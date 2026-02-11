Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.0 комментариев
При атаке ВСУ пострадали два человека в Курской области
В результате атаки украинского дрона в Глушковском районе Курской области пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Хинштейн в Telegram-канале отметил, что инцидент произошёл накануне вечером в деревне Алексеевка, где вражеский беспилотник нанёс удар по хозяйственным постройкам.
По его словам, в результате атаки 43-летний мужчина получил осколочное ранение правой ноги, а у 49-летнего местного жителя диагностированы травмы грудной клетки и обеих ног. Оба пострадавших были доставлены в Курскую областную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Губернатор подчеркнул, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. «Вновь обращаюсь ко всем – враг жесток и беспощаден. Прошу, будьте осторожны! Нет ничего важнее вашего здоровья и жизни!», – заявил Хинштейн.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотников ВСУ на территории Курской области пострадали три человека, среди них подросток 16 лет, который впал в кому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне обломки беспилотников Вооруженных сил Украины повредили здание администрации и автомобиль в Хомутовском районе, а также фасад магазина, окна здания и автомобиль в Рыльском районе Курской области.
В селе Верхний Любаж Фатежского района дрон вызвал пожар, в результате которого погиб мужчина и пострадали три человека, в том числе ребенок.