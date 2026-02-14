В Котовске мужчина погиб при обрушении козырька больницы

Мужчина погиб при обрушении козырька больницы в Котовске

Tекст: Мария Иванова

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины в результате обрушения козырька здания больницы в Котовске, передает Telegram-канал СУ СК по области.

По данным следствия, трагедия произошла 14 февраля у входа в хирургическое отделение местной больницы. В результате падения входного козырька из-за скопления снега погиб мужчина, 1955 года рождения.

Следственные органы СК по Тамбовской области незамедлительно возбудили уголовное дело по статье о халатности. Сейчас на месте происшествия проводится осмотр и другие следственные действия для выяснения всех обстоятельств трагедии.

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, ответственных за своевременную очистку больничных зданий от наледи и снежных масс. В ближайшее время следователи планируют допросить сотрудников больницы и руководителей учреждения.

Отметим, что накануне произошли сразу три инцидента с падением снега. Так, в Москве погиб ребенок из-за схода снега с навеса над балконом.

В Нижнем Новгороде при сходе наледи с крыши пострадали пятеро детей.

В Московском ТАО мужчина оказался погребен под снегом после схода снежного покрова с крыши частного дома и скончался на месте.