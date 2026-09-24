Ребенок и взрослый пострадали при атаке дронов ВСУ на Шебекино

Tекст: Елизавета Шишкова

Атака беспилотников на город Шебекино привела к ранению двух мирных жителей. В канале оперативного штаба Белгородской области в Max сообщается, что один из дронов врезался в многоквартирный дом, а второй сдетонировал при ударе о дорожное полотно.

«В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на многоквартирный дом у 8-летнего мальчика осколочное ранение паховой области. Бригада скорой доставляет ребенка в детскую областную клиническую больницу», – говорится в сообщении штаба.

Второй пострадавший получил травму на улице. Ему оперативно оказали медицинскую помощь в больнице Белгорода, от госпитализации мужчина отказался и продолжит лечение амбулаторно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября при атаках украинских беспилотников на Шебекинский и Валуйский округа пострадали два мирных жителя.

В конце августа после взрывов дронов в Шебекино медики госпитализировали местную жительницу с контузией.

Чуть ранее в Волоконовском округе сдетонировавший аппарат ранил 15-летнего подростка.