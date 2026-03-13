Орбан призвал венгров к единству на фоне угроз Зеленского

Орбан призвал венгров сплотиться против угроз Зеленского

Tекст: Тимур Шайдуллин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал венгров к единству ради защиты страны от угроз и шантажа со стороны Владимира Зеленского, передает ТАСС. В своем видеообращении, показанном венгерскими телеканалами, глава правительства подчеркнул, что Киев не допускает венгерских специалистов к трубопроводам «Дружба», что Орбан назвал признанием вины со стороны Украины.

«Украинцы не пускают наших экспертов к трубопроводам »Дружба«, что является признанием их вины. Вместо этого они продолжают шантажировать венгров», – заявил Орбан. Он добавил, что блокировка нефтепровода «Дружба» ставит под угрозу энергетическую безопасность Венгрии, поскольку Зеленский стремится привести к власти в стране проукраинское правительство.

Орбан подчеркнул, что венгры – миролюбивый народ, не ищущий конфликтов, но готовый защищаться. Он призвал сограждан объединиться ради Венгрии и пообещал выступить на митинге на площади Лайоша Кошута 15 марта. Премьер отметил, что Венгрию нельзя шантажировать и ей не стоит угрожать, предложив встретиться на «Марше мира».

Демонстрация проводится по инициативе партии «ФИДЕС» в поддержку политики правительства и мирного урегулирования ситуации на Украине. В прошлом году в аналогичной акции участвовали более 80 тыс. человек. В этом году она приобретает особое значение в преддверии парламентских выборов 12 апреля. Оппозиция также организует свое шествие, где планирует выступить лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что Орбан планирует использовать многочисленную венгерскую диаспору на Украине для противодействия действиям Киева.

Как писала в пятницу газета ВЗГЛЯД, Зеленский пообещал передать номер телефона Орбана ВСУ после того, как Венгрия заблокировала следующий кредит Евросоюза для Украины. А бывший генерал СБУ Григорий Омельченко выступил с персональными угрозами в адрес премьер-министра Венгрии.

Позже Орбан рассказал, что после угроз украинцев его семье он позвонил дочерям и попросил их не бояться.



