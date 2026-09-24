Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.0 комментариев
Минфин назвал поддержку участников СВО стратегическим приоритетом бюджета
Минфин сообщил о приоритетном финансировании обороны и участников СВО
Стратегическим приоритетом бюджета станет обеспечение обороноспособности страны и помощь участникам СВО и их семьям, сообщили в Министерстве финансов.
Финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка участников спецоперации и их семей являются ключевыми целями при планировании государственных расходов, сообщает Минфин.
«Стратегический приоритет бюджета – финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности страны, социальная поддержка участников СВО и их семей», – сказано в сообщении ведомства.
Запланированные на 2027-2029 годы ресурсы позволят обеспечить вооруженные силы необходимой техникой, модернизировать предприятия оборонно-промышленного комплекса и выплачивать денежное довольствие военнослужащим.
Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал обеспечение обороны ключевым приоритетом российского бюджета.