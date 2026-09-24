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Тест-систему для выявления возбудителя сыпного тифа создали в России
Роспотребнадзор: В России создали тесты для выявления возбудителя сыпного тифа
В России создали отечественную ПЦР тест-систему для выявления возбудителя блошиного сыпного тифа на фоне вспышки этого заболевания в США, сообщил Роспотребнадзор.
Российские специалисты создали ПЦР тест-систему, позволяющую обнаруживать маркеры возбудителя блошиного сыпного тифа, говорится в сообщении Роспотребнадзора в Max. «Для лабораторной диагностики разработана отечественная ПЦР тест-система по обнаружению маркеров возбудителя блошиного сыпного тифа», – подчеркнули в ведомстве.
Разработка стала ответом на недавнюю вспышку заболевания в США. Департамент общественного здравоохранения Лос-Анджелеса 22 сентября 2026 года зафиксировал семь случаев заражения эндемическим сыпным тифом. Шестерым заболевшим потребовалась госпитализация.
В России для профилактики инфекции регулярно проводят дератизацию в жилых зонах, на объектах торговли, общепита и транспортной инфраструктуры.
Блошиный сыпной тиф представляет собой тяжелую бактериальную инфекцию. Симптомы появляются в течение одной-двух недель и включают лихорадку, головную боль, рвоту, сыпь и ломоту в теле.
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