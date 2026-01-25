Оскорбления и наглость Зеленского разозлили даже Европу

Tекст: Василий Стоякин

На протяжении трех лет глава киевского режима Владимир Зеленский был фигурой №1 в политике Запада – сначала просто на правах лидера, который отважно бросил вызов «империи зла», за что расплачиваться приходится тем, кому Бандера прислал такого «лидера». Потом он научился манипулировать своими недалекими «союзниками». А потом пришел Трамп. И хотя президенту США удалось принудить Зеленского к существенным уступкам (путем выкручивания рук и кошельков), переговоры о мире вышли на заключительный этап, но Зеленский, точнее – стоящие за ним глобалистские элиты вовсе не капитулировали.

Очередным признаком этого стала речь Зеленского в Давосе, которая оказалась программной. В ней он объяснил, чем намерен заниматься в дальнейшем – независимо от того, будут подписаны мирные соглашения или нет.

В первой части своего спича Зеленский констатирует, что «Европа не умеет себя защищать» и приводит тому два примера. Во-первых, это ситуация вокруг Гренландии, которую Европа не может защитить. На протяжении выступления он к теме Гренландии возвращался несколько раз, в частности, заявил, что Украина готова защитить Гренландию – будет топить проходящие мимо нее российские корабли. Претензий к США у него нет – он считает, что путем захвата Гренландии США отражают «российскую агрессию».

Во-вторых, это беспорядки в Иране. Казалось бы, чем их подавление угрожает Европе? Нет ничего проще – вот в Белоруссии Европа не помогла «народу» и в результате в Белоруссии стоят «Орешники»… Иран, правда, с Европой не граничит, но это не имеет значения – Европа должна быть глобальной силой. Ну и в качестве примера того, как следует действовать Европе, Зеленский привел действия США в Венесуэле.

Очертания проекта мирного соглашения, который обсуждается в Абу-Даби, пока не совсем ясны, но соображения, которые высказал Зеленский в Давосе, в любом случае ставят на этом плане крест. И дело отнюдь не в территориальном вопросе – его Зеленский вообще не касался. Если кратко, то Зеленского устроил бы такой результат переговоров:

– должен быть создан Специальный трибунал по России, российское руководство должно быть привлечено к ответственности; российские деньги в Европе должны быть украдены и переданы Украине; Европа должна захватывать корабли, заподозренные в том, что они возят российские товары; европейская и, особенно, тайваньская электроника не должна попадать в Россию; после прекращения огня на территории Украины будут размещены европейские войска – Британия и Франция уже согласны.

Провозглашено, что Украина стремится к миру, но при этом войну прекращать не собирается. Понятно, что предложенные Зеленским параметры соглашения неприемлемы не только для России, но и для США.

От «мира» с Россией Зеленский перешел к обучению европейцев тому, какими они должны стать, чтобы быть достойными вступлению в ЕС Украины. Да-да, именно так – Украина готова быть частью только «сильной Европы».

Во-первых, «Европе нужны объединенные вооруженные силы», потому что «сейчас НАТО существует благодаря вере». Во-вторых, европейские страны должны больше вкладывать в оборону. В-третьих, Зеленский грубо наехал на руководство Венгрии. Однако дело не в Венгрии, а в принципиальной установке Зеленского – в Европе не должно быть правительств, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и не согласны с Зеленским.

Если все это объединить, речь идет о требовании глубокого реформирования ЕС, который фактически должен стать федеративным государством с резко ограниченными правами национальных правительств. Вообще идея разумная – ЕС в нынешнем своем форм-факторе себя изжил. Со времен же провала референдумов о Конституции ЕС 2005 года прошло достаточно времени, чтобы попробовать еще раз – благо, идея противостояния «агрессивной России» (Китаю, Ирану, Антарктиде, далее – везде) вполне способна объединить европейцев вокруг Брюсселя. Особенно если в Брюсселе будут не фон дер Ляйен и Каллас, а… Зеленский. По крайней мере, последний явно на это рассчитывает.

Забавно, что, предлагая европейцам лишить национальные государства в составе ЕС суверенитета, он продолжает говорить о «независимости Украины». Выглядит противоречиво, но только если не учитывать, что новую Европу должна возглавить Украина.

Европа считает, что на Украине нацизма нет, потому что там президент – еврей, поэтому сочетание «новый мировой порядок» в речи Зеленского мало кого насторожило. Самое интересное в проекте мироустройства от Зеленского заключается в том, что его мир – многополярный. Во всяком случае, Зеленский видит Европу только одним из центров силы. Их как минимум должно быть два – вторым являются США, хотя Зеленский в них и разочаровался.

Вероятно, есть и какие-то другие центры силы (Китай – Россию он считает зависимой от Китая), необходимостью сдерживания которых объясняются другие особенности предлагаемой модели: отсутствие мирового рынка (а как вы иначе исключить попадание тайваньской электроники в Россию? только путем ликвидации международных торговых площадок); отсутствие международного права (впрочем, США своим пиратством его уже разбирают); очевидно – отсутствие международных организаций (Украина давно выступает против членства России в Совбезе ООН и оскорблена приглашением России в трамповский Совет мира); «Европа должна построить лучший мир. И мир без войны, конечно. Но для этого Европе нужна сила» (призыв к очередной войне за окончание всех войн).

Такой вот мир хотел бы построить глава киевского режима. На самого Зеленского можно было бы махнуть рукой – вряд ли он долго просуществует. Свои же сожрут. Но ему ведь не просто так дают говорить – он представляет определенный образ будущего, бытующий среди части европейской, британской и американской элиты.

Однако реакция на выступление Зеленского в Европе оказалась неожиданно резкой. Ярче всего выразилась итальянская газета Il Fatto Quotidiano, которая прокомментировала речь в том смысле, что Зеленский плюет в унитаз, из которого ест (вообще интересное у редакции представлении о ЕС вообще и об Италии в частности).

Понятна реакция европейских несистемных правых. И ладно бы только Орбан, по словам которого, Зеленский «перешел черту» – его политика по отношению к киевскому режиму последовательна и началась не в 2022 году. Но вот, например, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо:

«В Давосе Зеленский устроил в прямом эфире настоящую истерику: он начал оскорблять всех подряд, начиная с европейцев, которые годами снабжали его оружием и миллиардами!»

Или член Палаты депутатов Италии Россано Сассо: «Каждый получает по заслугам. Европа, осыпав Зеленского и его друзей европейскими деньгами и доведя нас до грани мировой войны, теперь по праву получает оскорбления от главы украинского правительства». Глава МИД Италии Антонио Таяни упрекнул Зеленского в неблагодарности к европейцам. Или депутат Европарламента от Бельгии Элио Ди Рупо (кстати говоря – бывший бельгийский премьер): «Его слова – пощечина европейцам. Знак презрения для тех, кто поддерживает его страну уже четыре года». Глава МИД Ирана и вовсе назвал Зеленского «бестолковым клоуном»

Да что там, даже сама Урсула фон дер Ляйен позволила себе сдержанное удивление словам Зеленского: «Я думаю, с нашей стороны действия говорят громче, чем слова». Так она ответила на обвинения Зеленского в том, что Европа много говорит, не делая никаких шагов. Фон дер Ляйен, конечно, наплевать и на украинцев, и на европейцев, но аппаратный инстинкт должен подсказывать ей, что Зеленский видит свое будущее на посту ее или даже повыше (повыше в современном ЕС нет, но после его реформирования может появиться).

Действительно, пару лет назад такой дружный хор осуждения украинского лидера трудно было представить. Сейчас, однако, позиции противников военной повестки дня усиливаются. Причин по меньшей мере три.

Во-первых, Украина проела самый большой в истории объем военной помощи (гораздо больше, чем получил СССР по ленд-лизу во время Великой Отечественной) без сколько-нибудь внятного результата – вести переговоры с позиции силы у Киева как-то не получается. Во-вторых, меняется общественное мнение – опросы демонстрируют, что европейцы все больше разочаровываются в помощи Украине. В-третьих, Трамп скептически относится к Зеленскому и желает прекратить войну – по крайней мере на время.

Глобалистские элиты, конечно, сильны и общественное мнение их не очень волнует – как оно обнуляется, мы видели на примере «выборов» в Молдавии и Румынии. Но, в любом случае, в Европе уже игра не в одни ворота – никакого европейского единства в поддержку Зеленского больше нет. И он, кстати, за это должен благодарить себя в том числе. Если даже тупого и ленивого европейца пинать четыре года подряд, он заподозрит, что происходит что-то неправильное.