Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскрёбы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.6 комментариев
Карантин по бешенству ввели в подмосковном Реутове
Воробьев постановил ввести карантин по бешенству в подмосковном Реутове
Решение о введении карантина по бешенству в границах территории дома в подмосковном Реутове принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым, следует из соответствующего постановления.
В постановлении указано, что эпизоотический очаг установлен в пределах дома четыре по улице Молодежная города Реутов, передает РИА «Новости».
На территории этого дома запрещено лечение больных восприимчивых животных, а также пребывание посторонних лиц, за исключением необходимых специалистов и жителей.
В указанных границах разрешено находиться только персоналу, участвующему в ликвидации очага, сотрудникам госветслужбы и проживающим или временно пребывающим людям.
Все пространство города Реутов признано неблагополучным по бешенству. В постановлении отдельно подчеркивается запрещение проведения ярмарок, выставок и любых мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных на территории города.
Кроме того, введены ограничения на вывоз восприимчивых животных за пределы Реутова. Исключение составляют случаи вывоза на убой на специализированные предприятия и животных, которые были вакцинированы против бешенства в течение последних 179 дней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в столичном районе Бирюлево объявили карантин из-за вспышки бешенства животных. В 2024 году в районе Люблино на юго-востоке Москвы также вводили карантин из-за случаев бешенства среди домашних животных.