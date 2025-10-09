Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.2 комментария
ООН решила на четверть сократить численность миротворцев
Reuters: ООН из-за нехватки денег снизит число миротворцев на 25%
ООН планирует в ближайшие месяцы уменьшить численность миротворцев на 25% из-за нехватки средств, пишет Reuters со ссылкой на источники в организации.
По данным Reuters, сокращения коснутся порядка 13–14 тыс. военных и полицейских, участвующих в операциях в Южном Судане, Конго, Ливане, Косово, Центральноафриканской Республике, Западной Сахаре, а также на Кипре, Голанских высотах и в Абьее, передает РБК.
Меры затронут не только военных и сотрудников полиции, но и гражданских служащих ООН. Помимо этого, возвращению подлежит оборудование и снаряжение, ранее использовавшееся в миссиях.
Крупнейшим источником финансирования операций ООН остаются США, на которые приходится более 26% бюджета, еще 24% приходится на долю Китая. Обе страны делают взносы на добровольной основе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США сокращают финансирование миротворческих миссий ООН. К началу нового финансового года 1 июля 2025 года долг США перед организацией составил 1,5 млрд долларов, а к октябрю увеличился до 2,8 млрд долларов.