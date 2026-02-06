«Северяне» на Харьковском направлении разгромили инженерные подразделения ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«В Белом Колодезе комплексным ударом уничтожены пункты дислокации инженерных подразделений ВСУ. Противник потерял до взвода личного состава, в том числе офицеров», – рассказали бойцы Telegram-каналу «Северный ветер».



В лесопосадках возле Старицы российские военные продвинулись на 200 м на двух участках и овладели участком леса. Юго-западнее Симиновки штурмовики «Северян» продвинулись на 400 м на трёх участках и заняли два опорных пункта ВСУ.

В районе Волчанских Хуторов ударами авиации ВКС России поражены позиции ВСУ, а на Хатненском участке фронта авиация уничтожила позиции 1 обр ТРО в районе Чугуновки и 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурм-группы продвинулись на четырёх участках на 300 м.

На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись на семи участках, в Краснопольском – на шести и в Глуховском – на двух. За сутки продвижение составило более 1 тыс. м.

«На линии фронта в Сумской области ВСУ сосредоточили рекордное для данного направления количество расчетов БПЛА с целью остановить группу войск «Север». Наши бойцы также поставили рекорд по количеству уничтоженных ПУ БПЛА», – добавили бойцы.

За сутки потери противника составили свыше 220 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 100 в Харьковской), отмечено в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали о расчетах БПЛА ВСУ без боевого опыта на Харьковском направлении. Группировка «Север» ликвидировала командира жестокого батальона дроноводов ВСУ, а также уничтожила РСЗО HIMARS на Харьковском направлении.