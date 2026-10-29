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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинцы не вернутся на Украину до победы России

    Что предлагает Украина тем гражданам Украины, которые из нее сбежали? «Просто жить и строить свою страну», как заявляет Зеленский, даже у тех, кто точно не подлежит мобилизации, не получится.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский США намерены продолжать зарабатывать на войне

    Украина – это не только рынок сбыта военной продукции, за которую платят европейцы, и испытательный полигон, но еще и главный инструмент для торговли с Россией.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    29 октября 2026, 14:07 • Новости дня

    Российские ученые создали препарат для лечения агрессивного рака груди

    В Томске создали новый радиофармпрепарат для борьбы с раком молочной железы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В НИИ онкологии Томского НИМЦ сообщили о завершении доклинических испытаний нового таргетного радиофармпрепарата для диагностики и терапии агрессивного рака молочной железы.

    Специалисты НИИ онкологии Томского НИМЦ в сотрудничестве с другими научными организациями разработали средство для направленной доставки радиоактивных изотопов непосредственно в раковые клетки, пишет РИА «Новости».

    «Завершена доклиника. Препарат запатентован, патент принадлежит Томскому политехническому университету. Мы очень рассчитываем, что появятся инвесторы, которые помогут нам его довести до клинического применения и до регистрации для клинического использования», – сообщил замдиректора НИИ онкологии Томского НИМЦ Владимир Чернов.

    По его словам, в случае успеха разработка станет вторым в мире таргетным препаратом для лечения рака груди после средства, появившегося в 1997 году. Основная сложность ядерной медицины заключается в создании специальных молекул, которые накапливаются исключительно в опухоли или ее окружении, не затрагивая здоровые ткани.

    Ученый отметил, что диагностическая часть препарата уже показала хорошие результаты в клинике. Этот этап позволяет убедиться в точном накоплении молекулы в очаге заболевания, после чего на опухоль можно воздействовать терапевтически с помощью того же вектора доставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе партия «Единая Россия» взяла под особый контроль бесперебойное обеспечение онкологических пациентов необходимыми лекарствами во всех регионах страны.

    Ранее российские специалисты разработали новейшее радиофармацевтическое лекарственное средство для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

    До этого следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за нарушений при закупках лекарств для пациентов онкологического диспансера в Пензенской области.

    26 октября 2026, 19:00 • Новости дня
    «Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» намерена защищать права пациентов и добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг, сообщила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая.

    «Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – цитирует Болилую канал «Единой России» в Max.

    По ее словам, пациент должен четко понимать, какая помощь ему положена по ОМС и действительно ли необходимы предлагаемые платные услуги. Выбор об их получении должен быть добровольным.

    Депутат отметила, что «Единая Россия» будет добиваться защиты прав пациентов и устранения нарушений. Доступность здравоохранения является одной из главных задач, поставленных президентом, а забота о здоровье не должна оборачиваться для человека непосильными расходами.

    По оценке Национального рейтингового агентства, к концу 2026 года средние расходы россиян на платную медицину могут превысить 14 тыс. рублей на человека, что вдвое больше показателя 2020 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Госдуме заявили об установлении контроля «Единой России» за обеспечением онкопациентов лекарствами.

    В прошлом месяце член экспертного совета партии Людмила Болилая указала на необходимость гарантировать бесперебойный доступ к медикаментам для пациентов с редкими заболеваниями.

    В августе она предложила ввести компенсации для врачей-наставников.

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    27 октября 2026, 09:23 • Новости дня
    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов

    Омбудсмен Украины Ивановская заявила о праве врачей не лечить русскоязычных

    Омбудсмен Украины признала право врачей не лечить русскоязычных пациентов
    @ mova-ombudsman.gov.ua

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские врачи имеют право отказывать в медицинской помощи пациентам, говорящим по-русски и не владеющим государственным языком.

    Медики могут предоставлять услуги на другом языке только при обоюдном желании, поскольку граждане страны не обязаны знать другие языки, кроме украинского, передает ТАСС.

    «Ко мне много кто обращается, например, из числа медиков, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это уже вопрос морали», – заявила Ивановская.

    Она подчеркнула, что по закону об обеспечении функционирования украинского языка как государственного обслуживание на другом языке возможно исключительно по желанию врача. Омбудсмен добавила, что граждане Украины не обязаны владеть какими-либо языками, кроме государственного.

    С 2014 года на Украине ведется политика открытого вытеснения русского языка. В 2019 году был принят закон, существенно ограничивший использование русского языка и языков национальных меньшинств в стране. Местные власти вводят полные запреты на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы и музыку, а также запрещают изучение русского языка в школах и вузах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская обратилась в главный офис Google из-за русскоязычной выдачи результатов поиска.

    Ранее омбудсмен пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русского языка в чатах с учителями.

    Также уполномоченный выступила за увеличение в десять раз санкций за нарушение языкового законодательства.

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    29 октября 2026, 09:45 • Видео / Жизнь после боя
    Инженер всегда разберется, что делать на войне

    Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    Каков главный страх мужчин при минно-взрывных ранениях? Какое обращение врачей помогает раненым реабилитироваться? Кому нужна психологическая поддержка после возвращения с СВО?
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    26 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Резкий рост заболеваемости гонореей произошел в Финляндии

    Iltalehti: В Финляндии заболеваемость гонореей у женщин выросла на 463%

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Финляндии наблюдается резкий рост заболеваемости гонореей, причем за четыре года число случаев среди женщин выросло на 463%, а среди мужчин – на 266%, сообщила газета Iltalehti.

    С 2021 по 2025 год число случаев гонореи в Финляндии резко возросло, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Iltalehti. Рост заболеваемости начался в 2022 году, а в 2025 году был зафиксирован рекордный показатель – более 2 тыс. случаев. В этом году ожидается, что уровень заболеваемости останется на уровне прошлого года.

    Специалисты объясняют рост случаев тем, что гонорея часто протекает бессимптомно или с легкими симптомами, что способствует ее распространению. Ранее эксперты связывали рост половых инфекций в Европе с увеличением числа случайных партнеров, в том числе благодаря приложениям для знакомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце доля жителей Евросоюза с избыточным весом превысила половину населения.

    В августе Economist сообщил о росте передающихся половым путем заболеваний, в частности гонореи и сифилиса, в Европе.

    В мае Европейский центр профилактики и контроля заболеваний зафиксировал беспрецедентный уровень заражений сифилисом.

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    26 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить доступность лечения репродуктивных патологий у мужчин

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения обеспечить доступность медпомощи при патологиях мужской репродуктивной системы в первичном звене здравоохранения.

    «Минздраву России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению доступности в первичном звене здравоохранения медицинской помощи при патологиях мужской репродуктивной системы», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

    Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Доклад должен быть представлен до 1 октября 2027 года, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Путин поручил Минздраву расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    В июне президент поздравил работников здравоохранения с профессиональным праздником.

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    26 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Прибор для определения до 300 генетических маркеров за полчаса создали в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В России разработан высокотехнологичный прибор, который способен определять до 300 генетических маркеров всего за 30 минут, сообщило Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА).

    «ФМБА России создало высокотехнологичный прибор, определяющий до 300 генетических маркеров за 30 минут. Технология обеспечивает получение достоверных результатов с высокой чувствительностью и специфичностью», – сообщило ФМБА в Max.

    Преимущество разработки заключается в возможности проведения быстрого высокомультиплексного анализа как в лаборатории, так и в полевых условиях.

    Новый метод позволяет определять до 300 маркеров в одном тесте и проводить количественный анализ, что расширяет объем получаемой медицинской информации и повышает эффективность диагностики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Роспотребнадзор сообщил о создании отечественной ПЦР-тест-системы для выявления возбудителя блошиного сыпного тифа.

    В июле Ростех создал онкосканер, выявляющий рак за три минуты.

    В феврале Федеральное медико-биологическое агентство рассказало о разработке тест-системы саркопении в России.

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    26 октября 2026, 16:41 • Новости дня
    Минздрав ускорил вывод на рынок препаратов от орфанных заболеваний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что за последние шесть лет в стране создали комплексный механизм ускоренного доступа на рынок отечественных лекарств для орфанных заболеваний.

    В России заработал условно-ускоренный механизм регистрации дженериков и новых медикаментов для пациентов с редкими болезнями, сообщил Глаголев на круглом столе, посвященном совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения.

    «За последние шесть лет создан комплексный механизм ускоренного доступа на рынок не только дженериков, но и отечественных орфанных лекарственных препаратов за счет условно-ускоренного механизма регистрации», – цитирует замминистра РИА «Новости».

    По словам Глаголева, в настоящее время около 40% регистрируемых в стране лекарственных средств от орфанных заболеваний являются отечественными. Он подчеркнул, что речь идет не только о биоаналогах, но и об оригинальных препаратах, разработанных с нуля для лечения редкой онкологической патологии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев сообщил о наличии в России запасов жизненно необходимых лекарств на девять месяцев.

    В прошлом месяце отечественные фармацевтические компании значительно увеличили производство дженериков.

    В марте Минздрав добавил увеальную меланому и еще два диагноза в официальный перечень редких заболеваний.

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    26 октября 2026, 19:13 • Новости дня
    Чернышенко объявил о планах оцифровать всю научную информацию в России

    Чернышенко: Всю научную информацию в России планируется оцифровать до 1 марта

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти планируют оцифровать всю научную информацию в России до 1 марта 2027 года для ее использования в национальных системах искусственного интеллекта, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «Поэтому сейчас под руководством Минобра мы с отраслевыми ведомствами по поручению президента до 1 марта должны оцифровать всю научную информацию. Она должна находиться в море данных, из которых размечены датасеты, которые как раз будут обогащать и создавать суперпозицию для наших ученых, которые, я уверен, с помощью уже надстроек комьюнити-агентов смогут делать новые открытия», – цитирует Чернышенко РИА «Новости».

    По его словам, планируется не просто субсидировать расходы ученых на использование технологий искусственного интеллекта, но и стимулировать их работать с национальными моделями, которые будут обучены на наследии всей советской науки.

    Он подчеркнул важность работы российских исследователей именно с национальными, а не с зарубежными ИИ-агентами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Чернышенко назвал четыре принципа использования искусственного интеллекта в российской науке и образовании.

    Летом власти отказались от планов по введению запрета на использование зарубежных технологий ИИ в России.

    В позапрошлом году Чернышенко подчеркнул необходимость использования российских данных для обучения искусственного интеллекта.

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    26 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Оставленный 4 тыс. лет назад след домашней собаки нашли в Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    При раскопках в турецкой провинции Кютахья археологи обнаружили след домашней собаки, оставленный на глине около 4 тыс. лет назад, сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

    «Мы обнаружили на раскопках в Кютахье следы нашего четвероногого друга, оставленные им на еще не засохшей глине. Кирпич, обнаруженный на обломках сгоревшего в бронзовом веке дома, был частью стены. След от лапы сохранил 4 тыс. лет назад крошечный момент из жизни», – цитирует министра РИА «Новости».

    Эрсой также добавил, что Тавшанлы был одним из крупнейших городов на западе Анатолии в бронзовом веке.

    Раскопки на кургане Тавшанлы ведутся с 2021 года. Ученые установили, что люди поселились в этом районе около 8 тыс. лет назад. С 3200 года до нашей эры здесь располагался город, который в 1700 году до нашей эры был сожжен дотла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Мехмет Нури Эрсой сообщил об обнаружении первого музыкального инструмента при раскопках древней Трои.

    В прошлом месяце он рассказал о поднятии со дна Средиземного моря у побережья Антальи тысяч керамических изделий возрастом около 2,1 тыс. лет.

    Летом в пяти километрах от Стоунхенджа ученые нашли древнее ритуальное сооружение из деревянных столбов.

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    27 октября 2026, 08:39 • Новости дня
    Частные клиники ввели собственные категории врачей для повышения цен

    Частные клиники увеличили цены за счет собственных категорий врачей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские частные медицинские сети начали вводить собственные категории врачей, что приводит к увеличению стоимости услуг и изменению условий по полисам ДМС.

    Об этом говорится в исследовании страхового брокера «Нобилис», проведенном на основе опроса 15 крупнейших медицинских сетей России, пишет газета «Ведомости». Названия клиник, участвовавших в исследовании, не раскрываются.

    Выяснилось, что клиники, помимо официальной классификации Минздрава, выделяют ведущих врачей, экспертов, заведующих отделениями и специалистов с учеными степенями. Страховщики предупреждают, что такая практика может привести к дальнейшему подорожанию полисов ДМС.

    Представители сетей «Медси», «Мать и дитя», Европейский медицинский центр и «СМ-Клиника» отказались от комментариев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» сообщила о намерении добиваться оперативного устранения нарушений при необоснованном навязывании платных медицинских услуг.

    Также стоматолог-хирург Игорь Кузьмин предупредил россиян о навязанных стоматологических услугах.

    Кроме того, страховой эксперт Галина Леонова рассказала о массовом завышении стоимости медицинских услуг для обладателей ДМС.

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    26 октября 2026, 21:44 • Новости дня
    Число инкубаторов для младенцев сократили в Йемене из-за нехватки топлива

    Reuters: Больница в Йемене отключила 30 инкубаторов из-за дефицита топлива

    Tекст: Валерия Городецкая

    В одной из больниц йеменского города Таиз на фоне вооруженного конфликта сократили число работающих инкубаторов для новорожденных с 40 до 10, пишет агентство Reuters.

    Из-за нехватки топлива в городе Таиз на западе Йемена одна из больниц была вынуждена отключить большую часть инкубаторов для младенцев, говорится в материале Reuters. Сокращение числа работающих аппаратов с 40 до 10 ставит под угрозу жизни новорожденных, подчеркивается в статье.

    Одна из медсестер больницы рассказала, что в медицинском учреждении не осталось топлива для работы инкубаторов и поддержания тепла для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мятежники из йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли удары по военному лагерю и военно-морской базе в Адене.

    В прошлую среду в результате ударов авиации аравийской коалиции по побережью йеменской провинции Таиз погибли по меньшей мере восемь рыбаков.

    В начале месяца хуситам удалось блокировать стратегически важный город Таиз.

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    26 октября 2026, 20:43 • Новости дня
    Путин поручил включить вакцинацию от ВПЧ в национальный календарь прививок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения до июня 2027 года расширить национальный календарь профилактических прививок вакцинацией против вируса папилломы человека.

    Глава государства распорядился дополнить национальный календарь прививок препаратами против вируса папилломы человека (ВПЧ), сообщается на сайте Кремля. «Минздраву России... расширить национальный календарь профилактических прививок, включив в него прививки против вируса папилломы человека, обеспечив при этом использование отечественной вакцины», – говорится в перечне поручений.

    Документ сформирован по итогам заседания Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, состоявшегося 29 мая 2026 года. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июня 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил включение вакцинации от вируса папилломы человека в национальный календарь профилактических прививок в 2027 году.

    Весной женщинам в возрасте от 21 до 49 лет разрешили проходить тестирование на ДНК вируса папилломы человека на первом этапе диспансеризации.

    В прошлом году в Кировской области создали первый отечественный завод полного цикла по производству вакцины против ВПЧ.

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    27 октября 2026, 21:35 • Новости дня
    AstraZeneca допустила начало разработки вакцин против рака

    Bloomberg: AstraZeneca рассмотрит создание вакцин против рака

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный директор британо-шведской фармацевтической компании Паскаль Сорио заявил, что AstraZeneca рассматривает возможность начала разработки массовых вакцин против рака.

    «Вакцины против рака стали предметом многочисленных внутренних обсуждений. Мы считаем, что действительно можем добиться успехов в этой области, и вы услышите об этом больше в ближайшие месяцы и годы», – приводит Bloomberg слова Сорио.

    Вице-президент онкологического подразделения компании Дэйв Фредриксон отметил интерес к налаживанию массового производства вакцин, не привязанных к особенностям организма конкретного пациента.

    В свою очередь исполнительный вице-президент AstraZeneca Сьюзан Галбрейт выразила сомнение в возможности наладить эффективное широкомасштабное применение персональных вакцин из-за высокой стоимости и длительности производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями в России.

    Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов объявил о включении отечественной вакцины против рака кожи в программу обязательного медицинского страхования.

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    27 октября 2026, 09:12 • Новости дня
    Китайский пилотируемый батискаф погрузился на 7 км

    Синьхуа: Китайский пилотируемый подводный аппарат погрузился на глубину 7 км

    Tекст: Мария Иванова

    Модернизированный китайский пилотируемый подводный аппарат «Цзяолун» успешно завершил два погружения на глубину более 7 тыс. метров в Филиппинском море, сообщило агентство «Синьхуа».

    Батискаф выполнил задачи по улучшению эксплуатационных возможностей для научных исследований, достигнув максимальной глубины 7 056,9 метра, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Научный сотрудник Китайского национального центра управления глубоководной базой Сунь Юнфу сообщил, что испытания подтвердили надежность и безопасность аппарата после модернизации и установки отечественных компонентов. Это усиливает технологические преимущества Китая в области глубоководного оборудования.

    В ходе модернизации инженеры заменили литиевые аккумуляторы, установили произведенный в КНР двигатель постоянного тока, улучшили плавучесть и оборудовали батискаф сверхвысококачественными камерами. Сунь Юнфу добавил, что «Цзяолун» будет участвовать в экспедициях для укрепления международного сотрудничества и позиций Китая как морской державы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Китай запустил спутник дистанционного зондирования Земли из акватории Желтого моря.

    В середине месяца китайские исследователи создали бронемашину для выполнения задач на глубине до 50 метров.

    В прошлом месяце Китай начал строительство уникального корабля для запуска сверхкрупных подводных дронов.

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    28 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Близкий контакт с кошками оказался причиной улучшения настроения людей

    Daily Mail: Близкий контакт с кошками улучшает настроение людей

    Близкий контакт с кошками оказался причиной улучшения настроения людей
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Японские исследователи под руководством Сахо Такаги из Киотского университета выяснили, что тесный физический контакт с кошками значительно улучшает настроение и самочувствие их владельцев.

    Специалисты наблюдали за 29 животными и 19 хозяевами в течение месяца. На ошейники кошек прикрепили специальные датчики для измерения времени, проведенного рядом с человеком, а люди заполняли анкеты о своем самочувствии, пишет Daily Mail.

    «Мы обнаружили, что время, проведенное в повседневной жизни рядом с кошкой, связано с более высокими показателями бодрости у владельцев», – заявил Такаги в статье для журнала iScience.

    Выяснилось, что само по себе наличие питомца не гарантирует улучшение настроения. Качество отношений имеет большее значение, чем срок проживания с животным.

    Ученые также замерили у участников уровень кортизола и окситоцина. Оказалось, что при высоких показателях гормона любви у питомца аналогичные результаты наблюдались и у хозяина, при этом уровень стресса у человека снижался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые выявили способность кошек влиять на уровень стресса у людей, а также обнаружили неожиданный сигнал стресса и агрессии у кошек. В Испании кошек привлекли для терапии аутизма и тревожных расстройств.


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    27 октября 2026, 11:44 • Новости дня
    Ученые обнаружили следы коронавируса у пациента через три года после болезни

    Сеченовский университет нашел следы коронавируса через три года после болезни

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Исследователи Сеченовского университета впервые в России связали постковидные осложнения с длительным сохранением компонентов вируса в тканях внутренних органов.

    Следы инфекции нашли в легких одного из пациентов спустя 35 месяцев после болезни, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Компоненты вируса длительное время могут сохраняться в легких, сердце, желудочно-кишечном тракте и эндометрии. Сбой в работе макрофагов и эндотелия ведет к хроническому воспалению и недостатку кровоснабжения тканей. У больных раком легкого следы вируса присутствовали в опухолевых клетках.

    «Клинические проявления постковидного миокардита могут напоминать ишемическую болезнь сердца. Так что для назначения терапии важна тщательная диагностика», – заявила директор Референс-центра морфологических и иммуногистохимических методов исследования Сеченовского университета Евгения Коган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Роспотребнадзор сообщил о наблюдении за вариантом коронавирусной инфекции «Стратус».

    Также специалисты Сеченовского университета выяснили связь сигнальных белков с раком легкого.

    Кроме того, терапевт Алина Азизова заявила о риске тяжелого течения респираторных инфекций у пожилых россиян.

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    СВО вынудила Пентагон срочно искать замену Bradley

    Несмотря на восторженные отзывы украинских боевиков, Пентагон срочно ищет замену знаменитой БМП Bradley. Что показали бои на Украине по поводу этой техники? И чем ее возможные сменщики – «Волк» и «Рысь» – лучше? Подробности

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    Китай наказал мировую звезду за неуважение

    Звезда мирового спорта Киллиан Мбаппе и весь высший дивизион испанского футбола извинились перед китайским народом после образцово-показательной порки со стороны Пекина. Достигнув экономического могущества, КНР хочет кое-что объяснить западному миру. И кое за что отомстить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Инженер всегда разберется, что делать на войне

      Потомственный военный Даниил Федорович пошел на СВО начальником штаба ремонтно-восстановительного батальона. Получив ранение, теперь штурмует горы и подводные глубины.

    • Хуситы ударили планету по больному месту

      Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

    • Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

      Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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