Агроном рассказала о лучшем виде огурцов для выращивания в теплице

Агроном Ганичкина рассказала о лучшем виде огурцов для выращивания в теплице

Tекст: Татьяна Косолапова

«Сейчас практически все огурцы партенокарпические. Это гибриды огурцов, которые образуют плоды без опыления насекомыми. У них преобладают женские цветки, поэтому растения отличаются высокой урожайностью. Плоды формируются без пустот и без горечи. Такие огурцы особенно удобны для выращивания в теплицах и парниках, потому что им не требуется опыление пчелами», – говорит Ганичкина.

По ее словам, почти все партенокарпические огурцы называют «пучковыми», так как они растут словно гроздьями, похожими на помидорные. Такие огурцы очень урожайные, ведь с одного растения можно собрать до 25 килограммов плодов. Такие огурцы можно выращивать и в открытом, и в закрытом грунте. Они не дают пустоцвета и считаются универсальными. Их можно использовать и для салатов, и для засолки.

«Пчелоопыляемые огурцы чаще выращивают в южных регионах. Это такие старые сорта, как нежинские, резниковские, муромские. Некоторые любители выращивают их в открытом грунте, потому что им нравятся маленькие огурчики. Однако гибриды партенокарпических огурцов отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к болезням», – замечает собеседница.

За «пучковыми» огурцами, как и за любыми растениями, нужен уход, продолжает эксперт. Поскольку они формируют сразу несколько завязей в одном узле и дают очень высокий урожай, чтобы растение смогло «выкормить» все плоды, важно соблюдать несколько условий. Во-первых, необходим регулярный и своевременный полив, чтобы плоды не были горькими. Во-вторых, следует делать более частые подкормки, ведь из-за большого количества плодов растениям нужно больше питания.

«Важны температурный режим, влажность почвы и воздуха, подкормки и обработки. Часто пучковые гибриды выращивают в один стебель, удаляя лишние побеги в нижней части растения, чтобы оно направляло силы на плоды. Но все индивидуально, нужно смотреть по ситуации», – заключила агроном.

