Минфин сообщил о планах обсуждения налога на сверхприбыль

Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.4 комментария
Минфин: Налог на сверхприбыль обсудят осенью
Решение о введении дополнительного сбора с бизнеса примут по итогам оценки потребностей федерального бюджета на ближайшие три года осенью, заявил статс-секретарь и заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Возвращение к дискуссии о дополнительных изъятиях у бизнеса произойдет в конце года, сказал Сазанов, передает ТАСС.
Сазанов пояснил, что инициатива напрямую зависит от параметров государственной казны.
«У нас в рамках бюджетного цикла этот вопрос будет обсуждаться исходя из потребностей бюджета на следующую трехлетку, есть там сверхприбыль или нет. Это же вопрос в целом бюджетного планирования, который комплексно будет рассматриваться летом, соответственно, все законопроекты будут вноситься осенью», – подчеркнул чиновник.
Комментируя появившиеся параметры возможного сбора, Сазанов отметил, что финансовое ведомство подобных предложений не направляло и происхождение этих цифр ему неизвестно.
Ранее депутаты предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банковского сектора. Министр финансов Антон Силуанов в прошлом году называл абсурдным изъятие дополнительных доходов у банков.