Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в 2026 году: что это, как открыть, условия и налоговые вычеты
Инвестируя в российские ценные бумаги, каждый гражданин России может получить налоговые льготы на десятки тысяч рублей в год. Это предусматривается в случае открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Как работает данный финансовый инструмент, чем он отличается от обычного брокерского счета и что требуется для его открытия?
Индивидуальный инвестиционный счет – специальный брокерский счет с налоговыми льготами для граждан Российской Федерации. С 1 января 2024 года действует новый тип счета – ИИС-3, объединяющий преимущества предыдущих типов и ориентированный на долгосрочные инвестиции. Открытие ИИС позволяет получать налоговые вычеты и инвестировать в ценные бумаги на российском фондовом рынке.
Что такое ИИС
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это разновидность брокерского счета, предоставляющая владельцу право на получение налоговых вычетов от государства. ИИС был введен в России в 2015 году для стимулирования долгосрочных инвестиций граждан в отечественную экономику.
На ИИС можно приобретать ценные бумаги, торгующиеся на российских биржах: акции, облигации, паи биржевых фондов и другие финансовые инструменты. В отличие от обычного брокерского счета, ИИС предоставляет налоговые преимущества, но накладывает ограничения на вывод средств и сроки владения счетом.
Типы ИИС
До 2024 года существовало два типа индивидуальных инвестиционных счетов с разными налоговыми льготами.
ИИС первого типа (тип А) – вычет на взносы. Владелец счета ежегодно получает возврат 13 процентов от суммы внесенных средств, но не более 52 000 рублей в год (при взносе до 400 000 рублей). Для получения вычета необходимо иметь официальный доход, облагаемый НДФЛ.
ИИС второго типа (тип Б) – вычет на доход. При закрытии счета весь инвестиционный доход освобождается от уплаты НДФЛ. Вычет выгоден инвесторам с высокой доходностью портфеля или не имеющим официального дохода.
С 1 января 2024 года новые счета открываются только в формате ИИС-3. Ранее открытые счета первого и второго типов продолжают действовать на прежних условиях до момента закрытия.
ИИС-3: новый тип счета
ИИС третьего типа объединяет налоговые льготы обоих предыдущих типов. Владелец ИИС-3 вправе одновременно получать вычет на взносы – возврат до 52 000 рублей в год (13 процентов от суммы пополнения до 400 000 рублей) – и вычет на доход – освобождение от НДФЛ с инвестиционного дохода при соблюдении минимального срока владения.
Максимальная сумма дохода, освобождаемая от налогообложения по вычету на доход, составляет 30 миллионов рублей за весь период владения счетом.
Минимальный срок владения ИИС-3
Для получения налоговых льгот по ИИС-3 необходимо соблюдать минимальный срок владения счетом. Срок зависит от года открытия счета и постепенно увеличивается:
- для счетов, открытых в 2024-2026 годах, минимальный срок составляет 5 лет;
- в 2027 году – 6 лет;
- в 2028 году – 7 лет;
- в 2029 году – 8 лет;
- в 2030 году – 9 лет;
- в 2031 году и позднее – 10 лет.
При закрытии счета ранее установленного срока владелец теряет право на все налоговые вычеты. Ранее полученные вычеты на взносы подлежат возврату в бюджет с уплатой пени.
Условия открытия и ведения ИИС в 2026 году
Для открытия и ведения ИИС-3 необходимо соответствовать следующим условиям:
- наличие гражданства Российской Федерации (требуется статус налогового резидента);
- возможность открытия до трех ИИС одновременно (нововведение 2024 года);
- максимальная сумма пополнения – 1 000 000 рублей в год;
- пополнение только в рублях; вывод средств без закрытия счета невозможен;
- минимальный срок владения для получения вычетов – 5 лет (для счетов, открытых в 2024-2026 годах).
Исключение из правила о досрочном закрытии: средства можно снять без потери налоговых льгот в случае необходимости оплаты дорогостоящего лечения владельца счета или его близких родственников.
Как открыть ИИС
Индивидуальный инвестиционный счет открывается у брокера или в банке, имеющем лицензию на осуществление брокерской деятельности.
Способы открытия:
- онлайн через мобильное приложение или сайт брокера;
- в офисе брокера или банка при личном визите.
Для открытия счета потребуются:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- СНИЛС (в некоторых организациях);
- ИНН (в некоторых организациях).
При онлайн-открытии идентификация проводится через портал «Госуслуги» или с использованием биометрических данных. Открытие счета занимает от нескольких минут до одного рабочего дня.
После открытия счета необходимо пополнить его денежными средствами и выбрать инвестиционные инструменты для покупки. Минимальная сумма пополнения устанавливается каждым брокером самостоятельно.
Какие активы можно покупать на ИИС
На индивидуальном инвестиционном счете доступны следующие финансовые инструменты:
- акции российских компаний, торгующиеся на Московской бирже (Санкт–Петербургская биржа с 2023 года приостановила торги иностранными ценными бумагами; торги акциями российских компаний на ней носят ограниченный характер);
- облигации федерального займа (ОФЗ);
- муниципальные и корпоративные облигации;
- паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ);
- паи ETF, торгующиеся на российских биржах;
- производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).
С 2025 года на ИИС разрешена покупка иностранной валюты (доллары США, евро, дирхамы ОАЭ) через внебиржевые сделки.
Ограничения по инструментам:
- запрещена покупка ОФЗ-н (народных облигаций), так как они не обращаются на бирже;
- на ИИС-3 запрещена покупка иностранных ценных бумаг;
- нельзя вносить на счет ценные бумаги – только денежные средства в рублях.
Как получить налоговый вычет по ИИС
Вычет на взносы (тип А)
Вычет на взносы можно получать ежегодно, начиная с года, следующего за годом пополнения счета. Максимальный размер вычета – 52 000 рублей в год при пополнении на 400 000 рублей и более.
Условия получения вычета на взносы:
- наличие официального дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13 процентов;
- сумма вычета не может превышать сумму уплаченного за год НДФЛ;
- счет не закрыт на момент подачи заявления.
Способы получения вычета:
Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, приложить документы о пополнении счета и подать заявление на возврат налога.
Через упрощенный порядок. С 2024 года брокеры передают данные в налоговую службу автоматически. Налогоплательщик получает предзаполненное заявление в личном кабинете и подтверждает его.
Через работодателя. Можно получить уведомление из налоговой инспекции и предоставить его работодателю для уменьшения удерживаемого НДФЛ.
Документы для получения вычета:
- справка о доходах (форма 2-НДФЛ или данные из личного кабинета);
- договор на ведение ИИС;
- документы, подтверждающие зачисление средств на счет (платежные поручения, выписки);
- декларация 3-НДФЛ (при подаче через декларацию).
Срок рассмотрения заявления налоговым органом составляет до трех месяцев. Денежные средства перечисляются на банковский счет налогоплательщика в течение одного месяца после принятия положительного решения.
Вычет на доход (тип Б)
Для получения вычета необходимо:
- соблюсти минимальный срок владения счетом;
- подать заявление брокеру до закрытия счета;
- получить справку из налоговой инспекции о неиспользовании вычета на взносы (для ИИС первого и второго типов).
Брокер самостоятельно применяет вычет и не удерживает НДФЛ с дохода при закрытии счета.
Отличия ИИС от обычного брокерского счета
Налоговые вычеты. На ИИС доступны вычеты на взносы и доход. На обычном брокерском счете такие вычеты не предоставляются.
Вывод средств. С ИИС нельзя выводить деньги без закрытия счета (за исключением случаев дорогостоящего лечения). С брокерского счета средства выводятся без ограничений.
Количество счетов. Можно открыть до трех ИИС одновременно (с 2024 года). Количество брокерских счетов не ограничено.
Лимит пополнения. На ИИС – до 1 000 000 рублей в год. На брокерский счет – без ограничений.
Способ пополнения. ИИС пополняется только рублями с банковского счета владельца. Брокерский счет можно пополнять рублями, валютой, ценными бумагами.
Минимальный срок. Для получения льгот по ИИС-3 необходимо владеть счетом минимум 5 лет. Для брокерского счета таких требований нет.
Страхование средств на ИИС
С 1 января 2026 года средства на ИИС-3 подлежат обязательному страхованию в размере до 1 400 000 рублей. Страхование осуществляется через фонд гарантирования, аналогично системе страхования банковских вкладов.
Страховое возмещение выплачивается в случае:
- отзыва лицензии у брокера;
- банкротства брокера;
- иных случаев, предусмотренных законодательством.
Для получения страховой защиты брокер должен быть участником фонда гарантирования. Информацию об участии брокера можно уточнить на официальном сайте организации.
Трансформация старых ИИС в ИИС-3
Владельцы ИИС первого и второго типов вправе перевести свои счета в формат ИИС-3. При трансформации засчитывается до трех лет предыдущего срока владения счетом.
Пример: если ИИС первого типа открыт в 2022 году и переведен в ИИС-3 в 2025 году, то три года владения засчитываются. Минимальный срок для закрытия без потери льгот составит 5 лет минус 3 года = 2 года с момента трансформации.
Трансформация осуществляется с 1 января года подачи заявления. Для перевода необходимо обратиться к брокеру с соответствующим заявлением.
Прогрессивная шкала налогообложения
С 2025 года в России действует прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. Ставка НДФЛ зависит от совокупного годового дохода:
- до 2 400 000 рублей – 13%;
- от 2 400 000 до 5 000 000 рублей – 15%;
- от 5 000 000 до 20 000 000 рублей – 18%;
- от 20 000 000 до 50 000 000 рублей – 20%;
- свыше 50 000 000 рублей – 22%.
Вычет на взносы по ИИС позволяет вернуть налог по ставке, примененной к доходу налогоплательщика. При доходе свыше 2 400 000 рублей вычет может быть выше стандартных 52 000 рублей.