«Гибридная война Лукашенко» оказалась делом литовской мафии

Tекст: Станислав Лещенко

В конце прошлой недели в литовском приграничном городе Шальчининкай прошли крупномасштабные обыски и задержания – в том числе в комиссариате местной полиции. Заместитель генерального комиссара полиции Литвы Марюс Драудвила сообщил: операция проводилась в отношении лиц, занимавшихся контрабандой белорусских сигарет с использованием метеорологических воздушных шаров. «Члены преступного объединения использовали GPS-устройства, а также средства зашифрованной связи, чтобы точно знать, где приземляются метеорологические шары. Затем они забирали их, хранили и, конечно, реализовывали контрабандные сигареты», – рассказал Драудвила.

Всего были задержаны двадцать семь человек. Среди них тринадцать сотрудников государственных органов: десять из них служили в полиции, а трое – в Службе охраны государственной границы Литвы (VSAT). Полицейские предоставляли контрабандистам служебную информацию. В деле суммарно фигурируют сорок девять подозреваемых, а общая стоимость арестованного у них имущества достигает 4,2 млн евро.

На скандал пришлось реагировать членам правительства. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что «это беспрецедентный случай, когда задержаны сотрудники полиции и погранохраны, которые должны были защищать государство, оборонять его границы и сохранять доверие народа». По ее словам, данное задержание является важной переломной точкой. «Мы должны признать: подтвердилось то, о чем давно говорили вполголоса – сообщники контрабандистов есть внутри системы. Эта история ставит большой вопрос: как такая деятельность могла продолжаться годами? Почему на сигналы не реагировали раньше? Как действуют механизмы внутреннего контроля ведомств?» – задает риторические вопросы литовский премьер.

В обществе тут же пошли разговоры о том, что арестовали лишь «стрелочников», а главные «шишки» остались безнаказанными. Никто не желает верить, что тринадцать задержанных сотрудников МВД не могли заниматься своими делами так скрытно, чтобы об этом не знали их коллеги.

Литовский министр внутренних дел Владислав Кондратович оправдывается, что на этот вопрос ответит дальнейшее следствие. «Не хочу гадать, кого-то обвинять, потому что любое брошенное сегодня слово может испортить человеку жизнь». Совершенно другую оценку происшествию дал генеральный комиссар полиции Литвы Арунас Паулаускас. Он признал, что

коррупция в рядах сотрудников МВД поставлена на системную основу.

«Мы этого даже не скрываем. Возможно, масштабы взяточничества и уменьшились, но мы по-прежнему выявляем такие случаи, когда сотрудники полиции совершают преступные действия, связанные с коррупцией», – заявил Паулаускас. Он считает, что «эта операция станет огромным поворотным моментом и четким сигналом тем, кто все еще нечестен».

Недавно литовский контрабандист Дэвид Медведев рассказал, как его сообщники додумались до применения воздушных шаров. По его словам, этот метод появился после того, как Литва в 2022-2023 годах закрыла значительную часть пограничных КПП с Белоруссией, существенно затруднив возможность перемещения между двумя государствами. «Один придумал, другие повторили. Потом и мне предложили. Подумал, почему бы и нет? Схема была примитивная. От меня требовалась только сим-карта литовская», – объясняет Медведев.

Как известно, дрейфующие по ветру шары приземляются совершенно непредсказуемо. Между тем, контрабандисты должны успеть найти приземлившийся шар быстрее, чем силовики. Как же организатору контрабандного рейса в Литве узнать, куда прилетел шар? Вот тут и нужен GPS-трекер, который передает координаты. А для передачи данных трекеру требуется активная SIM-карта сотовой связи, работающая в литовской сети. Без карты не получить сигнал.

Медведев либо сам перевозил литовские SIM-карты в Белоруссию, либо отправлял их туда с оказией. Вторая часть возложенной на него задачи – вовремя найти приземлившийся метеозонд, выбрать из него товар и GPS-трекер, передать кому надо и получить за это вознаграждение.

«Есть специальная программа в телефоне по направлению ветра. По ней подбираешь удобное время и запускаешь первый шар. Смотришь, где он приземляется – и дальше уже остальные шары следом. За ночь можно было до двадцати шаров запустить»,

– рассказал контрабандист. По его словам, чистая прибыль с каждого шара составляла по 500 евро на человека. «У нас пачка сигарет стоит шесть евро, а у вас меньше два евро», – поясняет Дэвид Медведев. При этом, по его словам, контрабандисты практикуют «взятки, подкупы» государственных должностных лиц: за мзду те помогают злоумышленникам в их деятельности.

У происшествия с арестами литовских полицейских и пограничников есть не только криминальное, но и политическое измерение. С самого начала, когда несколько лет назад контрабандисты начали широко применять воздушные шары для переправки сигарет через границу, литовская пропаганда уверяла, что это «гибридная война, развязанная режимом Лукашенко». Упоминалось, конечно, что за спиной Лукашенко «стоит Россия». Утверждалось, что белорусы специально запускали шары, чтобы дезориентировать литовскую ПВО и нарушить работу аэропорта в Вильнюсе.

Прошлой осенью эти обвинения привели к трансграничному кризису: Вильнюс на несколько недель полностью заблокировал границу с Белоруссией, забыв о том, что там находится несколько тысяч транспортных фур, принадлежавших литовским же перевозчикам. Спохватившись, правительство Литвы открыло границу, но Минск в отместку почти на пять месяцев задержал эти фуры у себя, настаивая на межгосударственном урегулировании пограничных вопросов.

В декабре прошлого года правительство Литвы ввело на всей своей территории режим экстремальной ситуации – именно из-за продолжавшихся прилетов воздушных шаров, объявленных «угрозой интересам национальной безопасности Литвы». Вильнюс тогда воззвал к НАТО за помощью: жалуясь на то, что Белоруссия использует метеозонды с контрабандой с контрабандой для «гибридных атак».

При этом сам Александр Лукашенко неоднократно говорил, что организацией контрабанды с применением воздушных шаров занимаются сами же литовцы, а литовские силовики имеют в этом бизнесе свою долю. Лукашенко рассказывал, что литовские контрабандисты регулярно приезжают в Белоруссию, закупают там большие объёмы сигарет местного производства и посредством шаров отправляют их на родину. По словам Лукашенко, контрабандисты приезжают в Белоруссию не по введенному Минском в отношении граждан стран ЕС безвизу, а пробираются тайком, пользуясь своими связями в среде коррумпированных литовских пограничников.

По данным белорусских правоохранительных органов, сотрудники литовского VSAT специально устраивают контрабандистам коридоры в приграничной «зеленке». Теперь же, как выясняется, они же и помогали провозить контрабандный товар воздушным путем.

«Сколько было шума – Лукашенко отправляет воздушные шары в Литву! – пишет литовский активист Альгимантас Рустейка. – Закрывал аэропорты, закрыл границу, причинил миллионные убытки перевозчикам: истерия, психоз и ежедневный визг.

Русские атакуют! А выяснилось, что воздушные шары отправляют и заведуют ими литовцы. И не просто обычные литовцы, а те, кто должен ловить контрабандистов. Мафиозный стандарт – это слияние преступников с властями в единую структуру».

Однако литовские власти не могут откровенно признать, что Лукашенко был прав и что сигаретная контрабанда – дело рук самих литовцев. Поэтому судьба как задержанных контрабандистов, так и «крышевавших» их представителей госслужб окажется вдвойне незавидной – уже известно, что на них «повесят» не только экономические, но и политические преступления: объявят пособниками «режима Лукашенко» в «гибридной войне».

Это уже начинает напоминать сталинские репрессии, когда задержанным по экономическим делам пытались пристегнуть «шпионаж». Нынешняя атмосфера в Литве очень напоминает то время.

«Совершая конкретные преступные деяния, лица действовали таким образом, что их действия соответствуют интересам других враждебных государств. Поэтому их деяния можно квалифицировать не только по статье о контрабанде. Это связано с тем, что их деятельность напрямую связана с политикой соседнего государства. Она наносит ущерб не только экономической ситуации в Литве, но и национальной безопасности», – пояснил литовский прокурор Мартинас Йовайша. А глава МВД Литвы Владислав Кондратович подчеркивает, что Белоруссия виновата в любом случае – поскольку, мол, оказывала литовским злоумышленникам «активную или пассивную поддержку».

Так или иначе, эта история стала мощным ударом по русофобской и антибелорусской пропаганде Литвы. Вера литовского общества в рассказы властей о «гибридной войне Лукашенко» серьезно пошатнулась. Никто не сомневается в том, что литовские силовики могли оказаться нечистыми на руку и сотрудничать с контрабандистами. А вот в то, что они при этом еще и являлись «белорусскими агентами» – нет, не верят.