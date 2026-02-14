Белый дом опубликовал валентинку с картой Гренландии в сердце

Белый дом опубликовал валентинку с призывом к Гренландии определиться

Tекст: Мария Иванова

Белый дом опубликовал в соцсети Х серию валентинок, одной из которых стала открытка с картой Гренландии в форме сердца, передает РИА «Новости».

На изображении размещён призыв: «Пришло время нам определиться с нашей ситуацией с отношениями». Такой жест вызвал интерес у пользователей, учитывая давние обсуждения между США и Данией по поводу статуса острова.

Помимо валентинки с Гренландией Белый дом разместил открытку с фотографией президента Венесуэлы Николаса Мадуро на борту самолёта. На ней была подпись: «Ты захватил моё сердце», что отсылает к прошлым политическим событиям и попыткам США повлиять на внутреннюю ситуацию в Венесуэле.

Также отдельная открытка была посвящена проблеме мигрантов. На картинке с сердцем было написано: «Моя любовь к тебе настолько же сильна, насколько демократы любят нелегальных иммигрантов».

Гренландия, напомним, является частью Датского королевства, хотя бывший президент США Дональд Трамп не раз заявлял, будто остров должен перейти под контроль США. Дания и власти Гренландии на эти заявления реагировали жёстко, настаивая на уважении их территориальной целостности.

