    Европа – на скамейке запасных партнеров России

    @ PATRICK SEEGER/EPA/ТАСС

    9 февраля 2026, 08:40 Мнение

    Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Глеб Простаков Глеб Простаков

    бизнес-аналитик

    Как французов заставят рожать детей
    Военкор Коц рассказал о ранениях генерала Алексеева
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    На фоне напряженных отношений с Америкой Трампа, в Европе предсказуемо задумались о контактах с Москвой. Формируется своеобразная «коалиция нерешительных», которая уже не верит в военный разгром России, но еще не готова самостоятельно выстраивать с ней диалог. Но так или иначе, Москва в их глазах снова превращается из «табу» в неизбежный фактор, с которым нужно иметь дело.

    Первым в конце декабря прошлого года о контактах с Россией заговорил Макрон. На фоне колоссального кризиса легитимности (за последние два года во Франции сменилось пять премьеров) Макрон ищет ее на внешнем контуре. И, не найдя поддержки в лице Трампа, который откровенно высмеивает француза, вдруг развернулся лицом к Москве. Встреча, необходимость в которой была обозначена словами «как можно скорее», готовится вот уже третий месяц. Несмотря на то, что Кремль в целом положительно воспринял возможность таких контактов, содержательной повестки для них, вероятно, еще нет.

    Вслед за Макроном подтянулся вице-премьер Италии Сальвини, за ним неожиданно комплиментарно заговорил о России и канцлер Германии Мерц. Все эти заявления уже породили раскол в ЕС (хотя куда уж больше). Видны две линии этого раскола. Первая – между евробюрократией и национальными лидерами. Еврокомиссия, брюссельская машина процедур и согласований, понимает, что любой самостоятельный звонок в Москву разрушает её монополию на внешнеполитическую повестку. Отсюда мантра про «единый план», «стратегию» и «предварительное согласование целей».

    Вторая линия раскола – между самими странами ЕС. Одни по инерции держатся за глобалистскую связку и дисциплину прежней эпохи: Швеция, Финляндия, прибалтийские государства и ряд других игроков вложили слишком много политического капитала в жесткую линию. Стокгольм и Хельсинки даже в НАТО вступили, вынудив Россию наращивать военные мускулы там, где раньше в этом не было необходимости. Позиция таких стран понятна: диалог с Москвой – почти предательство, контакт – «неверный сигнал», любое смягчение – уступка.

    Другие – Франция, Италия, часть немецкого истеблишмента, а также государства, для которых экономика и социальная устойчивость важнее символических жестов, – начинают искать окно возможностей. И дело не в гуманизме: это логика выживания в эпоху, когда американский зонтик безопасности накрылся медным тазом.

    В основе всей этой суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога. Кое-какие аргументы и ценность у Европы еще остались.

    Во-первых, на столе лежит вопрос российских замороженных активов. В сценариях будущего урегулирования эти деньги могут стать ресурсом: на восстановление отдельных территорий бывшей Украины, на инфраструктурные проекты, на конфигурации, где российско-американские договоренности потребуют европейской юридической подписи или хотя бы невмешательства.

    Во-вторых, Европа остается потенциальным рынком для российских нефти и газа – даже если это сегодня произносится шепотом. Восстановление части поставок – при посредничестве или участии США или без него – может стать для ряда стран способом снизить цены, стабилизировать промышленность и вернуть конкурентоспособность. А для Москвы – шанс вернуть рынок сбыта и снизить чрезмерную зависимость от Китая и Индии.

    Но любая попытка коммуникации с Москвой становится не просто внешнеполитическим маневром, а очевидным выпадом не только против ЕС, как проглобалистской бюрократической структуры, но и против Британии. Поэтому Европа раскалывается еще и по вопросу: кто на континенте определяет правила игры – Лондон, который хочет продолжать подготовку к войне с Россией, или европейские столицы, которые устали платить за чужую стратегию?

    Показательно, что даже внутри Германии – страны, которая могла бы стать мотором прагматического разворота, – риторика бинарна. С одной стороны, звучат фразы о необходимости «найти баланс» с крупнейшим европейским соседом. С другой – официальные заявления о скепсисе, о «максималистских требованиях» Москвы и о намерении наращивать цену конфронтации «неделя за неделей». Берлин одновременно хочет вернуть себе роль центра Европы и боится быть обвиненным в «сдаче линии». Поэтому Германия, как и всегда в переломные моменты, будет искать коалицию и прикрытие.

    И вот здесь вступает в действие еще один европейский закон: ходить в Москву поодиночке не принято: за «самодеятельность» может прилететь. Берлин присматривается к Риму, пробует формировать новые контуры силы, где итальянский прагматизм и немецкая тяжеловесность могут дать европейскому развороту легитимность. Рим, в свою очередь, видит шанс поднять свою политическую цену: стать не вторым эшелоном, а соавтором новой архитектуры.

    Не добежать до конца марафона рискует Франция. Макрон мечется между двумя ролями: уговорить Трампа вернуться на путь жесткого противостояния Москве или, если это невозможно, попытаться самому открыть канал с Кремлем так, чтобы Франция получила максимальную выгоду и минимальную порцию обвинений. Отсюда заявления о «как можно скорейшем разговоре» и параллельные обещания «усилить давление». Париж хочет оказаться в любом исходе в числе тех, кто «участвовал».

    Что делать России в этой европейской суматохе? Европейские метания стоит использовать как окно возможностей: вернуть рынки сбыта, перезапустить там, где можно, экономические цепочки, закрыть технологические дыры через легальные форматы сотрудничества и конкуренции. Любая монозависимость – будь то европейская или азиатская – превращается в уязвимость.

    Но даже если часть контактов восстановится, смотреть на Европу как на главного партнера, как раньше, Россия уже не сможет. В будущей конфигурации Европа может быть партнером – но партнером на запасных путях: полезным, когда совпадают интересы, и необязательным, когда интересы расходятся.

    Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле генерала Алексеева
    В Белгороде школьников предложили на время вывезти в безопасные регионы
    Десятки детей в Нидерландах заболели после употребления смеси Nutrilon Danone
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в изоляторе
    В Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском
    Сабуров поблагодарил Россию за становление артистом

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    «Революционные перемены», как заявляют французские политики, должны наступить в демографической политике Франции. А глава государства Эммануэль Макрон и вовсе потребовал провести «демографическое перевооружение». Какие меры предложены французскими властями для этого и сработают ли они? Подробности

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

