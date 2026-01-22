Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

Золотые доходы России совпали с потерями от заморозки резервов в ЕС

Tекст: Ольга Самофалова

С февраля 2022 года стоимость золотых запасов Банка России выросла более чем на 216 млрд долларов, по оценкам Bloomberg. Это сопоставимо с объемом суверенных активов, замороженных на Западе, которые оцениваются в 210 млрд евро или 244 млрд долларов.

При этом, регулятор практически не наращивал в этой время покупку металла. Получается, что Москве удалось восстановить утраченный резервный потенциал только благодаря удорожанию металла.

Россия начала системно наращивать золото в резервах с середины 2000-х годов, но по-настоящему агрессивная фаза пришлась на период после 2014 года.

«Тогда на фоне первых санкций и роста геополитических рисков доля золота в резервах стала увеличиваться почти непрерывно. Пик закупок пришелся на 2017–2019 годы, когда Банк России покупал по 200–275 тонн золота в год. К началу 2020 года золотой запас превысил 2300 тонн, а доля золота в международных резервах приблизилась к 23–24 %», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Основная доля российского золота была приобретена по довольно смешным по нынешним меркам ценам. В 2014–2016 годах унция стоила в диапазоне 1100–1300 долларов, в 2017–2018 годах она поднялась до около 1250–1350 долларов, а в 2019 году до 1400–1500 долларов.

«Даже в 2020 году, когда цены начали ускоряться на фоне пандемии, средний уровень был ближе к 1700–1800 долларам. Сегодня золото стоит 4865 долларов за тройскую унцию и периодически обновляет исторические максимумы. То есть значительная часть золотого резерва формировалась по ценам в два-четыре раза ниже текущих»,

- говорит Чернов.

Однако в 2022 году ЦБ РФ перестал покупать золото в резервы. Зампредседателя регулятора Алексей Заботкин объяснил такое решение тем, что скупка золота «создаст дополнительный импульс к росту денежной массы», а это означает рост инфляции. Конечно, ЦБ, который активно борется именно с ростом цен, причем, довольно жесткими мерами - через высокие ставки, ужимание кредитования и охлаждение экономики, не хочет второй рукой одновременно стимулировать инфляцию.

«На мой взгляд, эта позиция Заботкина можно оспорить. Эти деньги шли бы на поддержку нашей отрасли - российской золотодобычи, которая ставит рекорды, в частности, на закупку оборудования, открытие новых приисков. Если бы мы с 2022 года скупали золото в резервы по 2000-3000 долларов за унцию, даже по 4 000 долларов, то страна еще больше заработала бы. Тем более, у нас все этого есть. Золото производится на нашей территории, закупать его можно за рубли. Но у ЦБ - своя логика», - говорит Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата».

Чернов называет три причины бездействия ЦБ в последние годы в отношении золота. «Во-первых, структура резервов к 2022 году уже была сильно смещена в сторону золота, и дополнительное наращивание ухудшало бы ликвидность. Во-вторых, после заморозки валютных активов приоритетом стала не диверсификация, а управление текущей устойчивостью бюджета и платежного баланса. В-третьих, значительная часть добываемого золота стала использоваться внутри страны как источник валютной выручки через экспорт, а не оседать в резервах. В условиях санкций это оказалось более практичным решением», - говорит эксперт.

Цены на золото растут уже не первый год. Сказывается и геополитическая напряженность, торговые и военные конфликты, а также активные скупки металла со стороны центральных банков по всему миру. «Тренд на наращивание физического золота в резервы оказался глобальным. С 2010-х годов центральные банки в целом перешли от чистых продаж к чистым покупкам металла. По оценкам международных организаций, совокупные официальные золотые резервы в мире за последние 15 лет выросли примерно на 6–7 тысяч тонн. Особенно активно действовали Китай, Турция, Индия, Россия и страны Ближнего Востока», - говорит Чернов. Инвесторы тоже ищут защиту в золоте.

Только в 2025 году золото подорожало примерно на 65%, показав лучший годовой результат с конца 1970-х. Даже без дополнительных покупок это резко увеличило стоимость официальных резервов по всему миру.

По данным Банка России, на конец прошлого года международные резервы страны составляли 755 млрд долларов, из которых 326,5 млрд долларов приходилось на золото. С тех пор котировки металла выросли еще более чем на 8%, превысив отметку 4700 долларов за унцию.

В Минфине РФ ожидают, что в долгосрочной перспективе золото может подорожать до 5000 долларов за унцию и даже выше.

«Можем достигнуть 5000 долларов за унцию уже на следующей неделе. Когда закрепимся на 5000, будет поход на 5500. Выше 6000 пока не вижу. Серебро в процентном соотношении может вырасти еще сильнее», - говорит Вязовский. Однако цены могут резко вырасти, если Дональд Трамп слишком далеко зайдет в истории с Гренландией.

«Если американские войска высадятся в Гренландии и Норвежский фонд начнет распродавать облигации США, то цены могут подскочить и до 6000, и даже до 8000 долларов за унцию. В десятку не верю»,

- говорит Вязовский.

Государственного пенсионного фонда Норвегии, оцениваемый в 2,10 трлн долларов, является крупнейшим фондом-держателем американских гособлигаций (более 1,8 трлн долларов). Датский пенсионный фонд AkademikerPension уже заявил о планах к концу января избавиться от своих казначейских облигаций США на фоне спора вокруг Гренландии. «Если и Норвегия начнет распродавать американские бумаги, то тушите свет», - говорит Вязовский.

Что касается рублевой цены металла, то Вязовский ждет роста цены до 15-16 тыс. рублей за грамм. Проблема, по его словам, в укреплении рубля, которое съедает часть доходности золота, как это было и в 2025 году. «В долларах золота в прошлом году выросло на 65%, в в рублях только на 28%, потому что рубль укрепился к доллару», - говорит эксперт.

Чернов ждет в базовом сценарии на горизонте 6–12 месяцев высокую волатильность и консолидацию золота в широком диапазоне 4500–5500 долларов за унцию. Существенное дальнейшее удорожание возможно только при резком обострении глобальных рисков или ускоренном снижении ставок ФРС. По рублевой цене реалистичным считает диапазон 13000–15000 рублей за грамм.