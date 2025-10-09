Reuters: ООН из-за нехватки денег снизит число миротворцев на 25%

Tекст: Антон Антонов

По данным Reuters, сокращения коснутся порядка 13–14 тыс. военных и полицейских, участвующих в операциях в Южном Судане, Конго, Ливане, Косово, Центральноафриканской Республике, Западной Сахаре, а также на Кипре, Голанских высотах и в Абьее, передает РБК.

Меры затронут не только военных и сотрудников полиции, но и гражданских служащих ООН. Помимо этого, возвращению подлежит оборудование и снаряжение, ранее использовавшееся в миссиях.

Крупнейшим источником финансирования операций ООН остаются США, на которые приходится более 26% бюджета, еще 24% приходится на долю Китая. Обе страны делают взносы на добровольной основе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США сокращают финансирование миротворческих миссий ООН. К началу нового финансового года 1 июля 2025 года долг США перед организацией составил 1,5 млрд долларов, а к октябрю увеличился до 2,8 млрд долларов.