Tекст: Алексей Дегтярев

Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Андрея Милентьева, Евгения Калашника и Владимира Горбатко к 15 и 16 годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Утром 12 октября 2024 года эти военные на боевой машине Bradley незаконно вторглись в Глушковский район Курской области. В течение двух дней они скрывались в лесополосе у населенного пункта Новый путь, оборудовав позиции с блиндажами и препятствуя эвакуации гражданских лиц.

Днем 14 октября после штурма позиции российскими военными они сдались в плен. Суд назначил Владимиру Горбатко и Евгению Калашнику по 16 лет лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, Андрею Милентьеву – 15 лет, первые три года в тюрьме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинских боевиков 17-й отдельной танковой бригады признали виновными во вторжении в Курскую область. Они также участвовали в блокаде населенного пункта Ольговка.