    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    Мишустин рассказал, как Мурашко спас человека после ДТП
    Институт Пушкина назвал общее количество слов современного русского языка
    ФСБ задержала исполнителя покушения на генерала Генштаба Алексеева
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в ИВС Истры
    В Госдуме предложили «перепрофилировать» День святого Валентина
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    15 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    8 февраля 2026, 16:30 • Политика

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках?

    Исполнитель покушения на замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимира Алексеева и его пособник задержаны. По сообщению Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ исполнителем преступления стал россиянин Любомир Корба 1960 года рождения. Его поимка состоялась в Дубае. Как отмечают в Следственном комитете, он прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины.

    Покинуть территорию России злоумышленнику удалось уже через несколько часов после покушения. На месте происшествия был обнаружен пистолет системы Макарова с глушителем и тремя патронами. Следствие назначило более 15 судебных экспертиз, включая генетические, дактилоскопические, трасологические и молекулярно-генетические исследования.

    Примечательно, что сам Корба является уроженцем Тернопольской области Украины. По данным ТАСС, мужчина, будучи гражданином РФ, также сохранял и украинский паспорт, дата выдачи которого – 2006 год. В России же преступник был зарегистрирован в подмосковном городе Раменское на улице Карла Маркса.

    У исполнителя было двое пособников. Первый – Виктор Васин – был задержан на территории Москвы совместными усилиями ФСБ и МВД. По неподтвержденным данным, он работал в сфере охраны труда и безопасности, имел долговые проблемы. С Корбой якобы был давно знаком – преступники неоднократно обменивались денежными переводами.

    Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Как сообщают в ФСБ, ей удалось скрыться на территории Украины. При этом «Известия», ссылаясь на анонимные источники, пишут, что женщина недавно выставила на продажу свой дом в селе Хорошее в ЛНР. Работала в Подмосковье в сфере клининга. Незадолго до покушения активно писала в чат дома, где жил генерал, пытаясь узнать код от домофона.

    В свою очередь «Аргументы и факты» уточняют, что Серебрицкая проживала в одном жилом комплексе с Алексеевым. В столице же соучастница покушения пребывала якобы как минимум с 2023 года. По неподтвержденным данным, ее настоящая фамилия – Антонюк. Ее преступница сменила во время получения паспорта РФ.

    Что касается меры пресечения, то обоим задержанным (Корбе и Васину) предъявлены обвинения по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов или военнослужащего). По этой норме закона предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе состоялось покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии.  По информации главы комиссии Общественной палаты по суверенитету Владимира Рогова, выстрел в военного был совершен со спины в лифтовом холле.

    В Кремле Алексееву пожелали скорейшего выздоровления. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров. В настоящий момент известно, что генерал пришел в себя после покушения. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

    Военкор Александр Коц конкретизирует: пострадавший разговаривает. Тем не менее у него серьезные ранения: две пули пришлись в брюшную полость, одна – в ногу. «Киллер, очевидно, не готовился к тому, что ему дадут отпор», – пишет он. По его предположению,

    генерал в момент нападения пошел на моментальное сближение с убийцей и не дал ему поднять пистолет до уровня головы.

    Алексеева называют одной из самых влиятельных непубличных фигур в российской военной разведке – его карьера неразрывно связана с подразделениями специального назначения и российскими военными операциями последних десятилетий. Его характеризуют как жесткого профессионала и человека, пользующегося огромным авторитетом среди офицеров разведки.

    Генерал сыграл ключевую роль в планировании и управлении операциями спецназа в Сирии, за что в 2017 году был удостоен звания Героя России. После начала специальной военной операции на Украине он курирует разведывательное обеспечение СВО. При этом, как отмечали эксперты, офис Владимира Зеленского испугался возможных последствий за совершенное покушение.

    «Важно отметить, что задержание преступника состоялось в кратчайшие сроки. Это указывает на высокий профессионализм отечественных спецслужб. Скорее всего, столь быстрый выход на исполнителя объясняется задействованием широкой агентурной сети, члены которой предоставили оперативникам всю необходимую информацию», – сказал Сергей Гончаров, почетный президент международной ассоциации «Альфа».

    «Интересно, почему в качестве места «отступления» был выбран именно Дубай.

    Этот город достаточно редко упоминается в сводках как территория, куда сбегают киллеры. Тем не менее, на мой взгляд, организаторы исходили из того, что речь идет о крупном мегаполисе, в котором пребывает большое число иностранцев», – рассуждает он.

    «То есть в таком месте при желании и должной подготовке достаточно просто затеряться и залечь на дно. Однако преступнику данный фактор не помог. При этом не стоит удивляться, что исполнителю удалось покинуть Россию. Данный факт ни в коем случае не говорит о нерасторопности представителей наших спецслужб», – продолжает собеседник.

    «Все-таки подобные покушения планируются с невероятной дотошностью. Расписывается буквально каждый шаг. Для осуществления преступления необходимо найти подходящий пистолет с глушителем, скрупулезно изучить график работы и привычки жертвы. И конечно, способы выезда из страны также просчитываются до мельчайших подробностей», – отмечает эксперт.

    «Скорее всего, покушение было совершено за два часа до времени вылета в ОАЭ.

    Соответственно, преступника где-то неподалеку от места стрельбы могла поджидать машина, которая и доставила его в аэропорт. За столь короткий промежуток выяснить все необходимые детали о личности злоумышленника попросту невозможно», – поясняет он.

    «Отдельно стоит поблагодарить и власти Объединенных Арабских Эмиратов. Факт задержания преступника на территории этой страны говорит о том, что между спецслужбами наших государств налажен нормальный рабочий контакт, который позволяет оперативно решать любые проблемы без бюрократических проволочек», – добавляет собеседник.

    «С ОАЭ мы работаем плодотворно и выверено. Стороны обращаются друг к другу по всем возникающим вопросам. Это абсолютно правильная и здоровая ситуация, которая и должна складываться в среде стран, готовых бороться с терроризмом и международной преступностью», – полагает Гончаров.

    Действительно, у России и ОАЭ выстроились достаточно плотные контакты по линии взаимодействия спецслужб

    и правоохранительных органов, считает востоковед Кирилл Семенов. «Многие аспекты подобного сотрудничества были оговорены еще в договоре о стратегическом партнерстве Москвы и Абу-Даби, подписанном в 2019 году», – напоминает он.

    «В этом документе достаточно подробно описывались намерения сторон о совместном противодействии терроризму и международной преступности. Соответственно, задержание исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева – не разовая операция, а результат долгого и плодотворного сотрудничества», – подчеркивает он.

    «Причем детальная работа с ОАЭ стартовала еще за несколько лет до начала СВО. Соответственно, Москва и Абу-Даби сумели сформировать успешный фундамент взаимодействия спецслужб, который и помогает сторонам осуществлять достаточно сложные операции в кратчайшие сроки», – акцентирует собеседник. Примечательно, что Владимир Путин выразил благодарность президенту Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за содействие в задержании подозреваемого.

    «Несмотря на то, что взаимные обязанности, обусловленные договором, в данном случае сыграли решающую роль, важно учесть и тот факт, что ОАЭ, как и арабский мир в целом, не приветствуют террористические методы, применяемые Украиной в рамках текущего конфликта. Страны Ближнего Востока хорошо понимают ужасы подобных деяний и всегда стараются дать им отпор», – уверен Семенов.

    Удивительно, что украинские спецслужбы выбрали для осуществления преступления людей достаточно пожилых,

    отмечает политолог Иван Лизан. «Обычно к 50 годам мужчины и женщины стараются вести размеренную и спокойную жизнь без каких-либо сомнительных приключений. Но все же вербовка – всегда процесс уникальный», – поясняет он.

    «В этой связи не стоит особого внимания обращать на происхождение злоумышленников. Тот факт, что двое из них были выходцами с Украины или территорий, которые ранее контролировались Киевом, не говорит ровным счетом ничего. Напомню, что Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, родился в Киеве», – акцентирует собеседник.

    «Да я и сам из Одессы. А вот убийца военкора Владлена Татарского Дарья Трепова была гражданкой РФ. То есть факторов, которые толкают людей на сотрудничество с ВСУ, много. Скорее всего, дело в мировоззренческих концептах, которых придерживаются те или иные люди. Да и личностные психологические особенности играют не последнюю роль», – продолжает эксперт.

    «Кто-то от природы более сговорчив, кто-то менее.

    Наверняка перед непосредственной вербовкой потенциальных исполнителей долгое время проверяют. Причем материальный фактор не кажется мне основным при решении человека пойти на убийство. Все-таки это действие означает окончание привычного существования. Деньгами или оплаченными долгами такое сделать не заставишь», – сказал он.

    «Что касается судьбы сбежавшей на Украину Серебрицкой, то здесь также судить достаточно сложно. Все-таки у подобных людей жизнь складывается по-разному. Кто-то бежит в Европу, другие оседают где-то на Незалежной, а третьи бесславно умирают. Что будет с ней – покажет лишь время», – заключил Лизан.

