США настраивают Испанию против НАТО

Tекст: Владимир Добрынин

Испанские популисты из партии Podemos («Мы можем») всколыхнули общественное мнение страны заявлениями о необходимости выхода пиренейского королевства из НАТО. Поначалу идея, выдвинутая генсеком Podemos Ионой Беларра, была воспринята местными СМИ лишь как будоражащее электорат восклицание. Однако позднее с предложением организовать соответствующий референдум о выходе из НАТО выступили один из высокопоставленных деятелей этой же политической силы Пабло Фернандес, а затем – представляющая пиренейское государство в европарламенте экс-министр нынешнего правительства страны Ирене Монтеро.

На фоне озвученного премьер-министром Испании Педро Санчесом осуждения израильско-американских бомбардировок Ирана и подчеркнуто безразличного отношения испанского лидера к заявлению Дональда Трампа о прекращении торговли с Мадридом эти призывы стали обретать поддержку в народе.

Например, вот каким оказался результат нескольких соцопросов, проведенных интернет-изданием El Plural. На вопрос «быть или не быть Испании в НАТО» 28% респондентов твердо высказались за выход Мадрида из североатлантического альянса. Еще 35% согласились с предложением вынести этот вопрос на общенациональный референдум. 37% посчитали, что НАТО «играет ключевую роль в обороне Испании» и потому расставаться с этой организацией не стоит.

Испания уже пыталась выйти из НАТО в первой половине 1980-х – в период нахождения у власти правительства PSOE (Испанская социалистическая рабочая партия) во главе с ее лидером Фелипе Гонсалесом. Едва вступив в НАТО в 1982 году, испанцы начали размышлять, а не погорячились ли они с этим делом. Все-таки необходимость вхождения в блок продвинул предшественник Гонсалеса на посту премьера Леопольдо Кальво Сотело, бывший член партии «Испанская традиционалистская фаланга», той самой, что рулила государством при Франко.

Размышления в итоге привели к всенародному референдуму. Результаты показали, что в стране значительная группа населения отрицательно относится к членству в «оборонительном» союзе (40,3%), но все же сторонников пребывания Испании в НАТО оказалось больше (53,9%).

Гонсалес тогда пообещал, что членство в североатлантическом блоке страна сохранит «со смягчающими обстоятельствами» в виде а) невключения в военную структуру организации; б) принятия запрета на установку, хранение и внедрение ядерного оружия и в) сокращения числа военных баз США на территории страны.

Два первых условия выполнялись лишь несколько лет. В 1997 году Испания присоединилась к военной структуре блока, а затем американцы получили право нарушать все пункты, касавшиеся атомного оружия, «если разрешит испанское правительство». Имеет ли это самое разрешение какое-то значение для США, хорошо иллюстрирует недавно брошенная Трампом фраза, что американские войска и спрашивать никого не будут – просто войдут (приземлятся, приплывут) на расположенные в Испании базы НАТО Рота и Морон и станут ими пользоваться.

Именно это высказывание хозяина Белого дома вызвало в Испании новую волну споров и дало возможность партии Podemos укрепить свои позиции относительно референдума по выводу страны из НАТО. Испанское общество явно восприняло слова Трампа как прямое давление, если не оскорбление. Упомянутая выше Беллара заявила, что «желание правительства сказать «нет» войне означает и закрытие баз для доступа иностранцев и выход раз и навсегда из альянса».

В итоге теперь идею запретить американцам пользоваться базами поддерживают 53,2% испанцев и лишь 25,8% выступают против нее (остальные не выбрали ни один из вариантов). Отказ от оказания военной поддержки американо-израильскому альянсу получает одобрение 56,9% опрошенных, в то время как против него выступают всего 21,4%.

Беларра также потребовала от испанских властей отказаться от реализации программы перевооружения, благодаря которой «всего за два года военные затраты выросли вдвое». Напомним, что Дональд Трамп, сев в президентское кресло в январе прошлого года, заявил, что члены НАТО должны отчислять в кассу организации 5% своего ВВП, а не 2%, как это было решено до него. Но Испания под разными предлогами - в основном экономическими - категорически сопротивляется исполнять данное требование.

В итоге партия «Объединенные левые» внесла в испанский Конгресс предложение об осуждении Североатлантического договора и соглашений с США относительно военных баз в Испании. Левых поддержали коммунисты.

«Мы надеемся, что эта инициатива вскоре получит достаточную поддержку для начала парламентских дебатов о выходе из НАТО. Защита Испании и испанского народа требует выхода из НАТО, военной организации, контролируемой администрацией Трампа, которая, как указано в ее Стратегии национальной безопасности, превратила европейские страны в противников и врагов», – говорится на страницах органа компартии Mundo obrero.

Коммунисты подробно объясняют свои претензии к североатлантическому альянсу, и критика выходит даже за рамки осуждения агрессивной политики блока. «НАТО не защищает нас от главного врага демократии, мира и международного права в мире: США, которые ведут тарифную и торговую войну против остального мира, включая страны Европейского союза, и нападают на другие страны, даже на союзников, таких как Дания и Канада, и братские страны, такие как Венесуэла, Колумбия, Мексика и Куба. – пишет Mundo obrero, – НАТО – это машина для США, позволяющая захватывать наш государственный бюджет и переводить его своим оружейным компаниям».

Впрочем, с осуждением выступает не только коммунистическая, но и социал-демократическая пресса. «Для тех, кто выступает за выход из НАТО, нынешняя ситуация подчеркивает ограниченность альянса, который, по их мнению, может втянуть Испанию в конфликты, не отвечающие ее национальным интересам», – пишет, например, тот же El Plural.

«Членство Испании в НАТО ставит нас в опасное положение», – заявляет Ирене Мотеро.

«Сохраняя членство в НАТО, Испания уступает свой суверенитет отбросам общества из-за океана. Янки должны раз и навсегда покинуть территорию нашей страны»,

– потрясая кулаком, говорит Иона Беларра.

В истории Североатлантического был факт выхода страны-члена: в 1966 году Шарль де Голль, опасаясь втягивания ее американцами во вьетнамскую войну, вывел Францию из объединенной военной организации НАТО. Объяснил свой шаг французский лидер желанием восстановить национальный суверенитет и независимость внешней политики возглавляемого им государства от США. Страна тогда закрыла иностранные базы и штаб-квартиру НАТО на своей территории. Но политическим участником альянса осталась, а в 2009 году вернулась полностью в блок.

Сегодня инициаторы выхода Испании руководствуются примерно теми же соображениями, говоря о потере суверенитета при сохранении членства и перспективе втягивания Мадрида в иранскую войну. Но, разумеется, одна из многочисленных политических партий Испании, тем более не правящая, сама по не приведет страну к выходу из альянса. Тем более что даже предварительные опросы, как уже упомянуто, не показывают поддержку этой идеи у большинства избирателей. Однако происходящее хорошо демонстрирует, что американское руководство и своими войнами, и своими высказываниями разрушает единство НАТО лучше, чем любые внешние противники североатлантического альянса.