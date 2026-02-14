Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.10 комментариев
Дмитриев назвал связь демократов США с Эпштейном занимательной
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал занимательным факт, что представители Демократической партии США наиболее тесно связаны с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Дмитриев прокомментировал связи представителей Демократической партии США с финансистом Джеффри Эпштейном, передает ТАСС. Он обратил внимание на обсуждение в соцсети X, где пользователи писали о том, что на протяжении года демократы активно упоминали Эпштейна, однако, по их мнению, оказалось, что экс-советник Белого дома Кэтрин Руммлер была с ним наиболее тесно связана.
В ответ на этот пост Дмитриев написал на своей странице в X: «Занимательно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, имя бывшего премьер-министра Британии Тони Блэра оказалось в документах по делу Джеффри Эпштейна в связи с упоминанием о вечеринке для взрослых.
Financial Times сообщила, что юрист банка Goldman Sachs покидает свой пост из-за своих связей с Эпштейном.
Экс-генсек Совета Европы лишился дипломатического иммунитета по той же причине.