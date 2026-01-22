  • Новость часаДоля доллара в мировой торговле упала до рекордного минимума
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Конгресс США поддержал Мачадо в качестве нового руководителя Венесуэлы
    Тбилиси впервые напрямую обсудил с Каракасом вопрос отмены признания Абхазии и Южной Осетии
    Британские ученые раскрыли секрет долголетия
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    Путин оценил возможную стоимость Гренландии на основе цены продажи Аляски
    Зеленского высмеяли за трюк с темнотой в кабинете
    Хинштейн поручил убрать трупы из коридоров Курской горбольницы
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «Лукойла» – 28 февраля.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    2 комментария
    22 января 2026, 08:44 • Экономика

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Золотые доходы России совпали с потерями от заморозки резервов в ЕС

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия по примеру России и Дании начнет быстро скидывать американские облигации.

    С февраля 2022 года стоимость золотых запасов Банка России выросла более чем на 216 млрд долларов, по оценкам Bloomberg. Это сопоставимо с объемом суверенных активов, замороженных на Западе, которые оцениваются в 210 млрд евро или 244 млрд долларов.

    При этом, регулятор практически не наращивал в этой время покупку металла. Получается, что Москве удалось восстановить утраченный резервный потенциал только благодаря удорожанию металла.

    Россия начала системно наращивать золото в резервах с середины 2000-х годов, но по-настоящему агрессивная фаза пришлась на период после 2014 года.

    «Тогда на фоне первых санкций и роста геополитических рисков доля золота в резервах стала увеличиваться почти непрерывно. Пик закупок пришелся на 2017–2019 годы, когда Банк России покупал по 200–275 тонн золота в год. К началу 2020 года золотой запас превысил 2300 тонн, а доля золота в международных резервах приблизилась к 23–24 %», - говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Основная доля российского золота была приобретена по довольно смешным по нынешним меркам ценам. В 2014–2016 годах унция стоила в диапазоне 1100–1300 долларов, в 2017–2018 годах она поднялась до около 1250–1350 долларов, а в 2019 году до 1400–1500 долларов.

    «Даже в 2020 году, когда цены начали ускоряться на фоне пандемии, средний уровень был ближе к 1700–1800 долларам. Сегодня золото стоит 4865 долларов за тройскую унцию и периодически обновляет исторические максимумы. То есть значительная часть золотого резерва формировалась по ценам в два-четыре раза ниже текущих»,

    - говорит Чернов.

    Однако в 2022 году ЦБ РФ перестал покупать золото в резервы. Зампредседателя регулятора Алексей Заботкин объяснил такое решение тем, что скупка золота «создаст дополнительный импульс к росту денежной массы», а это означает рост инфляции. Конечно, ЦБ, который активно борется именно с ростом цен, причем, довольно жесткими мерами - через высокие ставки, ужимание кредитования и охлаждение экономики, не хочет второй рукой одновременно стимулировать инфляцию.

    «На мой взгляд, эта позиция Заботкина можно оспорить. Эти деньги шли бы на поддержку нашей отрасли - российской золотодобычи, которая ставит рекорды, в частности, на закупку оборудования, открытие новых приисков. Если бы мы с 2022 года скупали золото в резервы по 2000-3000 долларов за унцию, даже по 4 000 долларов, то страна еще больше заработала бы. Тем более, у нас все этого есть. Золото производится на нашей территории, закупать его можно за рубли. Но у ЦБ - своя логика», - говорит Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата».

    Чернов называет три причины бездействия ЦБ в последние годы в отношении золота. «Во-первых, структура резервов к 2022 году уже была сильно смещена в сторону золота, и дополнительное наращивание ухудшало бы ликвидность. Во-вторых, после заморозки валютных активов приоритетом стала не диверсификация, а управление текущей устойчивостью бюджета и платежного баланса. В-третьих, значительная часть добываемого золота стала использоваться внутри страны как источник валютной выручки через экспорт, а не оседать в резервах. В условиях санкций это оказалось более практичным решением», - говорит эксперт.

    Цены на золото растут уже не первый год. Сказывается и геополитическая напряженность, торговые и военные конфликты, а также активные скупки металла со стороны центральных банков по всему миру. «Тренд на наращивание физического золота в резервы оказался глобальным. С 2010-х годов центральные банки в целом перешли от чистых продаж к чистым покупкам металла. По оценкам международных организаций, совокупные официальные золотые резервы в мире за последние 15 лет выросли примерно на 6–7 тысяч тонн. Особенно активно действовали Китай, Турция, Индия, Россия и страны Ближнего Востока», - говорит Чернов. Инвесторы тоже ищут защиту в золоте.

    Только в 2025 году золото подорожало примерно на 65%, показав лучший годовой результат с конца 1970-х. Даже без дополнительных покупок это резко увеличило стоимость официальных резервов по всему миру.

    По данным Банка России, на конец прошлого года международные резервы страны составляли 755 млрд долларов, из которых 326,5 млрд долларов приходилось на золото. С тех пор котировки металла выросли еще более чем на 8%, превысив отметку 4700 долларов за унцию.

    В Минфине РФ ожидают, что в долгосрочной перспективе золото может подорожать до 5000 долларов за унцию и даже выше.

    «Можем достигнуть 5000 долларов за унцию уже на следующей неделе. Когда закрепимся на 5000, будет поход на 5500. Выше 6000 пока не вижу. Серебро в процентном соотношении может вырасти еще сильнее», - говорит Вязовский. Однако цены могут резко вырасти, если Дональд Трамп слишком далеко зайдет в истории с Гренландией.

    «Если американские войска высадятся в Гренландии и Норвежский фонд начнет распродавать облигации США, то цены могут подскочить и до 6000, и даже до 8000 долларов за унцию. В десятку не верю»,

    - говорит Вязовский.

    Государственного пенсионного фонда Норвегии, оцениваемый в 2,10 трлн долларов, является крупнейшим фондом-держателем американских гособлигаций (более 1,8 трлн долларов). Датский пенсионный фонд AkademikerPension уже заявил о планах к концу января избавиться от своих казначейских облигаций США на фоне спора вокруг Гренландии. «Если и Норвегия начнет распродавать американские бумаги, то тушите свет», - говорит Вязовский.

    Что касается рублевой цены металла, то Вязовский ждет роста цены до 15-16 тыс. рублей за грамм. Проблема, по его словам, в укреплении рубля, которое съедает часть доходности золота, как это было и в 2025 году. «В долларах золота в прошлом году выросло на 65%, в в рублях только на 28%, потому что рубль укрепился к доллару», - говорит эксперт.

    Чернов ждет в базовом сценарии на горизонте 6–12 месяцев высокую волатильность и консолидацию золота в широком диапазоне 4500–5500 долларов за унцию. Существенное дальнейшее удорожание возможно только при резком обострении глобальных рисков или ускоренном снижении ставок ФРС. По рублевой цене реалистичным считает диапазон 13000–15000 рублей за грамм.

    Главное
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером
    В России произвели рекордный за 30 лет объем молока
    На Украине начались протесты из-за отключения электроэнергии
    Главу Минторга США освистали на ужине в Давосе
    400 миллионеров и миллиардеров призвали к повышению налогов для сверхбогатых
    Ударом тока убит бывший глава «Укрэнерго»
    «Билайн» объяснил случайное появление доступа к YouTube у абонентов

    Удорожание золота помогло России компенсировать воровство резервов

    Россия заработала на росте цен на золото практически столько же, сколько потеряла в Европе из-за заморозки активов. И все благодаря продуманной стратегии отказа от доллара в пользу золота в резервах. Цены могут вырасти даже до 8000 долларов за унцию, если президент США перегнет палку с Гренландией, и Норвегия по примеру России и Дании начнет быстро скидывать американские облигации. Подробности

    Перейти в раздел

    Глава Болгарии ушел в отставку ради спасения страны от русофобов

    Болгарский президент Румен Радев подписал заявление о добровольной отставке, анонсированной сутками ранее. За девять лет президентства он зарекомендовал себя как политик, далекий от русофобии и желания «проучить» Россию через поддержку Украины. Тем не менее его уход с поста – это хорошая новость. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Столица Украины стала непригодной для нормальной жизни

    600 тыс. беженцев за три недели, угроза эпидемий и закрытие «Макдональдсов» – так сегодня выглядит Киев. На фоне коллапса водоснабжения и энергетики мэр города Виталий Кличко признает: столица балансирует на грани гуманитарной катастрофы. И вопрос уже не в том, когда жизнь вернется в привычное русло, а в том, сохранит ли столица свой прежний облик в принципе. Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации