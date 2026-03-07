  • Новость часаИран атаковал беспилотником танкер Louise P в Персидском заливе
    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую
    Эксперт объяснил отказ Ирана наносить удары по соседним странам
    Иран заявил о применении США оружия для третьей мировой
    Актриса «Склифосовского» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
    Временный совет Ирана запретил удары по соседним странам
    Президент Ирана заявил об ожидании поддержки России
    «Хезболла» заставила израильский десант бежать из Ливана
    Степашин сообщил о переезде графа Шереметева в Россию
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 «Геранью»
    Андрей Сулейменов Андрей Сулейменов Попытка поворота русских рек ускорила коллапс техноутопии СССР

    В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    11 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    7 комментариев
    7 марта 2026, 16:18 • Новости дня

    Орбан рассказал о судьбе конфискованных у украинцев денег

    Орбан заявил о решении оставить конфискованные украинские деньги

    Tекст: Вера Басилая

    Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что конфискованные у граждан Украины деньги пока останутся в Венгрии до выяснения их принадлежности.

    Венгрия примет решение относительно конфискованных у граждан Украины денежных средств только после выяснения их происхождения, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул на предвыборном мероприятии в Дебрецене: «Мы решим судьбу этих конфискованных денег, когда узнаем, что это такое... Пока они спокойно полежат здесь».

    Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) сообщило о задержании семи граждан Украины по подозрению в отмывании денег.

    Венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла.

    Глава МИД Петер Сийярто потребовал от Киева объяснений по поводу происхождения этих средств.

    Правительство Венгрии анонсировало депортацию бывших высокопоставленных украинских военных.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского.

    7 марта 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, говорится в сообщении Минобороны в канале Max.

    Кроме того удары наносились по объектам транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 200 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 беспилотников, 651 ЗРК, 28 083 танка и других бронемашин, 1 681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ВС России за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. В частности, ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта.

    Комментарии (11)
    7 марта 2026, 04:17 • Новости дня
    Стало известно о многолетней перевозке денег и золота Киевом через Венгрию
    Стало известно о многолетней перевозке денег и золота Киевом через Венгрию
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украина много лет использует маршрут через Венгрию для регулярной перевозки крупных сумм наличных и банковских металлов из Австрии.

    Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в государственном «Ощадбанке» утверждает, что Украина годами провозит наличные средства и банковские металлы из Австрии через Венгрию.

    Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) недавно задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, среди которых оказался бывший генерал украинских спецслужб.

    Он отвечал за перевозку из Австрии на Украину 40 млн долларов, 35 млн евро и девяти килограммов золота. Венгрия потребовала у Киева объяснений по поводу задержанных.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина вернула своих граждан.

    Представитель «Ощадбанка» сообщил изданию: «Мы даже не месяцами, а уже годами проводим доставку наличной инвалюты и банковских металлов по этому маршруту. Практически каждую неделю, с одним и тем же партнером – австрийским Raiffeisen Bank – и со стандартным пакетом документов. Ничего нового и экстраординарного».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия задержала курьеров Зеленского, которые везли на Украину десятки миллионов долларов и евро, а также килограммы золота. Киев назвал случившееся «захватом заложников».

    В Будапеште намекнули, что изъятые финансы принадлежали «украинской военной мафии».

    Эксперты считают, что Киев уже никогда не получит эти средства, а в будущем потеряет еще больше. Семь украинских инкассаторов, ранее задержанных в Венгрии, освободили и они уже вернулись на Украину.

    Комментарии (8)
    7 марта 2026, 12:43 • Видео
    Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

    «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:14 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    Минобороны показало кадры уничтожения украинского Ми-8 беспилотником «Герань»
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Украинский вертолет Ми-8 был уничтожен на аэродроме у Михайловки ударом дрона «Герань», нанесенным российскими войсками беспилотных систем.

    Вооруженные силы России нанесли удар барражирующим боеприпасом по украинскому вертолету Ми-8, который базировался на аэродроме близ Михайловки, передает РИА «Новости». Атаку успешно провели специалисты войск беспилотных систем.

    «Минобороны опубликовало кадры поражения вертолета Ми-8 ВСУ на вертолетной площадке специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в районе населенного пункта Михайловка», – говорится в сообщении ведомства.

    Ранее в субботу сообщалось, что ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам Украины, в том числе был уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    Задержанных в Венгрии украинских инкассаторов освободили

    МИД Украины: Задержанных в Венгрии украинских инкассаторов освободили

    Tекст: Валерия Городецкая

    Семь украинских инкассаторов, ранее задержанных в Венгрии, освобождены и уже вернулись на Украину, сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

    Сибига сообщил, что об освобождении уже проинформировал Владимира Зеленского, передает ТАСС.

    «Нам удалось добиться освобождения семи граждан Украины, которые содержались в Будапеште. В настоящее время они уже находятся в безопасности и пересекли украинскую границу», – заявил он.

    Напомним, Украина обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка».

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла, которые могут принадлежать украинской мафии.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что Киев уже никогда не увидит изъятых миллионов, а впереди его ждут еще большие потери.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Зеленский заявил о якобы посещении им Славянска, Краматорска и Дружковки

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский выложил видео из Донбасса, однако наблюдатели усомнились в достоверности ролика из-за отсутствия звуков боев и пустых улиц.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о посещении Славянска, Дружковки и Краматорска, передает «Комсомольская правда». В опубликованном видеообращении он заявил: «Дружковка, Краматорск, Славянск и другие населенные пункты Донбасса являются украинской землей».

    Журналисты обратили внимание на неестественную обстановку в кадре: на центральной площади стоит полная тишина, нет звуков артиллерии, а на фоне проехали лишь три машины. Это дало повод усомниться в реальности визита и предположить использование нейросетей.

    Также обозреватели напомнили, что предыдущие поездки Зеленского в Авдеевку и Артемовск заканчивались потерей контроля над этими городами. Подобные визиты назвали плохой приметой для украинской армии, которая неизменно оставляла позиции после фотосессий лидера.

    Вооруженные силы Украины усиливают оборону в Славянске, демонтируя инфраструктуру, устанавливая противодроновые системы и минируя подходы к городу.

    Владимир Зеленский назвал требование о выводе войск с Донбасса «чушью собачьей».

    Американский колумнист отметил, что для Украины существует пять причин отказаться от претензий на Донбасс, среди которых исторические аргументы и потери ВСУ.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Журналист высмеял обещание Зеленского помочь США в борьбе с иранскими дронами

    Боуз высмеял обещание Зеленского помочь США в борьбе с иранскими дронами

    Журналист высмеял обещание Зеленского помочь США в борьбе с иранскими дронами
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам.

    Боуз в соцсетях сравнил Зеленского с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече», передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова с иронией прокомментировала готовность Зеленского отправить украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками, предположив, что он начал употреблять гуталин.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 19:22 • Новости дня
    ВСУ лишились поставок продовольствия в Харьковской области

    ВСУ потеряли запасы продовольствия и поставки в Харьковской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Подразделениям 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ стало недоступно продовольствие из-за испорченных запасов на позициях в Харьковской области.

    Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ практически полностью лишились поставок продовольствия в Харьковской области. По словам источника РИА «Новости» в силовых структурах, находящиеся в регионе подразделения больше не получают необходимые объемы продуктов питания.

    Источники уточнили, что запасы провизии, которые были размещены на позициях, стали непригодными для употребления после того, как их затопило. Причиной затопления стали неправильно оборудованные блиндажи, которые не выдержали оттепели.

    Как уже отмечала газета ВЗГЛЯД, нехватка личного состава в рядах ВСУ заставляет командиров отправлять опытные кадры, в том числе пожилых связистов, в штурмовые бригады на Харьковском направлении.

    Ранее украинский военный, попавший в плен в Димитрове, рассказал о серьезных проблемах с питьевой водой и эвакуацией раненых.

    До этого сообщалось, что украинские формирования на Харьковском направлении ежедневно теряют от 110 до 230 бойцов.


    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 23:31 • Новости дня
    Кустурица и Додик записали обращение в поддержку Орбана

    Tекст: Денис Тельманов

    Эмир Кустурица и Милорад Додик выступили с совместным видеообращением, выразив поддержку премьеру Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов.

    Совместное видеообращение сербского режиссера Эмира Кустурицы и главы партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика было опубликовано на странице Додика в социальной сети Х, передает РИА «Новости».

    Кустурица, обращаясь к Орбану на английском языке, заявил: «Господин Орбан, я очень польщен и признателен вам за то, что с самого первого вашего появления на политической сцене я заметил, что вы поддерживаете традиционные ценности, семью, культуру венгерской нации и экономическое благополучие, которое вы совместили с консервативными взглядами».

    В кадре рядом с Кустурицей стоял Милорад Додик, который отметил, что их объединяет многолетняя дружба. Кустурица подчеркнул, что национальные возможности сербского и венгерского народов должны быть объединены для преодоления исторических вызовов и пожелал Орбану победы на предстоящих выборах.

    Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Ранее Додик раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что он не может дать народу Украины ничего, кроме страданий, в отличие от Орбана, которого назвал государственным деятелем и другом Республики Сербской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский пообещал передать телефон премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины. Евросоюз назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми.

    Венгрия задержала курьеров Зеленского, которые перевозили на Украину миллионы долларов, евро и золото.

    Киев назвал инцидент захватом заложников, а Будапешт намекнул на связь изъятых средств с украинской военной мафией. Эксперты считают, что Киеву уже не вернуть эти деньги, а впереди возможны новые потери.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Уиткофф рассказал о работе США над соглашением по Украине

    Уиткофф: США намерены завершить конфликт на Украине раз и навсегда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Соединенные Штаты продолжают работать над соглашением по завершению конфликта на Украине, сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    По его словам, сейчас идут дискуссии по мирному соглашению, способному положить конец боевым действиям, передает РИА «Новости».

    «Мы продолжаем добиваться значимых результатов, работая над мирным соглашением, которое положит конец войне раз и навсегда», – сообщил Уиткофф в соцсетях. Он добавил, что обсуждения продолжаются, и ожидается, что в ближайшие недели будет достигнут дополнительный прогресс.

    Ранее замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил о прогрессе на переговорах по Украине.

    Владимир Зеленский сообщил о возможных переговорах по Украине в начале марта.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о приоритете дипломатии для урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Вторая группа вернувшихся из плена военных РС России приземлилась в Подмосковье

    Tекст: Вера Басилая

    В Подмосковье совершили посадку самолеты с российскими военными, освобожденными в результате обмена пленными между Россией и Украиной.

    Самолеты Ил-76МД с российскими военнослужащими, возвращенными в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, приземлились в Подмосковье, передает ТАСС.

    Министерство обороны России уточнило, что шестого марта были освобождены и возвращены на родину 300 российских военнослужащих, а взамен переданы 300 военнопленных Вооруженных сил Украины.

    Подчеркивается, что при проведении обмена посредническую гуманитарную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты и США.

    Ранее Минобороны сообщило о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Ведомство обнародовало кадры с освобожденными из плена бойцами.

    Россия и Украина договорились провести обмен по 500 военнопленных с каждой стороны.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 13:45 • Новости дня
    В банках Украины возникли проблемы с наличными

    Банки Украины столкнулись с нехваткой наличных после скандала в Венгрии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В банках Украины наблюдаются трудности с выдачей наличных средств после скандала с инкассаторами в Венгрии, где у них изъяли валюту и золото, отмечают местные СМИ.

    В ряде украинских банков зафиксированы проблемы с выдачей наличных после задержания инкассаторов в Венгрии, сообщает издание Страна.ua, ссылаясь на НАБУ.

    В Ощадбанке ранее подтвердили, что задержанные инкассаторы являются их сотрудниками. Там пояснили, что перевозка валюты и драгоценных металлов осуществлялась на основании соглашения с Райффайзенбанком в Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии 5 марта задержали семь человек по подозрению в отмывании денег, изъяв у них 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота.

    Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что с начала года на Украину через Австрию было перевезено 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 килограммов золотых слитков при участии лиц, связанных со спецслужбами.

    Кроме того, представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал СБУ, а Будапешт потребовал от Киева объяснений и депортировал злоумышленников на родину.

    В свою очередь, Киев назвал задержание подозреваемых в Венгрии захватом заложников.


    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    FT: Киев обсудил с США систему обнаружения иранских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев обсуждает с США и странами Персидского залива создание системы акустического обнаружения БПЛА на Ближнем Востоке, аналогичной той, что ВСУ используют на Украине, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники.

    Киев ведет переговоры с США и странами Персидского залива о создании системы акустического обнаружения беспилотников на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Financial Times. Речь идет о разработке сети, которая по своему принципу будет напоминать украинскую систему, используемую для выявления дронов.

    Украинский информатор заявил: «Основываясь на их запросах, мы предоставим им то, что им нужно». По данным источников из правительственных, военных и деловых кругов на Украине, именно США выдвинули строгие требования к будущей системе, и украинская сторона согласилась их учесть.

    Консультации со странами Персидского залива, по информации западных журналистов, проходят непросто. Обсуждаются различные рабочие параметры системы, представляющей собой сеть из тысяч микрофонов, фиксирующих звуки летящих беспилотников – эту технологию на Украине начали развивать с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала с иронией предложение Владимира Зеленского отправить украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с иранскими беспилотниками. Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    Без отопления остались около 2 тыс. домов Киева

    Без отопления остались почти 2 тыс. домов в четырех районах Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате повреждения важного объекта инфраструктуры в Киеве без отопления остались 2 тыс. жилых домов, включая многоэтажки, сообщают власти города.

    1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах Киева остались без отопления. По словам мэра города Виталия Кличко, причиной отключения стала авария на объекте критической инфраструктуры, произошедшая ночью, передает ТАСС.

    Кличко также уточнил, что общее число домов без отопления в городе достигло почти 2700, включая многоэтажные здания в Дарницком и Днепровском районах, куда тепло невозможно подать из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

    Ранее утром украинские СМИ информировали о взрывах, произошедших в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще 15 февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город находится на грани катастрофы.

    До этого сообщалось, что украинцы купили аккумуляторы суммарной мощности, сравнимой с атомной электростанцией. А компания ДТЭК сообщила о потере значительной части доступной электроэнергии на Украине.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    МО Британии признало работу четырех ремонтных цехов на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Великобритании в субботу признало наличие на Украине четырех цехов для ремонта военной техники и сообщило о намерении открыть пятый.

    Министерство обороны Британии впервые подтвердило, что на Украине функционируют четыре предприятия по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники, передает РИА «Новости». В ведомстве заявили: «Великобритания впервые сообщает о наличии предприятий по техническому обслуживанию и капитальному ремонту военной техники на Украине, четыре из которых находятся в эксплуатации. Также планируется открыть пятое».

    Указанные объекты управляются британскими компаниями по соглашению с министерством обороны. На предприятиях работают как британские, так и украинские инженеры. Ремонтируются бронетранспортеры CVR–T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119, артиллерийские системы AS-90 и другие виды вооружения, поставляемые Британией на Украину.

    В министерстве подчеркнули, что размещение подобных объектов гарантирует оперативный ремонт техники и быстрое возвращение ее в строй украинских вооруженных сил. Конкретное местоположение цехов не раскрывается.

    На этой неделе одно из предприятий посетил замглавы Минобороны Британии Люк Поллард. Его сопровождала делегация из представителей британского бизнеса и компаний других европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинскую диверсионно-разведывательную группу готовили британские и канадские инструкторы. Британия отказалась размещать военный контингент на Украине. Британия поставила сотни ракет для систем ПВО на Украину на пять месяцев раньше срока.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Politico: Зеленский получил рычаг давления на США из-за Ирана

    Politico сообщил о возможном давлении Зеленского на США по Ирану

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский лидер Владимир Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке, предполагают западные СМИ.

    Глава Украины Владимир Зеленский может получить дополнительный рычаг давления на администрацию США благодаря сотрудничеству по противодействию иранским беспилотникам на Ближнем Востоке, пишет Politico. По данным источника, близкого к команде президента США по вопросам национальной безопасности, просьба Вашингтона о помощи с иранскими БПЛА дает Зеленскому некоторую возможность влияния на Белый дом в краткосрочной перспективе.

    В публикации отмечается, что в обмен на поддержку Киев может выдвинуть определённые требования, однако они должны быть реалистичными. Как вариант, Зеленский может запросить передачу небольшого количества дополнительных ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Ранее стало известно, что американские власти обратились к Украине за консультациями по борьбе с иранскими беспилотниками, применяемыми на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что этот диалог способен усилить позиции Зеленского в переговорах с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский поручил отправить украинских специалистов по борьбе с беспилотниками в страны Ближнего Востока по просьбе США. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это решение трагикомичным и показательным.

    Ранее Зеленский заявил о приостановке переговоров по урегулированию ситуации на Украине из-за действий Ирана.


    Комментарии (0)
    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке? Подробности

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе? Подробности

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе? Подробности

    В противостоянии с США Иран начинает игру вдолгую

    Временный руководящий совет Ирана отказался от атак на соседние страны. Президент страны Масуд Пезешкиан извинился за ранее нанесенные по ним ракетные удары. При этом война продолжается. Иран нанес массированный удар возмездия и атаковал танкер в Ормузском проливе. США стягивают силы и готовятся к крупнейшей бомбардировке Ирана. Как говорят эксперты, Тегеран настроен помириться с соседями, но в отношении США и Израиля красных линий у них нет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Чем Россия помогает Ирану по версии ЦРУ

      «Россия передает Ирану данные для наведения ударов по американским силам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили три чиновника, знакомые с разведданными. Это первый признак того, что еще один крупный противник США участвует в войне», – заявляет издание The Washington Post, которое считают «сливным бачком» ЦРУ. Как это понимать?

    • Зеленский угрожает армией премьеру Венгрии

      Владимир Зеленский пообещал, что сообщит ВСУ телефонный номер премьера Венгрии Виктора Орбана. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – предложил он. В ответ Орбан заявил, что шантаж Зеленскому не поможет, а вот Венгрия «добьется своего силой».

    • Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что делать с тюльпанами после 8 Марта 2026: можно ли сажать луковицы и когда высаживать тюльпаны в открытый грунт

      Тюльпаны часто дарят на 8 Марта в горшках или срезанными букетами, и у многих возникает вопрос — можно ли сохранить луковицы и посадить их в саду. Сделать это действительно возможно. Разбираемся, что делать с тюльпанами после 8 Марта, когда сажать луковицы в 2026 году и получится ли добиться цветения после весенней посадки.

    • Открытки на 8 Марта: красивые картинки, советские открытки СССР, шаблоны и идеи своими руками

      Международный женский день – один из тех праздников, когда внимание к деталям значит особенно много. Красивая открытка способна передать то тепло и искренность, которые порой сложно выразить словами. Газета ВЗГЛЯД подготовила для своих читателей готовые красивые открытки, которые можно скачать бесплатно и отправить маме, бабушке, жене, коллеге или подруге. В нашей подборке – ностальгические ретро-открытки СССР, а также трогательные современные картинки с весенними цветами.

    • Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации