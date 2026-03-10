Агроном рассказала о лучшем виде огурцов для выращивания в теплице

Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.3 комментария
Агроном Ганичкина рассказала о лучшем виде огурцов для выращивания в теплице
Партенокарпические огурцы растут в большом количестве на одном кусте, поскольку изначально имеют множество женских цветов, которые не требуют опыления пчелами, рассказала газете ВЗГЛЯД кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина.
«Сейчас практически все огурцы партенокарпические. Это гибриды огурцов, которые образуют плоды без опыления насекомыми. У них преобладают женские цветки, поэтому растения отличаются высокой урожайностью. Плоды формируются без пустот и без горечи. Такие огурцы особенно удобны для выращивания в теплицах и парниках, потому что им не требуется опыление пчелами», – говорит Ганичкина.
По ее словам, почти все партенокарпические огурцы называют «пучковыми», так как они растут словно гроздьями, похожими на помидорные. Такие огурцы очень урожайные, ведь с одного растения можно собрать до 25 килограммов плодов. Такие огурцы можно выращивать и в открытом, и в закрытом грунте. Они не дают пустоцвета и считаются универсальными. Их можно использовать и для салатов, и для засолки.
«Пчелоопыляемые огурцы чаще выращивают в южных регионах. Это такие старые сорта, как нежинские, резниковские, муромские. Некоторые любители выращивают их в открытом грунте, потому что им нравятся маленькие огурчики. Однако гибриды партенокарпических огурцов отличаются высокой урожайностью и устойчивостью к болезням», – замечает собеседница.
За «пучковыми» огурцами, как и за любыми растениями, нужен уход, продолжает эксперт. Поскольку они формируют сразу несколько завязей в одном узле и дают очень высокий урожай, чтобы растение смогло «выкормить» все плоды, важно соблюдать несколько условий. Во-первых, необходим регулярный и своевременный полив, чтобы плоды не были горькими. Во-вторых, следует делать более частые подкормки, ведь из-за большого количества плодов растениям нужно больше питания.
«Важны температурный режим, влажность почвы и воздуха, подкормки и обработки. Часто пучковые гибриды выращивают в один стебель, удаляя лишние побеги в нижней части растения, чтобы оно направляло силы на плоды. Но все индивидуально, нужно смотреть по ситуации», – заключила агроном.
