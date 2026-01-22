Почему речь Трампа вызвала трепет в Евросоюзе

Tекст: Геворг Мирзаян

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с большой и, судя по ее структуре (и регулярным именованием Гренландии Исландией), не особо подготовленной речью на экономическом форуме в Давосе. Если суммировать мысли, которые были хаотично разбросаны на протяжении всей речи, то их можно объединить в три блока.

Первый – о том, до какой ручки Америку и весь западный мир довели либералы. «В последние десятилетия в Вашингтоне и европейских столицах стало общепринятым мнением, что единственный способ развития современной западной экономики – это постоянно растущие государственные расходы, безудержная массовая миграция и бесконечный импорт из-за рубежа», – говорит Трамп. Второй – о том, сколь много он сам сделал для Америки за этот год. Поднял фондовый рынок, снизил платежи по ипотекам для простых граждан, разобрался с преступностью в ряде штатов и т.п.

Однако больше всего экспертов, журналистов и присутствующих возмутил третий блок – там, где он рассказывал о своих стремительно деградирующих отношениях с Европой. «Трамп превратил форум в место драматического разрыва между ведущим игроком Запада и все более отдаляющимися от него союзниками», – пишет The New York Times.

Если год назад, в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции, вице-президент США Джей Ди Вэнс лишь жестко критиковал Европу за ее неадекватную внутреннюю политику и идеологию, то Трамп пошел еще дальше – он обвинил ее в том, что она чуть ли не паразитирует на Соединенных Штатах, много беря и не предоставляя ничего в ответ. «Без нас большинство стран даже не функционируют», – говорит он европейцам, заявив, что если бы не США, то все они «говорили бы по-немецки и по-японски» (имея в виду возможную победу Оси во Второй Мировой).

Паразитизм, по его словам, касается и Североатлантического альянса. «НАТО относится к Соединенным Штатам очень несправедливо. И если задуматься, никто не сможет это оспорить. Мы так много отдаем, а взамен получаем так мало. Я много лет критиковал НАТО, и все же я сделал для НАТО гораздо больше, чем любой другой президент, гораздо больше, чем кто-либо другой», – заявил Трамп.

При том, что в альянсе, считает президент, обязательства носят односторонний характер. «Проблема с НАТО в том, что мы будем рядом с ними на 100%, но я не уверен, что они будут рядом с нами. Если бы мы им позвонили и сказали: господа, на нас напали, – я не уверен, что они были бы рядом. Я знаю, что мы были бы рядом с ними. Я не знаю, будут ли они помогать нам», – возмутился Трамп.

А дальше, когда речь пошла о компенсации американских расходов на Европу, глава Белого дома в своей речи начал путаться. Сначала он заявил о том, что просит всего лишь Гренландию как территорию, которая, по его словам, американская по сути.

«Этот огромный, незащищенный остров на самом деле является частью Северной Америки, на северной границе Западного полушария. Это наша территория. Следовательно, это ключевой интерес национальной безопасности Соединенных Штатов Америки»,

– говорит Трамп. И которую «только Соединенные Штаты могут защитить … освоить, улучшить и сделать так, чтобы этот кусок льда был полезен для Европы, безопасен для Европы и полезен для нас». Правда, Трамп заверил, что силой присоединять Гренландию не намерен.

Но тут же он рассказывал о том, как продавливал и будет продавливать европейских лидеров на предмет экономических уступок. Так, например, в ультимативной форме принуждал Эммануэля Макрона в разы поднять цены на лекарства. Или Швейцарию – снижать торговый профицит в торговле с Соединенными Штатами. Или как будет принуждать других в Европе.

«Я мог бы назвать вам 6-7 таких мест, только людей в этом небольшом районе. Я знаю каждого из них. Они смотрят на меня свысока. Они не хотят меня видеть и не хотят смотреть мне в глаза. Но они пользуются тем, что есть у Соединенных Штатов», – заявил Трамп.

Демократические СМИ и политики, конечно же, раскритиковали эту речь. «Тон выступления колебался между юмором и провокацией», – пишет CNBC. Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал речь Трампа «опасной, неуважительной и неадекватной». The Guardian назвала речь Трампа оскорбительной. The New York Times пишет о панике среди участников форума.

Однако это была та речь, которую Европа заслужила. Тем, что – вопреки предупреждениям России – десятилетиями отказывалась от своего суверенитета ради более тесных отношений с Соединенными Штатами, которые сейчас Трамп ни во что не ставит.

Отказывалась от консервативных и национальных интересов, предпочитая продвигать либеральные ценности, которые после прихода Трампа перестали быть общезападными. От предложений России создать общеевропейскую систему коллективной безопасности, уверяя, что Америка ее защитит – а по факту угроза суверенитету пришла не с востока, а с Запада. От российского газа в пользу американского – тем самым дав Соединенным Штатам еще одну возможность для шантажа европейских лидеров. Наконец, отказалась исправлять все эти ошибки и адаптироваться, тем самым вызывая презрительное отношение со стороны американского лидера (который не стесняясь унижает французского президента – номинально одного из лидеров ЕС в Давосе).

Казалось бы, европейцам пора проснуться. «Они признают, что при Трампе это новый мир. Никто не может это отрицать, и даже европейцы, которые были в отрицании, теперь принимают», – говорит советник по нацбезопасности бывшего вице-президента Камалы Харрис Фил Гордон. Однако отказ от отрицания и принятие новой реальности отнюдь не означает адаптацию.

Вроде бы принятие реальности уже приносит практические результаты. Так, на переговорах между Трампом и генсеком НАТО Марко Рютте оба лидера, по их словам, решили гренландский вопрос. Судя по всему, речь идет о передаче каких-то территорий острова под суверенитет США для размещения там военных баз (по примеру того, как Британия фактически владеет частью Кипра). Однако это решение еще должно быть утверждено датским парламентом и правительством. Похоже, в ЕС не верят в возможный компромисс, и поэтому уже в четверг лидеры союза собираются на экстренную встречу для обсуждения кризиса вокруг Гренландии и угроз Трампа.

Но главное, даже в случае решения вопроса с Гренландией Трамп не перестанет давить на Европу. Как он не перестал после того, как в 2024 году ЕС пошел ему навстречу и подписал кабальную инвестиционную сделку. Или после того, как Европа согласилась тратить на НАТО 5% ВВП.

Каждый раз после европейских уступок американский президент придумывает новый повод для давления, и каждый раз европейский эскапизм приводит к тому, что это давление становится все более бесцеремонным.

Так, сенатору США Крису Кунсу, который присутствовал на речи, европейские чиновники говорили о том, что могло быть и хуже, что Трамп мог и не говорить об отказе завоевывать Гренландию. «Это удивительно, когда мы доходим до того, что говорим, что могло быть и хуже, потому что американский президент снял с обсуждения применение силы против союзника по НАТО», – возмущается сенатор.

Поэтому даже в США ряд политиков призывают Евросоюз пересмотреть свой подход. «Пора отнестись к делу серьезно. И перестать быть соучастниками. Пора встать твердо и непоколебимо, проявить характер. Пора встать с колен и набраться смелости», – советует губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Однако смелости брать неоткуда – для нее нет ни ресурсов, ни внутреннего стержня, ни готовности действовать сообща. И вставать с колен не хочется – за годы стояния на них мышцы суверенитета, позволяющие стоять, атрофировались. По крайней мере, у нынешнего поколения европейских политиков.