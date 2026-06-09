Отношении Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.0 комментариев
ЦИК Армении сообщил о пересчете голосов на 555 участках
Представители нескольких политических объединений Армении добиваются пересмотра итогов недавних парламентских выборов, потребовав пересчитать бюллетени на 555 избирательных участках.
Центральная избирательная комиссия закавказской республики получила официальные заявления о пересчете результатов голосования на 555 из 2005 участков, передает РИА «Новости».
Парламентские выборы прошли 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиционные силы неоднократно обвиняли власти в грубом вмешательстве в процесс голосования.
«Срок подачи заявлений о пересчете голосов истек 9 июня в 11.00. Из 38 окружных избирательных комиссий 17 получили в общей сложности 30 заявлений от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения» и «Крылья Единства», а также блока «Армения» о пересчете голосов на 555 участках», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что процедура пересмотра итогов пройдет в помещениях окружных комиссий. Для обеспечения прозрачности процесса будет организована прямая видеотрансляция.
Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Процветающая Армения» запросила пересчет голосов из-за расхождений в данных.
Глава Центризбиркома Ваагн Овакимян пообещал огласить окончательные результаты парламентских выборов 14 июня.
Недовольные итогами голосования политические объединения смогут обратиться для их пересмотра в Конституционный суд 19 июня.