    10 марта 2026, 14:30 • В мире

    США настраивают Испанию против НАТО
    @ Diego Radames/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Владимир Добрынин

    «Защита Испании и испанского народа требует выхода из НАТО», провозглашает ряд испанских политиков. Конфликт между Мадридом и Вашингтоном привел к тому, что значительная часть испанцев хочет запретить США пользоваться базами НАТО на своей территории – а многие и вовсе желают выхода своей страны из альянса. Как такое произошло?

    Испанские популисты из партии Podemos («Мы можем») всколыхнули общественное мнение страны заявлениями о необходимости выхода пиренейского королевства из НАТО. Поначалу идея, выдвинутая генсеком Podemos Ионой Беларра, была воспринята местными СМИ лишь как будоражащее электорат восклицание. Однако позднее с предложением организовать соответствующий референдум о выходе из НАТО выступили один из высокопоставленных деятелей этой же политической силы Пабло Фернандес, а затем – представляющая пиренейское государство в европарламенте экс-министр нынешнего правительства страны Ирене Монтеро.

    На фоне озвученного премьер-министром Испании Педро Санчесом осуждения израильско-американских бомбардировок Ирана и подчеркнуто безразличного отношения испанского лидера к заявлению Дональда Трампа о прекращении торговли с Мадридом эти призывы стали обретать поддержку в народе.

    Например, вот каким оказался результат нескольких соцопросов, проведенных интернет-изданием El Plural. На вопрос «быть или не быть Испании в НАТО» 28% респондентов твердо высказались за выход Мадрида из североатлантического альянса. Еще 35% согласились с предложением вынести этот вопрос на общенациональный референдум. 37% посчитали, что НАТО «играет ключевую роль в обороне Испании» и потому расставаться с этой организацией не стоит.

    Испания уже пыталась выйти из НАТО в первой половине 1980-х – в период нахождения у власти правительства PSOE (Испанская социалистическая рабочая партия) во главе с ее лидером Фелипе Гонсалесом. Едва вступив в НАТО в 1982 году, испанцы начали размышлять, а не погорячились ли они с этим делом. Все-таки необходимость вхождения в блок продвинул предшественник Гонсалеса на посту премьера Леопольдо Кальво Сотело, бывший член партии «Испанская традиционалистская фаланга», той самой, что рулила государством при Франко.

    Размышления в итоге привели к всенародному референдуму. Результаты показали, что в стране значительная группа населения отрицательно относится к членству в «оборонительном» союзе (40,3%), но все же сторонников пребывания Испании в НАТО оказалось больше (53,9%).

    Гонсалес тогда пообещал, что членство в североатлантическом блоке страна сохранит «со смягчающими обстоятельствами» в виде а) невключения в военную структуру организации; б) принятия запрета на установку, хранение и внедрение ядерного оружия и в) сокращения числа военных баз США на территории страны.

    Два первых условия выполнялись лишь несколько лет. В 1997 году Испания присоединилась к военной структуре блока, а затем американцы получили право нарушать все пункты, касавшиеся атомного оружия, «если разрешит испанское правительство». Имеет ли это самое разрешение какое-то значение для США, хорошо иллюстрирует недавно брошенная Трампом фраза, что американские войска и спрашивать никого не будут – просто войдут (приземлятся, приплывут) на расположенные в Испании базы НАТО Рота и Морон и станут ими пользоваться.

    Именно это высказывание хозяина Белого дома вызвало в Испании новую волну споров и дало возможность партии Podemos укрепить свои позиции относительно референдума по выводу страны из НАТО. Испанское общество явно восприняло слова Трампа как прямое давление, если не оскорбление. Упомянутая выше Беллара заявила, что «желание правительства сказать «нет» войне означает и закрытие баз для доступа иностранцев и выход раз и навсегда из альянса».

    В итоге теперь идею запретить американцам пользоваться базами поддерживают 53,2% испанцев  и лишь 25,8% выступают против нее (остальные не выбрали ни один из вариантов). Отказ от оказания военной поддержки американо-израильскому альянсу получает одобрение 56,9% опрошенных, в то время как против него выступают всего 21,4%.

    Беларра также потребовала от испанских властей отказаться от реализации программы перевооружения, благодаря которой «всего за два года военные затраты выросли вдвое». Напомним, что Дональд Трамп, сев в президентское кресло в январе прошлого года, заявил, что члены НАТО должны отчислять в кассу организации 5% своего ВВП, а не 2%, как это было решено до него. Но Испания под разными предлогами - в основном экономическими - категорически сопротивляется исполнять данное требование.

    В итоге партия «Объединенные левые» внесла в испанский Конгресс предложение об осуждении Североатлантического договора и соглашений с США относительно военных баз в Испании. Левых поддержали коммунисты.

    «Мы надеемся, что эта инициатива вскоре получит достаточную поддержку для начала парламентских дебатов о выходе из НАТО. Защита Испании и испанского народа требует выхода из НАТО, военной организации, контролируемой администрацией Трампа, которая, как указано в ее Стратегии национальной безопасности, превратила европейские страны в противников и врагов», – говорится на страницах органа компартии Mundo obrero.

    Коммунисты подробно объясняют свои претензии к североатлантическому альянсу, и критика выходит даже за рамки осуждения агрессивной политики блока. «НАТО не защищает нас от главного врага демократии, мира и международного права в мире: США, которые ведут тарифную и торговую войну против остального мира, включая страны Европейского союза, и нападают на другие страны, даже на союзников, таких как Дания и Канада, и братские страны, такие как Венесуэла, Колумбия, Мексика и Куба. – пишет Mundo obrero, – НАТО – это машина для США, позволяющая захватывать наш государственный бюджет и переводить его своим оружейным компаниям».

    Впрочем, с осуждением выступает не только коммунистическая, но и социал-демократическая пресса. «Для тех, кто выступает за выход из НАТО, нынешняя ситуация подчеркивает ограниченность альянса, который, по их мнению, может втянуть Испанию в конфликты, не отвечающие ее национальным интересам», – пишет, например, тот же El Plural.

    «Членство Испании в НАТО ставит нас в опасное положение», – заявляет Ирене Мотеро.

    «Сохраняя членство в НАТО, Испания уступает свой суверенитет отбросам общества из-за океана. Янки должны раз и навсегда покинуть территорию нашей страны»,

    – потрясая кулаком, говорит Иона Беларра.

    В истории Североатлантического был факт выхода страны-члена: в 1966 году Шарль де Голль, опасаясь втягивания ее американцами во вьетнамскую войну, вывел Францию из объединенной военной организации НАТО. Объяснил свой шаг французский лидер желанием восстановить национальный суверенитет и независимость внешней политики возглавляемого им государства от США.  Страна тогда закрыла иностранные базы и штаб-квартиру НАТО на своей территории. Но политическим участником альянса осталась, а в 2009 году вернулась полностью в блок.

    Сегодня инициаторы выхода Испании руководствуются примерно теми же соображениями, говоря о потере суверенитета при сохранении членства и перспективе втягивания Мадрида в иранскую войну. Но, разумеется, одна из многочисленных политических партий Испании, тем более не правящая, сама по не приведет страну к выходу из альянса. Тем более что даже предварительные опросы, как уже упомянуто, не показывают поддержку этой идеи у большинства избирателей. Однако происходящее хорошо демонстрирует, что американское руководство и своими войнами, и своими высказываниями разрушает единство НАТО лучше, чем любые внешние противники североатлантического альянса.

    Война с Ираном ставит целые страны на грань выживания

    Через несколько дней после начала агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом. Похоже, мы стоим на пороге глобальной перестройки всего мирового рынка углеводородов. Как именно она будет выглядеть – и какова в такой ситуации роль и России, и потребителей нашей нефти? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что подарить на 8 Марта 2026, если не успели купить заранее: идеи подарков жене, маме и начальнице

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – один из самых трепетных весенних праздников, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но даже в сам праздник для многих остается актуальным извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок вызвал искреннюю улыбку и запомнился надолго, важно учитывать характер, возраст и увлечения женщины. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы – от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Открытки с 8 Марта 2026: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Ежегодно 8 марта отмечается Международный женский день – праздник, когда особенно важно сказать теплые слова близким женщинам. Красивая открытка может передать внимание и заботу, которые иногда трудно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для читателей подборку открыток к 8 Марта: их можно бесплатно скачать и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В коллекции – ностальгические ретро-открытки СССР и современные картинки с весенними цветами.

    • Проволочник на участке: как избавиться от вредителя в 2026 году – народные средства, ловушки и сидераты

      Проволочник – один из самых опасных вредителей картофеля и корнеплодов. Его личинки живут в почве до пяти лет и незаметно портят клубни, прогрызая в них узкие ходы. Часто огородники обнаруживают проблему только во время уборки урожая. Разбираемся, как понять, что на участке появился проволочник, и какие народные средства, ловушки и сидераты действительно помогают сократить его численность в 2026 году.&#8195;

