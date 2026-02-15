Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.4 комментария
Рубио обсудил с Зеленским «вопросы безопасности Украины»
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским, обсуждались «вопросы безопасности Украины».
Рубио сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что на переговорах также рассматривались вопросы сотрудничества оборонного и экономического характера. По словам Рубио, Вашингтон намерен найти способ «раз и навсегда» остановить конфликт на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в ходе второго дня работы Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает прилагать максимум усилий для завершения конфликта на Украине. Зеленский также присутствует на Мюнхенской конференции по безопасности.