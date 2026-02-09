Обломки БПЛА ВСУ повредили здания администрации и автомобиль в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

«ВСУ продолжают атаковать нашу территорию. В результате атак вражеских БПЛА в посёлке Хомутовка Хомутовского района обломками посечены два окна здания администрации района и автомобиль», – заявил Хинштейн в своем Telegram-канале. В Рыльске были повреждены фасад магазина, остекление двух окон и автомобиль.

Губернатор отметил, что обошлось без пострадавших, и напомнил жителям о необходимости соблюдать меры безопасности. Власти региона продолжают следить за ситуацией.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в Курской области от рук ВСУ во время оккупации погибли 460 мирных жителей, в том числе двое детей, ранены или покалечены 1279 гражданских лиц, более 500 человек пропали без вести.