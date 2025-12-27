Путин поблагодарил бойцов за смекалку при взятии Димитрова

Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.10 комментариев
Путин поблагодарил освободивших Димитров бойцов за эффективность и смекалку
Во время совещания на одном из командных пунктов спецоперации президент России Владимир Путин отметил профессионализм и находчивость военнослужащих 5-й мотострелковой бригады, освободивших Димитров.
Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 5-й мотострелковой бригады за эффективную работу и проявленную смекалку при освобождении города Димитров на Украине, передает ТАСС.
«Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат», – обратился президент к участникам операции во время совещания на одном из командных пунктов СВО. Он отдельно отметил мужество, героизм, а также грамотное управление войсками.
«Поздравляю <…> всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», – подчеркнул он.
«Знаю – и начальник Генерального штаба докладывал: проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое!» – добавил президент.
В рамках встречи Путин по видеосвязи заслушал доклады командиров освобождавшей Димитров бригады.
К разговору был подключен полковник Рамиль Фасхутдинов, который сообщил о текущей ситуации в городе и ходе штурма. Позже присоединился и старший лейтенант Владимир Сененко, один из первых вошедших в Димитров, что, по словам Путина, также важно для объективной картины происходящего.
Президент подчеркнул: «Что касается Димитрова – это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики».
По словам главы государства, позиция, занятая российскими военными, позволяет продвигаться к выполнению поставленных задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин посетил один из пунктов управления войск спецоперации на Украине.
Президент России ранее, в ходе «Итогов года», дал подробный комментарий о ситуации на фронте.