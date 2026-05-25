Отмечено глобальное падение численности миротворческих сил

SIPRI сообщил об историческом падении числа миротворцев в 2025 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Число международных миротворцев в операциях по поддержанию мира в 2025 году снизилось до 78 633 человек – это на 49% меньше, чем в 2016 году, и является минимальным показателем за как минимум 25 лет, передает SIPRI. За год этот показатель упал на 17%, что стало самым резким снижением за последнее десятилетие.

Директор программы SIPRI по миротворческим операциям и управлению конфликтами Джаир ван дер Лийн заявил: «Если ситуация не изменится, нас ждет драматическое ослабление многостороннего урегулирования конфликтов и фактическое отстранение ООН, что приведет к увеличению числа конфликтов и ухудшению положения гражданского населения».

В 2025 году действовали 58 многосторонних миротворческих операций в 34 странах или территориях, что на три меньше, чем годом ранее. Наибольшее число миссий было в Африке к югу от Сахары и Европе. Почти три четверти всех миротворцев работали в пяти крупнейших миссиях, четыре из которых находились в Африке к югу от Сахары.

По данным SIPRI, кризис финансирования и политические разногласия между крупными донорами привели к тому, что в середине 2025 года бюджету миротворческих миссий ООН не хватало 2 млрд долларов – более 35% от общего бюджета. Это вынудило сокращать персонал. Одновременно Россия и Китай заблокировали инициативу США по переводу миссии в Гаити под эгиду ООН. В результате в стране была создана коалиционная Gang Suppression Force с поддержкой ООН.

Альтернативы ООН в сфере урегулирования конфликтов оказались ограничены: региональные организации, такие как Африканский союз и ОБСЕ, также столкнулись с нехваткой средств и разногласиями. Несмотря на поддержку идей многостороннего миротворчества на саммитах, новые крупные миссии не создаются с 2014 года, а существующие операции закрываются или сокращаются из-за политических и финансовых проблем.

Осенью прошлого года руководство структуры решило сократить численность миротворцев на четверть из-за нехватки средств.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о гибели очередного военнослужащего из состава временных сил ООН в Ливане.