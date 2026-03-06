  • Новость часаСредства ПВО России сбили восемь беспилотников за 12 часов
    Многодетная мать сравнила жизнь в России и Финляндии
    Сбивший три истребителя США кувейтский летчик вошел в историю авиации
    Эксперт по этикету рассказала, как правильно подарить женщине деньги на 8 марта
    Стоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
    Трамп назвал капитуляцию Ирана единственным вариантом завершения войны
    США признали удары по школе в Иране
    В Сургуте начали отчислять студентов из Таджикистана с фальшивыми аттестатами
    В ЛДПР предложили запретить неплательщикам алиментов регистрировать машины
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кого заменит ИИ

    Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Баллы за убийство не повысят боевую эффективность ВСУ

    План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.

    5 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Кто последний в очереди в «ядерный клуб»

    О собственном ядерном оружии открыто говорят Польша, Турция и даже Эстония. Другие страны не говорят, но стремятся. «Ядерный клуб» в любой момент может внезапно начать никем не контролируемое расширение. Чем это грозит планете – страшно даже думать.

    4 комментария
    6 марта 2026, 21:15 • В мире

    Орбан вскрыл финансовую прачечную Зеленского

    @ @BalazsOrban_HU

    Tекст: Анастасия Куликова

    Венгрия задержала курьеров Зеленского, которые везли на Украину десятки миллионов долларов и евро, а также килограммы золота. Киев отреагировал на событие болезненно, назвав произошедшее «захватом заложников». В Будапеште же намекают, что перехвачены финансы «украинской военной мафии». По мнению экспертов, Киев уже никогда не увидит изъятых миллионов, а впереди его ждут еще большие потери.

    В пятницу венгерские власти сообщили о намерении в течение дня депортировать из страны бывших высокопоставленных представителей ВСУ, задержанных при транспортировке ценностей из Австрии на Украину. Как сообщил представитель правительства Золтан Ковач, среди задержанных оказался в том числе отставной генерал СБУ и его заместитель.

    В официальном комментарии налогово-таможенного управления Венгрии (NAV) говорится, что задержание произошло 5 марта в рамках расследования по подозрению в отмывании денег. Как утверждается, в двух машинах было в общей сложности 40 млн долларов, 35 млн евро и девять килограммов золота. Ведомство возбудило дело об отмывании денег.

    «Только в этом году через территорию Венгрии на Украину было перевезено более 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 килограммов золотых слитков», – уточнили в ведомстве. Будапешт заявил о необходимости комментария со стороны Киева. «Мы требуем объяснения, для чего они используют эти деньги, чьи это деньги, – сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. – Справедливо возникает вопрос: не принадлежат ли эти деньги украинской военной мафии».

    В ответ Киев обвинил власти соседней страны в захвате «в заложники» инкассаторов украинского «Ощадбанка». По словам главы украинского МИД Андрея Сибиги, все семеро задержанных перевозили средства и ценности в рамках регулярной процедуры. «Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Это государственный терроризм и рэкет», – заявил министр.

    Сибига добавил, что Киев направил Будапешту ноту с требованием немедленно освободить украинцев. Кроме того, офис Владимира Зеленского намерен обратиться к Евросоюзу с призывом дать четкую правовую оценку «незаконным действиям» венгерской стороны, добавил министр.

    В «Ощадбанке» уточнили, что инкассаторов задержали при регулярной транспортировке валюты и драгметаллов в рамках соглашения между украинским банком и австрийским Райффайзенбанком. Там заверили, что груз был оформлен согласно международным правилам перевозок и действующим европейским таможенным процедурам, а сотрудники банке непричастны к этой ситуации.

    Эти события разворачиваются на фоне роста напряженности в отношениях Киева и Будапешта. Причина кроется в остром энергетическом споре и глубоких политических разногласиях по поводу конфликта на Украине и евроинтеграции Киева. Отношения между двумя странами резко испортились в начале года после того, как Украина прекратила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», что венгерская сторона называет «политическим шантажом».

    Будапешт в ответ блокирует помощь ЕС Украине до возобновления работы нефтепровода. Кроме того, Венгрия выступила в прошлом месяце против принятия 20-го пакета санкций в отношении России. Премьер-министр страны Виктор Орбан уже неоднократно обвинял Украину во вмешательстве в предстоящие парламентские выборы. Голосование намечено 12 апреля.

    Зеленский и Орбан периодически обменивались резкими замечаниями в адрес друг друга, но на этой неделе полемика перешла на новый уровень. В четверг Зеленский заявил, что может передать военным ВСУ адрес Орбана, если Будапешт продолжит блокировать кредит Украине на 90 млрд евро. «Пусть они ему позвонят и будут общаться с ним на своем языке», – пригрозил Зеленский.

    Как отмечает Bloomberg, в пятницу премьер-министр Венгрии не стал напрямую комментировать этот вопрос в своем обычном утреннем интервью на государственном радио, но намекнул, что блокирование грузоперевозок может стать следующим шагом в его кампании против Украины, в рамках которой Будапешт уже приостановил поставки топлива на восток.

    На угрозы Зеленского, между тем, отреагировал даже лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр.

    «Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать никому, ни одному венгру. Поэтому я призываю (Зеленского) объяснить свои слова, и если он действительно это сказал, то отозвать их», – возмутился Мадьяр. «Безобразными» назвал слова Зеленского в адрес Орбана и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. По его словам, Зеленский перешел все «красные линии».

    В Кремле иронично высказались об угрозах Зеленского. «Пора применять пятую статью НАТО», – пошутил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    В экспертной среде отмечают, что в Венгрии пока не говорят конкретно, где и как отмывались деньги. Однако с учетом того, что это далеко не первый подобный рейс, нельзя исключать, что венгерские правоохранители задержали уже отмытые в Европе капиталы, ранее вывезенные с Украины.

    «Пока трудно сказать, накрыл ли Будапешт украинскую «прачечную» для грязных денег из Европы.

    Обычно такие схемы должны работать наоборот – капиталы отмываются и везутся в «чистую зону». А тут они следовали в другом направлении», – пояснил экономист Иван Лизан.

    По его словам, в данном случае есть несколько вариантов работы схемы. Деньги могли быть украдены на Украине и ввезены в Венгрию для каких-то целей. Это также могла быть «взятка из Европы». «Понятно одно: Киев этих денег, скорее всего, уже не увидит», – продолжил собеседник.

    Лизан напомнил, что Орбан пообещал приостановить некие «важные для Украины поставки через Венгрию». «Будапешт продолжит давить на Киев. Поэтому не исключаю в ближайшее время новых задержаний», – прогнозирует спикер.

    «Владимир Зеленский на грани срыва:

    он в ярости и отчаянии. Становится понятно, что у Украины заканчиваются поставки оружия из США и Европы», – полагает германский политолог Александр Рар. Между тем Штаты перенаправили часть вооружений для конфликта против Ирана, и война на Ближнем Востоке становится затяжной, указал собеседник.

    «Кроме того, Европа ради спасения своей промышленности будет вынуждена нарушить санкционный режим и закупать энергоресурсы из России. Атаки на российский нефтяной флот сходят с европейской повестки дня», – добавил эксперт. Он объясняет: европейцам из-за ситуации в Персидском заливе грозит новый энергетический кризис, и в Европе уже начинают ощущать резкую нехватку газа и нефти.

    «Все это означает, что Украине придется отступать, к чему Зеленский явно не готов. Злость за происходящее он выливает на Виктора Орбана», – пояснил Рар.

    Перейти в раздел

