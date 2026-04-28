    Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    @ Maksim Konstantinov/SOPA/ZUMA

    28 апреля 2026, 08:48 Мнение

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке
    Москвичей попросили не выходить на улицы во вторник
    Мерц допустил уступки территорий Украиной ради вступления в ЕС
    Суверенитет в эпоху мирового шторма. Что Путин знал еще в 2000 году

    Подразделения «Африканского корпуса» армии России покинули город Кидаль в Мали – это подтверждено официально.

    При этом, как отмечается в заявлении корпуса, военные продолжают выполнять поставленную боевую задачу, обстановка в республике остаётся сложной. Повстанцы заявляют о полном захвате севера Мали, утверждают, что российские военные якобы покидают базы в Агельхоке и Тессалите.

    Украинские ресурсы уже злорадствуют по поводу «разгрома русских» в Африке. Рановато.

    В Мали, действительно, третий день продолжаются бои правительственных войск при поддержке российского «Африканского корпуса» с сепаратистами-туарегами и исламскими боевиками. Они атаковали столицу страны – Бамако и ряд других ключевых городов одновременно несколькими колоннами общей численностью до 12 тысяч человек. В результате атаки были убиты некоторые ключевые руководители страны – глава малийской разведки Модибо Коне, министр обороны Садио Камар.

    Гражданская война в стране продолжается с января 2012-го, когда восстание против властей страны подняли туареги, провозгласившие собственное «государство» Азавад. К конфликту на стороне сепаратистов также подключились группировки радикальных исламистов.

    С 2014-го по 2022-й французы проводили в Мали, Чаде, Буркина-Фасо и Мавритании операцию «Бархан» против исламистов и сепаратистов, окончившуюся ничем. Французам пришлось уйти из Сахеля. Этому способствовала серия переворотов в странах региона, в результате которых к власти пришли антиколониальные силы, настроенные на сотрудничество с Россией, которая могла бы заменить Францию, выполнив ту миссию, которая оказалась не под силу Парижу.

    Сегодня именно силы нашего «Африканского корпуса» пытаются удерживать ситуацию. Местные силовики проявили полную дезориентированность, выявили серьезные проблемы в управлении, слаженности и, по некоторым данным, просто разбежались. Все это крайне напомнило ситуацию в Сирии полтора года назад.

    Тогда режим Башара Асада рухнул, как карточный домик, буквально за несколько дней. Это стало шоком для всех, включая самих свергших его боевиков, которые потом признавались, что не ожидали, что их вылазка вообще к чему-то приведет. Сирийская армия, лишившаяся поддержки России, занятой в СВО, и Ирана, который на фоне растущей эскалации в регионе предпочел не вмешиваться, просто одномоментно исчезла.

    Очевидно, в Мали пытались провернуть тот же сценарий. Тем более, что авторы и там, и здесь – одни и те же. Судя по слаженности действий исламистов и сепаратистов, речь идет об очень высоком уровне подготовки, которая могла быть осуществлена только внешними силами.

    В начале февраля 2026-го в Службе внешней разведки России сообщили, что Франция готовит неоколониальные перевороты в африканских странах, поскольку администрация Макрона «лихорадочно ищет возможности для политического реванша в Африке». Очевидно, именно это мы и наблюдаем. У Франции серьезная обида на Россию, которую она считает виновной в своем геополитическом поражении в Африке, значительная часть которой до недавнего времени оставалась частью ее неоколониальной «империи». Сахель – это богатейшие запасы золота, алмазов, нефти, а, главное – урана, от которого зависит не только военный потенциал (Франция – единственный в континентальной Европе обладатель ЯО), но и энергетическая безопасность.

    Президенту Эммануэлю Макрону нечего терять, ибо президентствовать остается менее года. Можно рискнуть. Тем более, что он явно рассчитывает на продолжение карьеры в НАТОвских структурах, а идти туда с багажом проигранного конфликта на Украине и позорного поражения в Африке явно не хочется. Так что Макрон вполне может пойти ва-банк.

    Разумеется, не только он. Вся Европа не только не отказалась от ставки на стратегическое поражение России, но и сама готовится к войне с нашей страной, а значи,т интенсивность «прокси-войн», которые они будут вести против нас везде, куда дотянутся, будет расти. Наше присутствие в Африке не нравится и США, которые сами активно осваивают этот континент и мечтают выдавить оттуда как Россию, так и Китай. Арсенал средств для этого испытанный – перевороты, атаки исламистов, сепаратистов и прочее.

    Тут интересна не столько смычка исламистов с сепаратистами (для Африки это уже привычное явление), сколько участие во всем этом украинских специалистов.

    В феврале этого года портал Maliweb сообщил, что инструкторы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины обучают террористов в Мали использованию беспилотников. Военные эксперты тогда, проанализировав видеоматериалы, обнаружили инструкторов с европейской внешностью, на форме которых были нашивки, похожие на украинский флаг и эмблему ГУР.

    Еще один эпизод – летом позапрошлого года колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в районе алжиро-малийской границы и была разбита. Тогда, по некоторым данным, могли погибнуть 50 человек, включая админа Telegram-канала Grey Zone, 15 человек были взяты в плен. Сообщалось о потере боевой техники, включая вертолет Ми-24, который прикрывал группу.

    Эксперты сразу выразили скепсис относительно того, что террористы сами подготовили и осуществили эту операцию. Догадки подтвердились, когда вскоре после этого туареги опубликовали фото с флагом Украины.

    Украина сама подтвердила свою причастность. Официальный представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что украинские спецслужбы помогли малийским повстанцам с подготовкой операции.

    В этот раз, по некоторым данным, в ходе атак боевиков в районах городов Кидаль и Гао участвовали украинские и европейские наемники. Об этом, в частности, сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

    Мали – не единственная страна, где украинские военные работают против России. В ходе начавшегося в 2023-м году вооруженного конфликта в Судане между Вооружёнными силами (ВСС) и Силами быстрого реагирования (СБР) Киев направил в эту страну спецназовцев в поддержку правительства Временного Совета аль-Бурхана, чтобы противодействовать «вагнеровцам», якобы воевавших на стороне СБР. Об этом тогда сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и суданских военных.

    Нелишним будет вспомнить и о недавней атаке на российский газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море у берегов Ливии, пораженный украинским морским беспилотником. Как сообщало Associated Press, украинские военные находятся на авиабазе в ливийском городе Мисрата, а также на прибрежных военных объектах в Триполи и Эз-Завии, что один из источников AP объяснил «тайной сделкой» между Киевом и временным правительством премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы, противостоящего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, поддерживаемого Россией.

    Таким образом, мы видим, что Запад ведет против России прокси-войну в Африке, активно используя в качестве прокси Украину. Так что битва за Африку для нас – нечто большее, чем просто битва за Африку, это часть глобальной «гибридной войны, и сегодня в Мали решается многое для будущего исхода этой войны.

    Тем более, что «сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом, Франция и Запад попытаются отыграться в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз
    Politico: Остановка транзита нефти по «Дружбе» обернется катастрофой
    Суд изъял у экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева активы на 18 млрд рублей
    Израиль отверг претензии Украины по вопросу покупки российского зерна
    Вопрос с пролетом самолета Фицо в Россию через Польшу сняли с повестки
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд
    В России решили увеличить пошлины за оформление ВНЖ

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны, впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

    Всего лишь двадцать российских бойцов смогли сдержать атаку двухтысячной группировки противника. Таким стал один из главных итогов масштабных боев, произошедших в минувшие выходные в Мали. Какие ошибки местных правительственных войск спровоцировали атаку боевиков – и какую роль в ее отражении сыграл российский Африканский корпус? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
