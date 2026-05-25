В США набирает обороты скандал вокруг биолабораторий на Украине и опытов, которые в них проводятся. Накануне аппарат директора Национальной разведки США инициировал масштабное расследование в отношении этих объектов. По словам главы ведомства Тулси Габбард, на протяжении всей истории они существовали на деньги американских налогоплательщиков, но без какого-либо контроля.
Вообще-то, как это ни парадоксально, существование этих лабораторий и возможные секретные эксперименты являются новостью разве что для американского общества. Российские компетентные органы давно о них говорят, и эта тема неоднократно обсуждалась в российской медиасреде. Однако в США все обвинения неустанно отвергали, называя их пропагандой. Особую актуальность тема получила с началом СВО, когда продвижение наших войск поставило работу этих объектов под большой вопрос. Более того, результаты их работы могли оказаться в руках наших военных – и как заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, именно так в итоге и произошло.
26 февраля 2022 года посольство США на Украине удалило со своего официального сайта документы о биолабораториях. А в начале марта 2022-го Минобороны России сообщило, что сотрудники украинских биолабораторий начали уничтожать документы и образцы, среди которых есть особо опасные патогены.
«Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве», – рассказал тогда журналистам начальник РХБЗ Игорь Кириллов.
Но самое громкое саморазоблачение совершила тогдашняя замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая в стенах Конгресса признала наличие секретных биолабораторий на Украине, заявив, что в стране есть биологические исследовательские объекты, и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
Казалось бы, миф о «российской пропаганде» разрушен самими американцами. Но все эти годы Вашингтон продолжал отвергать обвинения, называя их беспочвенными. И вот фактически признался как минимум в самом факте существования биолабораторий на Украине. Причем вопросы возникают не у кого-нибудь, а у американской же Нацразведки – сообщества, в которое входит ЦРУ и не только. Если Нацразведка США не знает, чем занимается Пентагон в других странах, и вынуждена делать публичный запрос, а не получать информацию по своим каналам – то это вызывает вопросы к американскому государству как таковому.
Зачем Тулси Габбард решила разворошить этот улей?
Как рассказывал в мае 2022-го генерал Кириллов, идеологами американской военно-биологической деятельности на Украине являются лидеры Демократической партии США, а доходы от вовлечения подконтрольных неправительственных и биотехнологических организаций позволяют им оплачивать свои избирательные кампании. «Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена», – заявил он.
Генерала Кириллова, напомню, убили, достали спустя два года в России. Так что Тулси Габбард есть чего опасаться. Она еще той же весной 2022-го открыто говорила о «неоспоримости факта» существования на Украине от 25 до 30 биолабораторий, финансируемых правительством США, где исследуют смертельно опасные патогены. Тогда ее, разумеется, клеймили «российской пропагандисткой». В частности, подобные обвинения выдвигали член палаты представителей Адам Кинзингер и сенатор Митт Ромни. Что характерно, оба республиканцы, так что это уже не просто делишки Сороса, Обамы, Клинтонов и Нуланд. Это круговая порука. И за попытку ее расшатать сожрут свои же.
Понимает ли нынешняя администрация, во что лезет? И как глубоко она готова влезть, а главное, что извлечь на свет божий? Идет ли речь о банальном компромате на предыдущую администрацию, не затрагивающем, что называется, основы системы? Или это попытка перебить информационный фон, который для Трампа и его команды после де-факто поражения военной кампании против Ирана, мягко говоря, не очень благоприятный.
Конечно, перевести стрелки на Байдена, который тратил деньги налогоплательщиков на «мутные» опыты, было бы очень простым решением. Но тут, как в любом подобном расследовании, главное – не выйти на самих себя. То есть не показать, что деятельность лабораторий – это наследие не только эпохи президентства Обамы и Байдена, они работали и при Джордже Буше–младшем, и при самом Трампе, и вопросов к ним у борцов с «дипстейтом» почему-то тогда не возникало. Эти вопросы подозрительно возникли лишь сейчас, спустя полтора года после возвращения Трампа в Белый дом.
То есть именно тогда, когда в мире произошли сразу два интересных события. В начале мая на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде, произошла вспышка хантавируса, три человека погибли. И вот что интересно.
Во-первых, штамм «Андес», который обнаружен у заболевших, обладает летальностью от 30 до 60%, что гораздо выше, чем хантавирусы, с которыми мы сталкивались до этого. И это наводит на мысль, что речь может идти о чем-то рукотворном.
Во-вторых, все тот же генерал Кириллов при жизни предупреждал в том числе о деятельности проекта UP-8, занимавшимся по линии Минобороны США именно изучением хантавирусов на Украине, отмечая что интерес ним вызван наличием природных очагов этого вируса на Украине и в России, что позволило бы прикрыть их потенциальное применение легендой обычной эпидемии.
А теперь второе важное событие, совпавшее по времени. В мае 2026 года СМИ со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщили, что в Харьковской, Сумской и Львовской областях среди военнослужащих ВСУ массово распространяется хантавирус. Совпадение? Допустим. Как и то, что Нацразведка США именно сейчас озаботилась деятельностью биолабораторий на Украине.
Возникает законный вопрос: а не является ли это попыткой замести следы? Или попыткой заранее снять с себя ответственность за нечто ужасное, отсчет запуску чего уже начался? Например, новой пандемии.