    Швеция напрашивается на ответ России в «бутылочном горлышке» Балтики
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США
    Импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    МИД вызвал послов Британии и Франции из-за удара ракетами MBDA по Брянску
    При атаке дрона ВСУ на Рыльск в Курской области ранены два человека
    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    13 марта 2026, 19:45 • Справки

    Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в 2026 году: что это, как открыть, условия и налоговые вычеты

    Инвестируя в российские ценные бумаги, каждый гражданин России может получить налоговые льготы на десятки тысяч рублей в год. Это предусматривается в случае открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Как работает данный финансовый инструмент, чем он отличается от обычного брокерского счета и что требуется для его открытия?

    Индивидуальный инвестиционный счет – специальный брокерский счет с налоговыми льготами для граждан Российской Федерации. С 1 января 2024 года действует новый тип счета – ИИС-3, объединяющий преимущества предыдущих типов и ориентированный на долгосрочные инвестиции. Открытие ИИС позволяет получать налоговые вычеты и инвестировать в ценные бумаги на российском фондовом рынке.

    Что такое ИИС

    Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это разновидность брокерского счета, предоставляющая владельцу право на получение налоговых вычетов от государства. ИИС был введен в России в 2015 году для стимулирования долгосрочных инвестиций граждан в отечественную экономику.

    На ИИС можно приобретать ценные бумаги, торгующиеся на российских биржах: акции, облигации, паи биржевых фондов и другие финансовые инструменты. В отличие от обычного брокерского счета, ИИС предоставляет налоговые преимущества, но накладывает ограничения на вывод средств и сроки владения счетом.

    Типы ИИС

    До 2024 года существовало два типа индивидуальных инвестиционных счетов с разными налоговыми льготами.

    ИИС первого типа (тип А) – вычет на взносы. Владелец счета ежегодно получает возврат 13 процентов от суммы внесенных средств, но не более 52 000 рублей в год (при взносе до 400 000 рублей). Для получения вычета необходимо иметь официальный доход, облагаемый НДФЛ.

    ИИС второго типа (тип Б) – вычет на доход. При закрытии счета весь инвестиционный доход освобождается от уплаты НДФЛ. Вычет выгоден инвесторам с высокой доходностью портфеля или не имеющим официального дохода.

    С 1 января 2024 года новые счета открываются только в формате ИИС-3. Ранее открытые счета первого и второго типов продолжают действовать на прежних условиях до момента закрытия.

    ИИС-3: новый тип счета

    ИИС третьего типа объединяет налоговые льготы обоих предыдущих типов. Владелец ИИС-3 вправе одновременно получать вычет на взносы – возврат до 52 000 рублей в год (13 процентов от суммы пополнения до 400 000 рублей) – и вычет на доход – освобождение от НДФЛ с инвестиционного дохода при соблюдении минимального срока владения.

    Максимальная сумма дохода, освобождаемая от налогообложения по вычету на доход, составляет 30 миллионов рублей за весь период владения счетом.

    Минимальный срок владения ИИС-3

    Для получения налоговых льгот по ИИС-3 необходимо соблюдать минимальный срок владения счетом. Срок зависит от года открытия счета и постепенно увеличивается:

    • для счетов, открытых в 2024-2026 годах, минимальный срок составляет 5 лет;

    • в 2027 году – 6 лет;

    • в 2028 году – 7 лет;

    • в 2029 году – 8 лет;

    • в 2030 году – 9 лет;

    • в 2031 году и позднее – 10 лет.

    При закрытии счета ранее установленного срока владелец теряет право на все налоговые вычеты. Ранее полученные вычеты на взносы подлежат возврату в бюджет с уплатой пени.

    Условия открытия и ведения ИИС в 2026 году

    Для открытия и ведения ИИС-3 необходимо соответствовать следующим условиям:

    • наличие гражданства Российской Федерации (требуется статус налогового резидента);

    • возможность открытия до трех ИИС одновременно (нововведение 2024 года);

    • максимальная сумма пополнения – 1 000 000 рублей в год;

    • пополнение только в рублях; вывод средств без закрытия счета невозможен;

    • минимальный срок владения для получения вычетов – 5 лет (для счетов, открытых в 2024-2026 годах).

    Исключение из правила о досрочном закрытии: средства можно снять без потери налоговых льгот в случае необходимости оплаты дорогостоящего лечения владельца счета или его близких родственников.

    Как открыть ИИС

    Индивидуальный инвестиционный счет открывается у брокера или в банке, имеющем лицензию на осуществление брокерской деятельности.

    Способы открытия:

    • онлайн через мобильное приложение или сайт брокера;

    • в офисе брокера или банка при личном визите.

    Для открытия счета потребуются:

    • паспорт гражданина Российской Федерации;

    • СНИЛС (в некоторых организациях);

    • ИНН (в некоторых организациях).

    При онлайн-открытии идентификация проводится через портал «Госуслуги» или с использованием биометрических данных. Открытие счета занимает от нескольких минут до одного рабочего дня.

    После открытия счета необходимо пополнить его денежными средствами и выбрать инвестиционные инструменты для покупки. Минимальная сумма пополнения устанавливается каждым брокером самостоятельно.

    Какие активы можно покупать на ИИС

    На индивидуальном инвестиционном счете доступны следующие финансовые инструменты:

    • акции российских компаний, торгующиеся на Московской бирже (Санкт–Петербургская биржа с 2023 года приостановила торги иностранными ценными бумагами; торги акциями российских компаний на ней носят ограниченный характер);

    • облигации федерального займа (ОФЗ);

    • муниципальные и корпоративные облигации;

    • паи биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ);

    • паи ETF, торгующиеся на российских биржах;

    • производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).

    С 2025 года на ИИС разрешена покупка иностранной валюты (доллары США, евро, дирхамы ОАЭ) через внебиржевые сделки.

    Ограничения по инструментам:

    • запрещена покупка ОФЗ-н (народных облигаций), так как они не обращаются на бирже;

    • на ИИС-3 запрещена покупка иностранных ценных бумаг;

    • нельзя вносить на счет ценные бумаги – только денежные средства в рублях.

    Как получить налоговый вычет по ИИС

    Вычет на взносы (тип А)

    Вычет на взносы можно получать ежегодно, начиная с года, следующего за годом пополнения счета. Максимальный размер вычета – 52 000 рублей в год при пополнении на 400 000 рублей и более.

    Условия получения вычета на взносы:

    • наличие официального дохода, облагаемого НДФЛ по ставке 13 процентов;

    • сумма вычета не может превышать сумму уплаченного за год НДФЛ;

    • счет не закрыт на момент подачи заявления.

    Способы получения вычета:

    Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России. Необходимо заполнить декларацию 3-НДФЛ, приложить документы о пополнении счета и подать заявление на возврат налога.

    Через упрощенный порядок. С 2024 года брокеры передают данные в налоговую службу автоматически. Налогоплательщик получает предзаполненное заявление в личном кабинете и подтверждает его.

    Через работодателя. Можно получить уведомление из налоговой инспекции и предоставить его работодателю для уменьшения удерживаемого НДФЛ.

    Документы для получения вычета:

    • справка о доходах (форма 2-НДФЛ или данные из личного кабинета);

    • договор на ведение ИИС;

    • документы, подтверждающие зачисление средств на счет (платежные поручения, выписки);

    • декларация 3-НДФЛ (при подаче через декларацию).

    Срок рассмотрения заявления налоговым органом составляет до трех месяцев. Денежные средства перечисляются на банковский счет налогоплательщика в течение одного месяца после принятия положительного решения.

    Вычет на доход (тип Б)

    Для получения вычета необходимо:

    • соблюсти минимальный срок владения счетом;

    • подать заявление брокеру до закрытия счета;

    • получить справку из налоговой инспекции о неиспользовании вычета на взносы (для ИИС первого и второго типов).

    Брокер самостоятельно применяет вычет и не удерживает НДФЛ с дохода при закрытии счета.

    Отличия ИИС от обычного брокерского счета

    Налоговые вычеты. На ИИС доступны вычеты на взносы и доход. На обычном брокерском счете такие вычеты не предоставляются.

    Вывод средств. С ИИС нельзя выводить деньги без закрытия счета (за исключением случаев дорогостоящего лечения). С брокерского счета средства выводятся без ограничений.

    Количество счетов. Можно открыть до трех ИИС одновременно (с 2024 года). Количество брокерских счетов не ограничено.

    Лимит пополнения. На ИИС – до 1 000 000 рублей в год. На брокерский счет – без ограничений.

    Способ пополнения. ИИС пополняется только рублями с банковского счета владельца. Брокерский счет можно пополнять рублями, валютой, ценными бумагами.

    Минимальный срок. Для получения льгот по ИИС-3 необходимо владеть счетом минимум 5 лет. Для брокерского счета таких требований нет.

    Страхование средств на ИИС

    С 1 января 2026 года средства на ИИС-3 подлежат обязательному страхованию в размере до 1 400 000 рублей. Страхование осуществляется через фонд гарантирования, аналогично системе страхования банковских вкладов.

    Страховое возмещение выплачивается в случае:

    • отзыва лицензии у брокера;

    • банкротства брокера;

    • иных случаев, предусмотренных законодательством.

    Для получения страховой защиты брокер должен быть участником фонда гарантирования. Информацию об участии брокера можно уточнить на официальном сайте организации.

    Трансформация старых ИИС в ИИС-3

    Владельцы ИИС первого и второго типов вправе перевести свои счета в формат ИИС-3. При трансформации засчитывается до трех лет предыдущего срока владения счетом.

    Пример: если ИИС первого типа открыт в 2022 году и переведен в ИИС-3 в 2025 году, то три года владения засчитываются. Минимальный срок для закрытия без потери льгот составит 5 лет минус 3 года = 2 года с момента трансформации.

    Трансформация осуществляется с 1 января года подачи заявления. Для перевода необходимо обратиться к брокеру с соответствующим заявлением.

    Прогрессивная шкала налогообложения

    С 2025 года в России действует прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц. Ставка НДФЛ зависит от совокупного годового дохода:

    • до 2 400 000 рублей – 13%;

    • от 2 400 000 до 5 000 000 рублей – 15%;

    • от 5 000 000 до 20 000 000 рублей – 18%;

    • от 20 000 000 до 50 000 000 рублей – 20%;

    • свыше 50 000 000 рублей – 22%.

    Вычет на взносы по ИИС позволяет вернуть налог по ставке, примененной к доходу налогоплательщика. При доходе свыше 2 400 000 рублей вычет может быть выше стандартных 52 000 рублей.

    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»
    Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании
    В Подмосковье при пожаре в пансионате для пожилых эвакуировали 50 человек
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России
    Россиянин Бугаев завоевал бронзу Паралимпиады в гигантском слаломе
    Семьи утонувших в Москве-реке детей затравили в Сети

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

