  Лента новостей
    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации
    Штабные учения НАТО в Литве завершились быстрой победой России
    Крупнейшие отельные сети России отключили продажи через «Яндекс Путешествия»
    Вожатые в элитном детском лагере заставляли подростков инсценировать Холокост
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    В Эстонии возник конфликт между президентом и премьером из-за России
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    Судья из Тамбова вынесла десять приговоров, находясь на пляже в Сочи
    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Триллион как новая единица исторического времени

    Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.

    6 февраля 2026, 07:02

    «Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на всех участках фронта в Харьковской области уничтожают позиции ВСУ, в чём им помогаюь авиация и расчёты ударных БПЛА.

    «В Белом Колодезе комплексным ударом уничтожены пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ. Противник потерял до взвода личного состава, в том числе офицеров», – рассказали бойцы Telegram-каналу «Северный ветер».

    В лесопосадках возле Старицы российские военные продвинулись на 200 м на двух участках и овладели участком леса. Юго-западнее Симиновки штурмовики «Северян»  продвинулись на 400 м на трёх участках и заняли два опорных пункта ВСУ.

    В районе Волчанских Хуторов ударами авиации ВКС России поражены позиции ВСУ, а на Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции 1 обр ТРО в районе Чугуновки и 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурм-группы продвинулись на четырёх участках на 300 м.

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись на семи участках, в Краснопольском – на шести и в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило более 1 тыс. м.

    «На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить группу войск «Север». Наши бойцы также поставили рекорд по количеству уничтоженных ПУ БПЛА», – добавили бойцы.

    За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской), отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали о расчетах БПЛА ВСУ без боевого опыта на Харьковском направлении. Группировка «Север» ликвидировала командира жестокого батальона дроноводов ВСУ, а также уничтожила РСЗО HIMARS на Харьковском направлении.

    5 февраля 2026, 21:48
    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву

    Представители ОБСЕ Кассис и Синирлиоглу прибыли в Москву после посещения Киева

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в Москву
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столицу России прибыли руководитель МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ для продолжения диалога по украинскому вопросу.

    Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис сообщил о своем прибытии в Москву вместе с генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, пишет ТАСС.

    Кассис в соцсетях заявил: «После нашего визита на Украину я прибыл сегодня в Москву вместе с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу. Диалог требует взаимодействия со всеми сторонами».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кассис сообщал о планах посетить Россию в рамках председательства своей страны в ОБСЕ еще 22 января. Позже он уточнил, что собирается также посетить Киев, подчеркнув, что приоритеты ОБСЕ в этом году связаны с укреплением мира и безопасности в Европе.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что организация дискредитировала себя во время Минских соглашений и сейчас не играет значимой роли в урегулировании ситуации на Украине.

    А в четверг стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров намерен обозначить позицию России по инструментам ОБСЕ для оценки экологического ущерба на Украине и указать на недопустимость использования инструментов так называемой второй корзины ОБСЕ.


    5 февраля 2026, 21:54
    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией

    Лавров: Европейские лидеры просят не объявлять о своих контактах с Россией

    Лавров рассказал о «тайных» контактах европейских лидеров с Россией
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Сергей Лавров в интервью телеканалу RT рассказал, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских лидеров, однако те просят не афишировать эти разговоры.

    «Некоторые появляются здесь и «подпольно» контактируют. Но ничего из того, что европейские партнеры сообщают нам в ходе этих закрытых и конфиденциальных контактов, ничем не отличается от того, что они говорят публично», – отметил глава МИД.

    Министр уточнил, что европейская сторона в этих беседах по-прежнему предлагает «давайте заканчивать» и «надо что-то делать» в отношении ситуации на Украине, однако уже не требует «стратегического поражения России». По словам Лаврова, осознав невозможность реализации прежних целей, западные политики изменили риторику.

    Лавров также прокомментировал заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможных контактах с Владимиром Путиным, назвав их «жалкой дипломатией».

    «Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони. Президент России всегда возьмет трубку, выслушает любые предложения, а если речь пойдет о серьезных предложениях, то, смею вас заверить, они не останутся без серьезной, конкретной практической реакции», – добавил Сергей Лавров.

    Ранее Reuters сообщило, что высокопоставленный французский дипломат находился в Москве для переговоров с российскими официальными лицами.

    Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позвонить президенту России Владимиру Путину, но подготовка разговора займет несколько дней.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Между тем премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис заявили о поддержке инициативы по назначению спецпосланника Евросоюза для восстановления контактов с Россией.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    5 февраля 2026, 14:50
    Россия и США пресекли маневр Зеленского

    Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    5 февраля 2026, 20:59
    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке

    Мишустин назвал Бразилию главным партнером России в Латинской Америке

    Мишустин назвал главного партнера России в Латинской Америке
    @ Thomas Vinke/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бразилия занимает ключевое место в торговле России с Латинской Америкой, обеспечивая около половины всего товарооборота и поставляя мясо и кофе, отметил премьер Михаил Мишустин.

    Бразилия для России является ведущим внешнеэкономическим партнером в Латинской Америке, на долю страны приходится примерно половина общего товарооборота с регионом. Об этом Михаил Мишустин заявил на заседании Российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству, сообщает ТАСС.

    Премьер-министр отметил активное взаимодействие между странами в торгово-экономической сфере. По его словам, Бразилия сохраняет лидирующие позиции на российском рынке среди поставщиков пищевых продуктов. Мишустин подчеркнул: «В первую очередь речь идет о мясе и кофе».

    Он также отметил, что стабильное сотрудничество способствует развитию отношений и расширению партнерства между двумя государствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России прибыл в Бразилию для участия в работе двусторонней комиссии высокого уровня, которая не собиралась с 2015 года.

    В рамках визита Мишустин проведет переговоры с вице-президентом Бразилии Жералду Алкмином и встретится с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

    До этого, 14 января президент Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и обсудил ситуацию по Венесуэле.

    5 февраля 2026, 19:46
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика
    @ Northwest Institute of Nuclear Technology

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайские ученые создали первую в мире компактную микроволновую установку мощностью 20 гигаватт, пишет South China Morning Post (SCMP). Она предназначена для уничтожения спутников и может размещаться на обычно грузовике.

    Разработка получила название TPG1000Cs, устройство расположено в Институте ядерных технологий Северо-Западного Китая в Сиане, провинция Шэньси, сообщает SCMP.

    Устройство способно работать непрерывно до 60 секунд, что существенно превышает возможности существующих мировых аналогов, которые функционируют не более трех секунд. Длина установки составляет четыре метра, а вес – пять тонн, благодаря чему ее можно размещать на грузовиках, военной технике, кораблях, самолетах или даже на спутниках.

    По оценкам китайских специалистов, наземное микроволновое оружие мощностью свыше одного гигаватта способно нарушать работу или выводить из строя спутники Starlink, находящиеся на низкой околоземной орбите.

    Ранее ученые Китая создали кристалл для сверхмощного лазерного оружия.

    5 февраля 2026, 19:52
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    @ Сергей Субботин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 82-м году жизни ушел из жизни бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов, который долгое время боролся с тяжелым заболеванием.

    Бывший главнокомандующий ВМФ России Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

    Куроедов занимал пост главнокомандующего Военно-морским флотом России с 1997 по 2005 годы. В 2000 году ему было присвоено звание адмирала флота.

    Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Окончил штурманский факультет Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова, Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза Гречко, Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил имени Ворошилова.

    7 ноября 1997 года назначен Главнокомандующим ВМФ Россия. 21 февраля 2000 года получил звание адмирала флота. После гибели подводной лодки «Курск» в 2000-м году подал в отставку, но прослужил на должности до 2005 года. В отставке возглавлял «Клуб адмиралов и генералов ВМФ».

    5 февраля 2026, 17:28
    Международные резервы России в январе обновили исторический рекорд

    Международные резервы России по итогам января достигли 826,8 млрд долларов

    Международные резервы России в январе обновили исторический рекорд
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международные резервы России за неделю увеличились на 39,9 млрд долларов и вновь достигли исторического максимума благодаря положительной переоценке активов, отмечает ЦБ.

    Совет директоров Банка России обнародовал данные о состоянии международных резервов страны. По состоянию на конец дня 30 января 2026 года их объем достиг 826,8 млрд долларов, сообщает Банк России.

    В сообщении отмечается, что с 23 по 30 января резервы выросли на 39,9 млрд долларов, что составляет 5,1% прироста за неделю. В Центробанке пояснили, что основной причиной роста стала положительная переоценка активов.

    Международные резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервную позицию в МВФ и иностранную валюту, находящуюся в распоряжении Банка России и правительства.

    Ранее международные резервы России обновили максимум 23 января, достигнув 786,9 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия заработала на росте цен на золото почти столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. К концу декабря объем международных резервов России достиг рекордного значения в 763,9 млрд долларов.


    5 февраля 2026, 21:52
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения МИД Италии в адрес России в якобы причастности хакеров к атакам на олимпийские объекты.

    По словам Захаровой, подобные бездоказательные заявления являются клеветой, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты, которую приписал хакерам, якобы связанным с Россией.

    «Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», – сказала Захарова.

    Напомним, МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    5 февраля 2026, 15:40
    Протестующие у посольства Армении в Москве осудили власть Пашиняна

    Tекст: Валерия Городецкая

    У здания посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой выразили поддержку Армянской апостольской церкви и несогласие с действиями властей республики. Митинг прошел в день приезда в Россию председателя парламента Армении.

    Митинг у посольства Армении в Москве прошел после прибытия председателя парламента страны Алена Симоняна в Россию, в нем приняли участие до 200 человек. Собравшиеся на акции призвали усилить сотрудничество между Россией и Арменией и подчеркнули, что нынешняя власть в стране действует под давлением внешних сил.

    «Сама Армения с этим не справится. Невозможно, не сможем, потому что за ними стоят геополитические большие силы. Армения сама не справится. И просто как российский гражданин, как армянин, я просто хотел бы попросить хотя бы чуть-чуть больше усилий и хотя бы объяснять, кто Россия для Армении», – заявил один из протестующих.

    Священник, принимавший участие в протесте, рассказал журналистам, что армянская церковь остается единственной независимой структурой в стране. «К сожалению, нас обвиняют в том, что церковь вмешивается в саму политику. Нет, мы не вмешиваемся, ни один священник, ни один священнослужитель не хочет встать во главе государства. Мы просто просим, мы требуем, мы возносим наш голос, чтобы государство не по Конституции государство не имеет права вмешиваться в саму церковь», – сказал он.

    По его словам, все министерства в Армении сейчас находятся под контролем премьер-министра Никола Пашиняна, и только церковь сохраняет национальную идентичность.

    «Церковь на сегодняшний день является той опорой, единственной структурой, единственным инструментом, который сохраняет идентичность внутри самой Армении. Он (Пашинян) хочет своим вмешательством на ручное управление поставить саму церковь», – добавил священник.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова анонсировала встречу главы ведомства Сергея Лаврова с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошедшие выходные в нескольких городах на юге России прошли акции сторонников Армянской апостольской церкви.

    Как отметил армянский политолог Мика Бадалян акция стала «Манифестом Сопротивления армянской диаспоры, которая больше не намерена молча смотреть на разрушение нашего культурного кода». Он добавил, что лидеры общественных организаций и добровольцы выступили вместе со священниками, что, по его словам, является «самым страшным кошмаром для Пашиняна».

    5 февраля 2026, 21:24
    Лавров обвинил западных чиновников во лжи о визитах на остров Эпштейна

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел России указал на то, что западные политики отрицают свои визиты на остров финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT заявил, что представители западных элит не раз скрывали свое участие в скандальных событиях. По его словам, западные лидеры заявляли, что никто из них не посещал остров финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что подобное поведение для западных политиков является характерным. «Совсем недавно они говорили, что никто из них не был на острове Эпштейна. Это их стиль», – отметил он.

    Дипломат также добавил, что руководители и министры стран Запада часто формируют общественное мнение через заявления, не всегда соответствующие действительности. По мнению Лаврова, подобная риторика используется и в обсуждении позиции России на мировой арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в четверг глава МИД России усомнился в заявлениях о подготовке страны к нападению на европейские государства.

    Напомним, ранее министерство юстиции США удалило несколько тысяч документов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, после обнаружения в них личных данных примерно ста пострадавших.

    А бывший президент США Билл Клинтон и его жена Хиллари Клинтон решили выступить перед профильным комитетом американского Конгресса по делу о связях со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.


    6 февраля 2026, 03:50
    Трутнев сообщил о планах построить для Севморпути 10 ледоколов к 2035 году
    Трутнев сообщил о планах построить для Севморпути 10 ледоколов к 2035 году
    @ Sergey Petrov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В плане развития Севморпути (СМП) до 2035 года запланировано строительство 46 судов и трёх баз размещения аварийно-спасательного флота, заявил вице-премьер и полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

    «План развития Северного морского пути до 2035 года предусматривает строительство ещё 10 ледоколов, 46 судов аварийно-спасательного флота и трёх баз размещения аварийно-спасательного флота», – сообщил вице-премьер ТАСС.

    Трутнев уточнил, что план до 2035 года включает 155 мероприятий по пяти разделам: грузовая база, транспортная инфраструктура, грузовой и ледокольный флот, безопасность судоходства по СМП, управление и развитие судоходства по СМП.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил в 2025 году о планах по усилению ледокольного флота и строительству новых атомных ледоколов для обеспечения конкурентоспособности Трансарктического коридора.

    Он подчеркнул, что развитие арктических ледоколов и укрепление безопасности морских рубежей сейчас является одной из важнейших задач судостроительной отрасли России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Северный морской путь перестал рассматриваться как отдельная ветка, а его значение выросло в международной логистике. В декабре 2025 года было сообщено о преодолении очередного рубежа: грузопоток СМП превысил 35 млн тонн с ориентацией на повторение рекорда 2024 года.

    5 февраля 2026, 23:25
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 17 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило о ликвидации за пять вечерних часов в четверг 17 дронов ВСУ над тремя регионами России.

    «Пятого февраля в период с 18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в Telegram-канале Минобороны.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 13 дронов ликвидировано над территорией Брянской области, три БПЛА сбиты над Белгородской областью и один – над территорией Курской области.

    Ранее в этот день Минобороны сообщало, что результате работы российских средств ПВО были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ, заявил глава региона Евгений Балицкий.


    5 февраля 2026, 17:22
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    Axios: На переговорах в Абу-Даби Россия и США обсудили продление ДСНВ
    @ Пресс-служба МИД ОАЭ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации России и США провели обсуждение условий возможного продления ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на шесть месяцев на полях переговоров по Украине, пишет Axios.

    Источники Axios отметили, что обсуждение велось в течение последних 24 часов, передает ТАСС. Не уточняется, была ли достигнута финальная договоренность по данному вопросу.

    Тем не менее собеседники издания считают, что стороны приблизились к соглашению. Окончательное решение должен утвердить каждый из лидеров двух стран.

    В четверг завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Накануне МИД России заявил, что стороны больше не связаны какими-либо обязательствами по ДСНВ и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    5 февраля 2026, 19:14
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    Силы ПВО за пять часов сбили 40 украинских БПЛА
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы российских средств ПВО за короткий промежуток времени были уничтожены десятки беспилотников в нескольких приграничных регионах.

    Системы противовоздушной обороны России сбили 40 украинских беспилотников с 13:00 до 18:00 по московскому времени, передает РИА «Новости». В сообщении Минобороны говорится: «5 февраля с 13:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 24 – над территорией Белгородской области, восемь БПЛА – над территорией Ростовской области, пять – над территорией Брянской области и три – над территорией Курской области».

    Удары БПЛА по российским регионам происходят регулярно, и средства ПВО фиксируют и уничтожают большинство летательных аппаратов до достижения ими целей.

    Минобороны подчеркивает, что благодаря слаженной работе расчетов ПВО удалось избежать разрушений и жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами России, включая Ростовскую и Белгородскую области.

    За одну ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотников самолетного типа.

    Профессионализм и бдительность российских военнослужащих позволили защитить мирных жителей Запорожской области, критически важную инфраструктуру и промышленные объекты от массированной атаки дронов ВСУ.

    5 февраля 2026, 15:00
    Участники переговоров по Украине в Абу-Даби начали покидать место переговоров

    Tекст: Ольга Иванова

    Завершились двухдневные консультации по вопросу урегулирования ситуации на Украине, участники начали покидать место встреч в Абу-Даби.

    Участники консультаций по украинской проблематике в Абу-Даби завершили двухдневные переговоры и покидают место встречи, передает РИА «Новости».

    Информацию об окончании консультаций подтвердил источник, близкий к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил прогресс на переговорах в Абу-Даби по вопросу урегулирования ситуации на Украине и обмена военнопленными. Россия, США и Украина достигли договоренности об обмене 314 военнопленными.

    5 февраля 2026, 18:19
    Врач погиб при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

    Врач Краснояружской ЦРБ Белгородской области погиб при ударе БПЛА по машине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара беспилотника по автомобилю в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа погиб врач-рентгенолог местной центральной районной больницы, сообщили власти Белгородской области

    В Белгородской области врач-рентгенолог погиб поздно вечером 4 февраля в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа. Трагедия произошла, когда БПЛА ВСУ поразил движущийся автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

    Губернатор Гладков сообщил: «От полученных ранений мужчина скончался на месте. К сожалению, из-за высокой активности дронов возможность вывезти погибшего появилась только сегодня».

    По данным региональных властей, погибший был сотрудником Краснояружской центральной районной больницы. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают оперативные службы.

    «Мы всегда будем чтить мужество наших медицинских работников. И персонал Краснояружской ЦРБ – это один из примеров. Они трудятся в крайне тяжелой оперативной обстановке, спасают жизни людей, несмотря на все трудности», – подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг днем системы ПВО в Белгороде и Белгородском округе уничтожили вражеские ракеты, никто не пострадал.

    До этого жертвы от атак ВСУ в регионе случились 2 февраля. Тогда двое человек погибли при атаке украинского беспилотника на частный дом в Старом Осколе.

    А 29 января водитель больницы скончался от ранений после удара дрона по медицинскому автомобилю в Грайвороне.


    В Белом доме пообещали диалог с Россией о новом договоре по ракетам
    Умер бывший главком ВМФ России Куроедов
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    Лавров заявил о подготовке Германии к войне
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне
    В Китае создано микроволновое оружие для уничтожения спутников с грузовика

    ПД-8 укрепил авиационный суверенитет России

    Россия стала еще на шаг ближе к своей уникальной цели в гражданской авиации – начать летать на полностью отечественных лайнерах. На этот раз ОДК успешно провела самые жесткие и длинные 150-часовые испытания двигателя ПД-8 для самолетов «Суперджет-100». Получится ли закончить испытания в срок? Подробности

    Почему Эстония занялась пиратством на Балтике

    «Прибалтийские тигры» выводят государственное пиратство на новый уровень» – так в экспертном сообществе комментируют задержание Эстонией контейнеровоза Baltic Spirit. Эстонские власти посчитали, что судно, шедшее из Эквадора в Санкт-Петербург, могло перевозить контрабанду. Аналитики не исключают, что Таллин может сфальсифицировать доказательства для достижения политических целей. Подробности

    Зеленский вновь выгнал украинцев на мороз

    В ответ на террористические атаки ВСУ Россия возобновила удары по энергетической инфраструктуре противника. В Киеве, Харькове и других областях – массовые отключения тепла и света. По мнению экспертов, Владимир Зеленский, спровоцировавший эту эскалацию, теперь использует гуманитарную катастрофу для затягивания переговоров и шантажа Запада. Подробности

    Киевский режим подъедает своих основателей

    На Украине застрелен полицией один из тех людей, чьи провокации и преступления привели к государственному перевороту в 2014 году – и в итоге к основанию киевского режима. Что это за человек и почему его судьба – как и многих других ветеранов Майдана и ВСУ – является примером того, как режим в итоге уничтожает своих основателей? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Роль черной магии в диктатуре Зеленского

      Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о нравах, которые царили в украинской власти в период строительства диктатуры. Так, по ее словам, некогда всесильный глава офиса президента Андрей Ермак активно практиковал черную магию.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Великий пост в 2026 году: даты, что можно есть, что запрещено и как правильно соблюдать

      Великий пост, который в 2026 году начнется 23 февраля, – это важнейшее время в православном календаре. Для верующих это не просто период ограничений в еде, а возможность для глубокого духовного обновления, молитвы и внутренней работы. Однако тем, кто впервые решится на этот путь или только начинает знакомиться с церковными традициями, часто бывает непросто разобраться. С чего начать? Что можно и нельзя есть? Как правильно соблюдать пост, чтобы это пошло на пользу и душе, и телу?

    • Правила перевозки детей в автомобиле в 2026 году: требования, штрафы и изменения

      Перевозка детей в автомобилях до определенного возраста требует соблюдения специальных правил, в том числе установки особого оборудования (кресел). Что говорит на эту тему закон, какие наказания предусмотрены за его нарушение и как выбрать подходящее устройство для перевозки ребенка?

    • Дополнительный отпуск 2026: кому положен по закону и сколько дней можно получить

      Некоторые категории работников имеют, помимо основного, дополнительный ежегодный отпуск. Кто именно пользуется таким правом, сколько дней добавляется к отдыху и какой денежной компенсацией в некоторых случаях эта льгота может быть заменена?

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

