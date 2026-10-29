Российские ученые создали препарат для лечения агрессивного рака груди

В Томске создали новый радиофармпрепарат для борьбы с раком молочной железы

Tекст: Тимур Шайдуллин

Специалисты НИИ онкологии Томского НИМЦ в сотрудничестве с другими научными организациями разработали средство для направленной доставки радиоактивных изотопов непосредственно в раковые клетки, пишет РИА «Новости».

«Завершена доклиника. Препарат запатентован, патент принадлежит Томскому политехническому университету. Мы очень рассчитываем, что появятся инвесторы, которые помогут нам его довести до клинического применения и до регистрации для клинического использования», – сообщил замдиректора НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимир Чернов.

По его словам, в случае успеха разработка станет вторым в мире таргетным препаратом для лечения рака груди после средства, появившегося в 1997 году. Основная сложность ядерной медицины заключается в создании специальных молекул, которые накапливаются исключительно в опухоли или ее окружении, не затрагивая здоровые ткани.

Ученый отметил, что диагностическая часть препарата уже показала хорошие результаты в клинике. Этот этап позволяет убедиться в точном накоплении молекулы в очаге заболевания, после чего на опухоль можно воздействовать терапевтически с помощью того же вектора доставки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе партия «Единая Россия» взяла под особый контроль бесперебойное обеспечение онкологических пациентов необходимыми лекарствами во всех регионах страны.

Ранее российские специалисты разработали новейшее радиофармацевтическое лекарственное средство для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

До этого следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках лекарств для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области.