    В ноябре прошлого года британское подразделение европейской оборонной компании MBDA получило контракт на 316 млн фунтов (примерно 425 млн долларов) на поставку таких систем для флота, отмечает ТАСС.

    DragonFire отличается точностью: лазер способен поразить монету в один фунт с расстояния один километр. В Министерстве обороны указывают, что стоимость одного выстрела составляет всего 10 фунтов, что значительно экономичнее традиционных ракетных систем. Для сравнения, запуск ракеты Sea Viper обходится примерно в 1 млн фунтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Министерство обороны Франции заключило контракт с консорциумом MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на разработку прототипа лазерного оружия высокой мощности для борьбы с беспилотниками.

    Ранее Британия испытала лазерное оружие против дронов.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 21:05 • Новости дня
    Дмитриев назвал причину планов Стармера заблокировать соцсеть X

    Дмитриев: Соцсеть Х может показать, насколько Стармер настроен против Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер пытается добиться блокировки X (бывший Twitter, заблокирован в России), опасаясь, что пользователи увидят его настоящую позицию по отношению к президенту США Дональду Трампу, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер хочет добиться блокировки соцсети X, поскольку через нее можно увидеть реальное отношение британского премьера к Дональду Трампу, передает РИА «Новости». Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Соцсеть X может показать, насколько сильно Кир Страмер на самом деле настроен против Трампа», – заявил Дмитриев.

    Сообщение Дмитриева стало ответом на его же пост, опубликованный 4 августа 2025 года, где он разместил видео с выступлением Стармера. В этом видеоролике руководитель британского правительства прямо заявляет, что не желает победы Трампа на выборах президента США.

    Ранее британский премьер Кир Стармер заявил о готовности запретить X после появления новой функции, с которой пользователи столкнулись с сексуализированными изображениями, созданными нейросетью Grok.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал правительство Британии фашистским после сообщения о более чем 12 тыс. арестованных за публикации в интернете.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 10:34 • Новости дня
    Сотни тысяч домов в Британии и Франции остались без света из-за циклона Горетти

    Циклон Горетти оставил сотни тысяч домов в Европе без света

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 50 тыс. домов на юго-западе Британии и 380 тыс. во Франции остались без электричества после циклона Горетти, сопровождавшегося порывами ветра до 213 км/ч.

    Более 50 тыс. домов в Британии и 380 тыс. домов во Франции остались без электричества из-за циклона Горетти, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times и канал BFMTV.

    По данным National Grid, «около 57 тыс. объектов недвижимости остались без электричества» на юго-западе Англии, особенно в графстве Корнуолл, где был введён красный уровень погодной опасности.

    Во Франции стихия больше всего ударила по региону Нормандия, где без света остались 266,2 тыс. домов, сообщает BFMTV со ссылкой на компанию Enedis. Кроме того, отключения затронули 21 тыс. домов в Бретани, 18,5 тыс. в Пикардии и 13,5 тыс. в Иль-де-Франс.

    Как рассказал специалист по предотвращению стихийных бедствий Гаэль Мушкет, на устранение последствий непогоды уйдёт несколько дней.

    Порывы ветра во французском департаменте Манш достигали скорости 213 километров в час. В ряде регионов Франции введён оранжевый уровень погодной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, редкий снегопад прошел на острове Сицилия и вулкане Везувий впервые за 40 лет.

    Снегопад ранее парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов.

    На этой неделе самолет президента Румынии застрял в Париже из-за снегопада.

    Комментарии (0)
    11 января 2026, 20:49 • Новости дня
    МВД ФРГ после блэкаута в Берлине ужесточило меры против леворадикалов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Германии намерены ужесточить законы и расширить цифровые полномочия спецслужб после недавнего блэкаута в Берлине, заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

    Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил в интервью изданию Bild, что МВД планирует усилить борьбу с левыми экстремистами и расширить полномочия для предотвращения диверсий, передает РИА «Новости».

    «Мы не сдадим позиции левым и климатическим экстремистам. Больше персонала, больше полномочий и более жесткие законы – это ответ на террор», – заявил Добриндт.

    По словам министра, значительное увеличение кадрового состава спецслужб поможет тщательнее изучать леворадикальные круги, а расширение цифровых полномочий позволит быстрее получать доступ к «цифровым следам» подозреваемых. Одной из ключевых мер также станет введение закона о защите критической инфраструктуры, который обяжет операторов внедрять строгие концепции защиты и планы действий на случай чрезвычайных ситуаций.

    В планах ведомства также установление более высоких стандартов кибербезопасности для цифровых сетей и систем управления, чтобы предотвращать хакерские атаки и диверсии. Кроме того, планируются проверки чувствительных данных инфраструктурных объектов, чтобы предотвратить их использование экстремистами для подготовки терактов.

    Ранее власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту.

    Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, из-за которого несколько районов города остались без электричества.

    Десятки тысяч жителей и предприятий остались без электроснабжения.

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 13:48 • Новости дня
    Вице-канцлер Германии пообещал поддержку Дании по вопросу Гренландии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) резко осудил заявления США о Гренландии и подтвердил готовность поддержать Данию и европейские страны в этом вопросе.

    Клингбайль выступил с критикой заявлений США о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, передает ТАСС. По его словам, международное право должно соблюдаться и не может действовать право сильного.

    Клингбайль подчеркнул, что Дания имеет право рассчитывать на полную солидарность со стороны Германии и других европейских стран по вопросу Гренландии. Он заявил: «Действует международное право. Не может быть так, чтобы действовало право сильного. Именно поэтому Дания может рассчитывать на нашу полную солидарность и мы будем ясно давать это понять США при каждой возможности».

    Вице-канцлер отметил, что суверенитет Дании должен быть защищен и Германия будет последовательно отстаивать этот принцип в отношениях с США. В ближайший понедельник Клингбайль примет участие во встрече министров финансов стран Группы семи (G7) в Вашингтоне, где, как ожидается, вопрос Гренландии также будет обсуждаться.

    25 комментариев

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Дании Йеспер Меллер Серенсен и главный представитель Гренландии Джейкоб Исбосетсен встретились с представителями Совета нацбезопасности Белого дома для обсуждения попыток президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз рассматривает варианты ответа на угрозы Трампа в адрес Гренландии.

    Европейские дипломаты предложили рассмотреть вариант размещения союзных войск в Гренландии для предотвращения возможного захвата острова Соединенными Штатами.

    Комментарии (0)
    12 января 2026, 04:10 • Новости дня
    Sun: Глава Минобороны Британии Хили едва не попал под удар «Орешником»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава британского Минобороны Джон Хили заявил таблоиду Sun о том, как едва не угодил под удар российского «Орешника», находясь в Киеве, и отметил, что момент оказался серьёзным.

    «Он сказал это после того, как опасно приблизился к российскому ракетному обстрелу. Источник сообщил, что он «чуть не попал» подо Львовом, где в четверг одновременно с атакой беспилотника на Киев была выпущена ракета «Орешник», в результате чего погибли четыре человека», – пишет британская Sun.

    Хили, чей поезд вынужденно остановился, сказал: «Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги. Это был серьезный момент и суровое напоминание о массированных обстрелах украинцев беспилотниками и ракетами в условиях минусовых температур».

    Напомним, Хили, находясь с визитом в Киеве, сказал представителям СМИ, что, если бы ему предстояло похитить мирового лидера по аналогии с действиями США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, он выбрал бы Владимира Путина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Хили «влажными фантазиями британских извращенцев».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мэр Львова Андрей Садовый заявил о тяжелых повреждениях объекта критической инфраструктуры после удара «Орешником». Министр Хили заявил, что в Британии намерены создать новую ракету для ВСУ.

    При этом Британия занимает первое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (0)
    Захарова высмеяла заявление главы МО Британии о «похищении» Путина
    Фицо заявил о необходимости отставки Каллас
    Пушков напомнил Дании о косовском прецеденте
    Орбан предрек гибель Европы из-за расходов на Украину
    Посол России рассказал о подвиге жены Мадуро
    Politico: ЕС испугался сделки Трампа по Украине с бонусом в виде Гренландии
    Директор православной гимназии Воронежа рассказала о последствиях удара ВСУ

    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    Перейти в раздел

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу осталась без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    Перейти в раздел

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Перейти в раздел

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
