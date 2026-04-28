Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

Подразделения «Африканского корпуса» армии России покинули город Кидаль в Мали – это подтверждено официально.

При этом, как отмечается в заявлении корпуса, военные продолжают выполнять поставленную боевую задачу, обстановка в республике остаётся сложной. Повстанцы заявляют о полном захвате севера Мали, утверждают, что российские военные якобы покидают базы в Агельхоке и Тессалите.

Украинские ресурсы уже злорадствуют по поводу «разгрома русских» в Африке. Рановато.

В Мали, действительно, третий день продолжаются бои правительственных войск при поддержке российского «Африканского корпуса» с сепаратистами-туарегами и исламскими боевиками. Они атаковали столицу страны – Бамако и ряд других ключевых городов одновременно несколькими колоннами общей численностью до 12 тысяч человек. В результате атаки были убиты некоторые ключевые руководители страны – глава малийской разведки Модибо Коне, министр обороны Садио Камар.

Гражданская война в стране продолжается с января 2012-го, когда восстание против властей страны подняли туареги, провозгласившие собственное «государство» Азавад. К конфликту на стороне сепаратистов также подключились группировки радикальных исламистов.

С 2014-го по 2022-й французы проводили в Мали, Чаде, Буркина-Фасо и Мавритании операцию «Бархан» против исламистов и сепаратистов, окончившуюся ничем. Французам пришлось уйти из Сахеля. Этому способствовала серия переворотов в странах региона, в результате которых к власти пришли антиколониальные силы, настроенные на сотрудничество с Россией, которая могла бы заменить Францию, выполнив ту миссию, которая оказалась не под силу Парижу.

Сегодня именно силы нашего «Африканского корпуса» пытаются удерживать ситуацию. Местные силовики проявили полную дезориентированность, выявили серьезные проблемы в управлении, слаженности и, по некоторым данным, просто разбежались. Все это крайне напомнило ситуацию в Сирии полтора года назад.

Тогда режим Башара Асада рухнул, как карточный домик, буквально за несколько дней. Это стало шоком для всех, включая самих свергших его боевиков, которые потом признавались, что не ожидали, что их вылазка вообще к чему-то приведет. Сирийская армия, лишившаяся поддержки России, занятой в СВО, и Ирана, который на фоне растущей эскалации в регионе предпочел не вмешиваться, просто одномоментно исчезла.

Очевидно, в Мали пытались провернуть тот же сценарий. Тем более, что авторы и там, и здесь – одни и те же. Судя по слаженности действий исламистов и сепаратистов, речь идет об очень высоком уровне подготовки, которая могла быть осуществлена только внешними силами.

В начале февраля 2026-го в Службе внешней разведки России сообщили, что Франция готовит неоколониальные перевороты в африканских странах, поскольку администрация Макрона «лихорадочно ищет возможности для политического реванша в Африке». Очевидно, именно это мы и наблюдаем. У Франции серьезная обида на Россию, которую она считает виновной в своем геополитическом поражении в Африке, значительная часть которой до недавнего времени оставалась частью ее неоколониальной «империи». Сахель – это богатейшие запасы золота, алмазов, нефти, а, главное – урана, от которого зависит не только военный потенциал (Франция – единственный в континентальной Европе обладатель ЯО), но и энергетическая безопасность.

Президенту Эммануэлю Макрону нечего терять, ибо президентствовать остается менее года. Можно рискнуть. Тем более, что он явно рассчитывает на продолжение карьеры в НАТОвских структурах, а идти туда с багажом проигранного конфликта на Украине и позорного поражения в Африке явно не хочется. Так что Макрон вполне может пойти ва-банк.

Разумеется, не только он. Вся Европа не только не отказалась от ставки на стратегическое поражение России, но и сама готовится к войне с нашей страной, а значи,т интенсивность «прокси-войн», которые они будут вести против нас везде, куда дотянутся, будет расти. Наше присутствие в Африке не нравится и США, которые сами активно осваивают этот континент и мечтают выдавить оттуда как Россию, так и Китай. Арсенал средств для этого испытанный – перевороты, атаки исламистов, сепаратистов и прочее.

Тут интересна не столько смычка исламистов с сепаратистами (для Африки это уже привычное явление), сколько участие во всем этом украинских специалистов.

В феврале этого года портал Maliweb сообщил, что инструкторы главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины обучают террористов в Мали использованию беспилотников. Военные эксперты тогда, проанализировав видеоматериалы, обнаружили инструкторов с европейской внешностью, на форме которых были нашивки, похожие на украинский флаг и эмблему ГУР.

Еще один эпизод – летом позапрошлого года колонна ЧВК «Вагнер» попала в засаду туарегов в районе алжиро-малийской границы и была разбита. Тогда, по некоторым данным, могли погибнуть 50 человек, включая админа Telegram-канала Grey Zone, 15 человек были взяты в плен. Сообщалось о потере боевой техники, включая вертолет Ми-24, который прикрывал группу.

Эксперты сразу выразили скепсис относительно того, что террористы сами подготовили и осуществили эту операцию. Догадки подтвердились, когда вскоре после этого туареги опубликовали фото с флагом Украины.

Украина сама подтвердила свою причастность. Официальный представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что украинские спецслужбы помогли малийским повстанцам с подготовкой операции.

В этот раз, по некоторым данным, в ходе атак боевиков в районах городов Кидаль и Гао участвовали украинские и европейские наемники. Об этом, в частности, сообщил военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.

Мали – не единственная страна, где украинские военные работают против России. В ходе начавшегося в 2023-м году вооруженного конфликта в Судане между Вооружёнными силами (ВСС) и Силами быстрого реагирования (СБР) Киев направил в эту страну спецназовцев в поддержку правительства Временного Совета аль-Бурхана, чтобы противодействовать «вагнеровцам», якобы воевавших на стороне СБР. Об этом тогда сообщала The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и суданских военных.

Нелишним будет вспомнить и о недавней атаке на российский газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море у берегов Ливии, пораженный украинским морским беспилотником. Как сообщало Associated Press, украинские военные находятся на авиабазе в ливийском городе Мисрата, а также на прибрежных военных объектах в Триполи и Эз-Завии, что один из источников AP объяснил «тайной сделкой» между Киевом и временным правительством премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы, противостоящего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, поддерживаемого Россией.

Таким образом, мы видим, что Запад ведет против России прокси-войну в Африке, активно используя в качестве прокси Украину. Так что битва за Африку для нас – нечто большее, чем просто битва за Африку, это часть глобальной «гибридной войны, и сегодня в Мали решается многое для будущего исхода этой войны.

Тем более, что «сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом, Франция и Запад попытаются отыграться в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.